Paese di croce in Libano: sacro Kanaan e Makary

Ali al-Rida Kanaan e Joan Makary hanno vinto il campionato libanese 2026 a Horsh Beirut. La gara di dieci chilometri ha riunito 180 atleti da 12 club. L’esercito e Lets Run prendono i tagli per squadra. Trova i principali risultati individuali e i vincitori delle diverse categorie master.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Ali al-Rida Kanaan, dell’Esercito libanese, e Joan Makary, di Let Questa competizione di fondo in Libano ha riunito 180 atleti che rappresentano 12 club affiliati alla Federazione Atletica libanese. L’esercito ha vinto anche nella Coppa della Federazione degli Uomini, mentre il lettone Run è finito in testa alle donne.

I risultati, rilasciati il 16 novembre 2026, si riferiscono a gare di dieci chilometri. Distinguono le classifiche nazionali, la Coppa della Federazione da squadre, concorrenti stranieri e categorie master. Il raduno dei partecipanti è stato fissato alle 7 del mattino in legno di Beirut.

Paese di croce in Libano: Kanaan davanti a Mortada

Ali al-Rida Kanaan ha vinto il titolo maschile in 31 minuti e 10 secondi. Il cavaliere dell’esercito è davanti ad Ali Mortada, dall’Inter Libano, accreditato 31 min 34 secondi. Zaher Zeineddine completa il podio in 31 min 40 secondi, anche nei colori dell’esercito.

Il divario tra i primi due raggiunge i 24 secondi. Solo sei secondi dopo separarono Mortada da Zeineddine. L’esercito classifica cinque rappresentanti tra i primi sei nella classifica nazionale. Bilal Awada, Omar Abu Hamad e Mohammad Kaddouh prendono i seguenti tre posti.

Ali al-Rida Kanaan, esercito: 31 min 10 sec. Ali Mortada, Inter Libano: 31 min 34 sec. Zaher Zeineddine, esercito: 31 min 40 s. Bilal Awada, esercito: 31 min 54 s. Omar Abu Hamad, esercito: 31 min 56 secondi. Mohammad Kaddouh, esercito: 32 min 32 sec.

I vincitori del campionato di cross country maschile. © Federazione libanese di Atletica / comunicato stampa trasmesso da Jalalal Beaino

Joan Makary vince il titolo delle donne

Nella classificazione nazionale delle donne, Joan Makary passa i dieci chilometri in 35 min 47 secondi. Il rappresentante di Let Nour Ghosseini, da Elite, ha finito terzo in 38 min 20 s.

Tonia Makary, anche assunto per Lets Run, è quarto in 39 min 52 secondi. L’Inter Libano mise Mary Murray e Serena Hayek al quinto e sesto posto. I primi tre rappresentano tre diversi club.

Joan Makary, Lets Run: 35 min 47 sec. Jennifer Tomazo, Inter Lebanon: 37 min 37 sec. Nour Ghosseini, Elite: 38 min 20 s. Tonia Makary, Lets Run: 39 min 52 s. Mary Murray, Inter Lebanon: 40 min 01 s. Serena Hayek, Inter Lebanon: 40 min 27 s.

I vincitori del campionato femminile. © Federazione libanese di Atletica / comunicato stampa trasmesso da Jalalal Beaino

Esercito e Lets Run che guida la Coppa

La classificazione maschile della Coppa della Federazione corona l’esercito con 13 punti. Corriamo con 37 punti, davanti all’Inter Libano con 41 punti. Questa classifica collettiva aggiunge al titolo individuale vinto da Kanaan.

Le squadre degli uomini alle tazze di Horsh Beirut. © Federazione libanese di Atletica / comunicato stampa trasmesso da Jalalal Beaino

Nella categoria femminile, Lets Run totals 21 punti e guida Inter Lebanon, accreditato da 23 punti. Elite ha preso il terzo posto con 35 punti. Due punti separano le prime due squadre femminili.

Le squadre femminili alla cerimonia di Coppa a Horsh Beirut. © Federazione libanese di Atletica / comunicato stampa trasmesso da Jalalal Beaino

I vincitori delle categorie Masters

Gli eventi del maestro hanno avuto luogo anche oltre dieci chilometri. Le classifiche variano dai 35-39 anni al gruppo di età di 70 anni e più per gli uomini. Nelle donne, i risultati sono fino a 60-64 anni di età.

Uomini, 35-39: Marwan Darwish, esercito, 33 min 21 sec.

Donne, 35-39 anni: Farah Shuman, Elite, 57 min 56 s.

Uomini, 40-44: Cédric Choucair, Inter Lebanon, 35 min 54 s.

Femminile, 40-44: Faten Hamza, Inter Lebanon, 51 min 27 sec.

Uomini, 45-49: Georges Wadih, Inter Lebanon, 36 min 48 s.

Donne, 45-49: Rim Andari, Inter Libano, 51 min 34 sec.

Uomini, 50-54: Wissam Yazbek, Inter Libano, 36 min 09 s.

Donne, 50-54: Arib Faraj, Inter Libano, 48 min 56 s.

Uomini, 55-59: Charbel Barqachi, Sicurezza di Stato, 41 min 30 sec.

Donne, 55-59: Nicole Elias, Inter Libano, 49 min 02 s.

Uomini, 60-64 anni: Ali Makki, Inter Lebanon, 41 min 48 s.

Donne, 60-64: Ferial Malaeb, Inter Lebanon, 58 min 55 sec.

Uomini, 65-69 anni: Arabia Yassine, Forze di Sicurezza Interna, 47 min 39 sec.

Uomini, 70 anni e oltre: Bassam Charafeddine, Inter Lebanon, 58 min 55 s.

Una classificazione separata per i piloti stranieri

La classifica maschile riservata ai concorrenti stranieri pone Tristan Garcia, dall’Inter Libano, in prima posizione, con 35 min 30 secondi. Il compagno di squadra Abdelwahab Allawi segue in 36 min 54 secondi. Ahmad Alwan, d.

Il vicepresidente della Federazione, Nehmetallah Bejjani, e il suo segretario generale, Dr. Wassim Hawli, hanno partecipato alla competizione. Era presente anche Maria Keorkian, membro della Federazione e capo del Consiglio dei Referees. I vincitori hanno ricevuto le loro medaglie e tazze a Horsh Beirut.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews