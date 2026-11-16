Articolo 534: Le sentenze non abrogano

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L’articolo 534 del Codice Penale libanese rimane in vigore, nonostante le decisioni giudiziarie che limitano la sua applicazione alle relazioni omosessuali. La differenza è essenziale: ottenere una sospensione dei procedimenti in un caso non significa abolire la criminalità per tutti. La proposta presentata nel luglio 2023 mira proprio a superare questa seconda fase.

I documenti evitano anche un’altra scorciatoia. I tribunali non hanno adottato una lettura uniforme. Due giudizi a Mont-Lebanon nel 2019 mostrano diversi approcci, tra cui il campo di applicazione della privacy. Il dibattito non si limita quindi ad una decriminalizzazione già acquisita o all’applicazione automatica del testo.

Articolo 534: un breve testo, un campo contestato

Il testo pubblicato sulla base legislativa dell’Università libanese prevede fino ad un anno di prigionia per un rapporto sessuale che si ritiene contrario alla natura. Non si riferisce specificamente all’orientamento sessuale. Il disaccordo riguarda in particolare il significato di tale qualifica e le condizioni in cui un atto può essere criminalizzato.

Questa formulazione spiega perché la lettura del numero di articolo da solo non è sufficiente per descrivere una decisione. Un giudice può respingere un procedimento per mancanza di prove, ritenere che gli elementi del reato non siano raccolti, o interpretare il testo alla luce dei diritti individuali. Questi ragionamenti non sono gli stessi. Nessuno deve essere confuso con il voto di una legge che abroga l’articolo.

Nel novembre 2019, la maggioranza favorisce la lettura restrittiva

La sentenza n. 349 del 28 novembre 2019 emana dalla dodicesima Sezione Correttiva della Corte d’Appello di Mont-Lebanon. In particolare, l’accusa ha contestato una decisione che aveva escluso il procedimento ai sensi dell’articolo 534. Il giudice ha sostenuto questa parte del giudizio a maggioranza.

Il suo ragionamento non è limitato a trovare un file insufficiente. I giudici di maggioranza ritengono che l’interpretazione debba tener conto dello scopo del testo e dello sviluppo sociale. Essi pongono l’articolo nel capitolo sugli attacchi alla morale pubblica. In questa lettura, dobbiamo cercare un risultato corrispondente a questo scopo, piuttosto che sanzionare una direzione in sé.

La maggioranza si riferisce in particolare all’esposizione a terzi, al luogo pubblico o al coinvolgimento di un minore bisogno di protezione. Nel caso in esame, non trova le circostanze che giustificano l’applicazione dell’articolo. La continuazione della decisione a favore dell’accusato è quindi il risultato di un’interpretazione del campo penale e dell’esame dei fatti.

Tuttavia, un parere dissenting accompagna la sentenza. Il consigliere Bou Nassar ritiene che il testo non richieda esplicitamente la pubblicazione dell’atto e contesti l’aggiunta di questa condizione. Si riferisce alla responsabilità del legislatore di abrogare o modificare la disposizione. Così, il disaccordo esiste all’interno della formazione del giudizio stesso.

Nel marzo 2019, un’altra Camera aveva confermato le condanne

La sentenza n. 100 del 20 marzo 2019, pronunciata dalla Quattordicesima Sezione della stessa Corte d’Appello, ha raggiunto una diversa conclusione in un altro caso. Gli imputati hanno chiesto che le loro sentenze ai sensi dell’articolo 534 siano respinte. La Corte le ha confermate, comprese le dichiarazioni e le confessioni registrate nel procedimento.

Tuttavia, ha modificato le sanzioni, tenendo conto del tempo trascorso in detenzione e imposizione di una multa. La continuazione della condanna deve essere distinta da questo adeguamento della sanzione. Una riduzione della pena non è un’assoluzione.

I fatti e i documenti differiscono: questi due giudizi non costituiscono un esperimento che confronta situazioni identiche. Tuttavia, essi dimostrano che l’esistenza di una decisione restrittiva non aveva eliminato l’uso criminale dell’articolo. Presentarle come le fasi di una giurisprudenza favorevole all’unanimità cancellarebbero le differenze documentate.

Che cosa richiede veramente la proposta 2023

La proposta registrata il 12 luglio 2023 ha nove firmatari di diversi gruppi parlamentari. Il suo primo articolo prevede la abrogazione dell’articolo 534. La seconda riguarda i casi precedenti: prevede la cessazione del procedimento, dei giudizi e delle persecuzioni e vieta il rinvio ad un’altra autorità giudiziaria nell’ambito del testo.

Altre due disposizioni completano questo regime. Si rimuove i testi incompatibili; L’altro prevede l’entrata in vigore non appena pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Questi sono gli effetti ricercati dagli autori, non le misure già applicabili. La presenza di firme e il deposito amministrativo non sono validi per l’adozione.

La motivazione si riferisce alla dignità, all’uguaglianza, alle libertà pubbliche e alla tutela della privacy. I firmatari riportano anche i rischi associati a determinate pratiche investigative. Questi argomenti spiegano la loro iniziativa legislativa. Essi non sono una decisione giudiziaria che invalida tutti i procedimenti precedenti.

Un percorso parlamentare distinto dalle decisioni giudiziarie

Il registro di controllo parlamentare dell’Agenda legale indica una trasmissione al governo il 20 luglio 2023. Ha poi menzionato un riferimento ai comitati dell’Amministrazione e della Giustizia e dei Diritti Umani il 27 marzo 2025. La scheda di fatto consultata non elenca alcuna commissione o riunioni plenarie dedicate al testo, e non mostra alcuna risposta del governo.

Queste indicazioni descrivono il monitoraggio registrato da questo osservatorio, senza sostituire un registro ufficiale completo di tutte le attività parlamentari. Non consentono di annunciare una data. A partire dal 16 novembre 2026, la base giuridica in vigore dell’Università libanese conserva l’articolo 534; nessuna abrogazione pubblicata è stabilita dai documenti esaminati.

La sfida rimane quindi di distinguere tre livelli: la protezione ottenuta in un determinato caso, interpretazioni concorrenti dei tribunali e la modifica generale del Codice Penale. La proposta del 2023 riguarda quest’ultimo livello. Finché non diventa una legge in vigore, le decisioni favorevoli non devono essere presentate come una cancellazione nazionale dell’articolo.

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