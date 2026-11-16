Banche: sciopero ogni mercoledì dal 18 novembre

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La Bank Association of Lebanon annuncia uno sciopero di avvertimento ogni mercoledì a partire dal 18 novembre. Sfida la revisione dei rendimenti fiscali dal 2020 al 2024, compreso il trattamento dei differenziali dei tassi di cambio e delle disposizioni sulle obbligazioni in euro.

Le banche libanesi intendono esercitare pressioni sulle autorità attraverso un movimento settimanale. Lunedì 16 novembre 2026, l’Associazione delle Banche del Libano (ABL) ha deciso all’unanimità di chiedere uno sciopero ogni mercoledì nelle prossime settimane. Il primo giorno è il 18 novembre.

La controversia riguarda una richiesta del Dipartimento delle Finanze di modificare i rendimenti fiscali delle istituzioni per gli anni fiscali 2020-2024. In particolare, l’associazione rifiuta il trattamento previsto per le differenze di scambio e la reintegrazione delle disposizioni sui titoli euro nella base imponibile. Esso chiede il ritiro di questa procedura e, se necessario, i testi da correggere quando il bilancio viene esaminato in Parlamento.

Uno sciopero bancario riproducibile ma non irrevocabile

LABL presenta il movimento come un avvertimento. Il suo comunicato non fissa una data di fine. Tuttavia, dà al suo consiglio di amministrazione il potere di sospendere o annullare lo sciopero in conformità con la risposta delle autorità. Lo stesso consiglio può anche decidere un’escalation, senza tornare all’assemblea generale.

Questa delegazione lascia quindi aperta due sviluppi opposti: una ferma al movimento se si verifica un compromesso, o la sua serratura se le richieste rimangono senza risposta. A questo punto, viene annunciato solo il ritmo del mercoledì.

Per i clienti, la prima scadenza è mercoledì 18 novembre. Il comunicato stampa non dettaglia l’applicazione per stabilimento. Inoltre non specifica il funzionamento di automatoni, servizi digitali o possibili operazioni continue. L’annuncio di uno sciopero, quindi, non permette di concludere che tutti i canali bancari sono fermati.

Guadagni di cambio stranieri sfidati da ABL

L’associazione sostiene che le differenze derivanti dalla rivalutazione dei conti da soli, causate dalla deprecitazione della libbra libanese, non costituiscono profitti effettivi. Secondo il suo argomento, queste voci non riflettono alcun vero arricchimento bancario o capacità contributiva aggiuntiva.

La distinzione è contabile, ma il suo effetto è finanziario. Un aumento del valore di un post espresso in sterline può derivare da un cambiamento del tasso di conversione. Non significa necessariamente che una somma equivalente sia stata inserita nel tesoro dell’istituzione. Tuttavia, il trattamento fiscale dipende dalla natura precisa delle voci e delle regole pertinenti; la posizione difesa dalle banche non è, di per sé, una decisione giuridica.

In questo modo, l’ABL chiede che i guadagni contabili non realizzati ai quali la sua sfida si riferisce siano esclusi dalla base imponibile. Esso collega tale pretesa alle discussioni parlamentari sul bilancio proposto, che potrebbero fornire un quadro per il cambiamento legislativo.

Disposizioni Eurobond nel cuore del conflitto

La seconda parte riguarda le disposizioni relative agli Eurobond dello Stato libanese. L’associazione afferma che sono in risposta alle perdite di default sovrane e che sono stati stabiliti in conformità con le regole contabili e prudenziali. Essa contesta la loro reintegrazione nel reddito soggetto all’imposta.

Una disposizione riflette un rischio di perdita o di ammortamento nei conti. Il suo riconoscimento contabile e la deducibilità fiscale sono due questioni distinte. È proprio la loro articolazione che le banche chiedono di rivedere: vogliono che gli importi interessati restino al di fuori della base fiscale.

Nel suo comunicato, l’ABL avverte che la raccolta di imposte controverse assorbirebbe parte della liquidità ancora disponibile e ridurre la capacità delle istituzioni di restituire i depositi. Questo è l’argomento proposto dall’associazione. Il testo non menziona l’importo totale dell’imposta interessata o il relativo effetto dettagliato sui rimborsi ai depositanti.

Né il rilascio riproduce la richiesta completa del Dipartimento delle Finanze o il ragionamento legale. Questi elementi rimangono necessari per valutare la portata precisa del disaccordo. Nel prossimo futuro, il Consiglio di Amministrazione della LBA mantiene la possibilità di modificare il programma di mobilitazione prima o dopo il primo giorno annunciato il 18 novembre.

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