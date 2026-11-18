I 19 membri dell’equipaggio di Gas Husky sono stati evacuati a Varna dopo un incidente nel Mar Nero il 17 novembre. Le autorità bulgare confermano il salvataggio di questi marinai filippini. Un avviso nautico descrive la petroliera a gas derivante, ripidamente inclinata e senza equipaggio, con il suo ponte sommerso. Il suo manager riferisce che l’edificio è stato colpito, senza specificare cosa. I documenti ufficiali consultati non permettono di attribuire il disastro o confermare un attacco di droni.

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I 19 marinai di Gas Husky sono stati salvati martedì 17 novembre 2026 nel Mar Nero, al largo della Bulgaria. Il Ministero dei Trasporti Bulgaro conferma la loro evacuazione da una zattera di vita e il loro trasferimento in elicottero alla base aerea Chaika a Varna. L’operazione si è conclusa a 1315 ora locale, o 1115 UTC.

La petroliera stava navigando sotto bandiera liberiana con un equipaggio filippino. Portava circa 3.400 tonnellate di propano butano tra Egitto e Romania. Il suo direttore greco, Stealth Maritime Corporation, elenca Gas Husky come IMO 9507764.

Gas Husky: un avviso su Byala

Secondo il Ministero dei Trasporti, la nave scomparve dal radar poco dopo mezzanotte. Il suo faro di soccorso è stato attivato al 0802 bulgaro, circa 50 miglia nautiche a est di Byala. La ricognizione aerea avvistò una zattera a circa 300 metri da una nave restituita, presumibilmente considerata la Gas Husky.

Sono state coinvolte forze aeree, polizia di frontiera e assistenza medica. Il salvataggio dell’intero equipaggio è confermato; solo lui non fornisce informazioni sull’origine dell’incidente.

Una nave ha riferito alla deriva, una perdita non attribuita

La navigazione bulgara NAVWARN 854/26 fornisce una descrizione precisa delle condizioni della petroliera a gas il 17 novembre a 1050 UTC. Ha riportato un’inclinazione di 45 gradi, un ponte sommerso e una nave senza equipaggio, incapace di manovrare, alla deriva. Lo ha classificato come un pericolo per la navigazione nel sud-est di Capo Kaliakra.

Questa osservazione a tempo non deve essere trasformata in conferma della successiva submersione completa. Lo stato finale della nave non è stabilito da questo avviso.

In una dichiarazione riprodotta dalla stampa marittima, Stealth Maritime afferma che la nave è stata colpita nella zona economica esclusiva bulgara. Il direttore non specifica cosa lo ha colpito. Il capitano si riferiva ai droni, secondo la stessa stampa, ma le comunicazioni di salvataggio consultate non confermano questo meccanismo o il suo autore.

Un’altra opinione bulgara, NAVWARN 852/26, ha riferito il 16 novembre il capsized Betul 8, con il suo equipaggio evacuato. Questa prossimità geografica e temporale non dimostra una responsabilità comune in entrambi gli incidenti.

Fonti e riferimenti

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