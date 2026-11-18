Londra punisce otto società collegate agli insediamenti della Cisgiordania e al movimento Tzav 9, accusato di bloccare gli aiuti a Gaza. I blocchi di asset, il progetto E1 e la reazione israeliana: il 17 novembre le misure mirano ad attori specifici, senza introdurre un embargo generale. Le restrizioni commerciali restano una legislazione separata.

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Il Regno Unito ha annunciato il 17 novembre 2026 sanzioni contro otto società coinvolte nella costruzione, promozione e architettura degli insediamenti israeliani nella West Bank occupata. Il movimento Tzav 9, accusato da Londra di bloccare l’ingresso di convogli umanitari nella Striscia di Gaza, è anche mirato. Il pacchetto copre quindi nove entità, non nove società immobiliari.

Il Dipartimento degli Affari Esteri del Regno Unito afferma che tutti sono soggetti ad un congelamento dei beni e ad un divieto di esercizio delle funzioni amministrative. Ha presentato questa decisione come implementazione dell’impegno annunciato l’8 settembre dal capo della diplomazia, Ed Miliband, all’accelerazione della colonizzazione.

Otto aziende, diversi collegamenti di costruzione

L’elenco ufficiale comprende Har Hevron Development Company Ltd, Hemdat Shomron Ltd, S.A.G. (Velvel) Construction and Development Ltd, Lev HaHar Yazamut Ltd, Harey Zahav, Ariel Residential Judea & Samaria Ltd, Ami Gvirtzman Architects 2021 Ltd e Z.F. Building Company Ltd.

Le ragioni date dal governo britannico riguardano diverse attività: progettazione di abitazioni e infrastrutture, lavori di costruzione, fornitura di unità residenziali e commercializzazione di immobili in insediamenti. La misura non è quindi limitata alle aziende che effettuano i lavori. Raggiunge anche le parti interessate nella preparazione e nella vendita di alloggi.

Queste ragioni sono quelle adottate dalle autorità britanniche per le loro designazioni. La decisione di sanzione non deve essere confusa con un giudizio penale contro ogni società.

E1 al centro del messaggio politico

Londra pone l’annuncio vicino alla scadenza finale per la gara E1. Il governo britannico ritiene che questo progetto minerebbe la continuità territoriale necessaria per un futuro Stato palestinese e rischierebbe di separare la Cisgiordania da Gerusalemme Est. Ed Miliband chiede agli attori economici di non partecipare alla sua realizzazione.

Il meccanismo utilizzato è il regime britannico ampliato di sanzioni sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale. Il Ministero dichiara che la legislazione relativa è stata presentata il 13 ottobre. L’obiettivo dichiarato è di essere in grado di identificare individui e aziende coinvolte in gravi violazioni del diritto umanitario internazionale.

Tzav 9 mirato agli ostacoli agli aiuti

Nello stesso pacchetto, Tzav 9 è un obiettivo separato per le aziende edili. Il ministero britannico lo accusa di organizzare e realizzare blocchi di passaggi, porti e strade utilizzati dai convogli destinati a Gaza. Londra riferisce che tali barriere sono ancora avvenute in ottobre.

Questa denominazione è presentata come un mezzo per affrontare ostacoli all’assistenza umanitaria. Non significa, da solo, che i convogli detenuti siano stati autorizzati ad entrare o che le restrizioni di accesso siano state revocate.

Nessun embargo generale su Israele

Il comunicato distingue esplicitamente il commercio con Israele all’interno della linea verde dalle attività economiche in insediamenti. Le sanzioni annunciate martedì 17 novembre non sono quindi un divieto generale del commercio britannico con Israele.

Il Ministero ha anche indicato che stava preparando una legislazione separata per l’importazione di prodotti coloniali e sui servizi di pubblicità di proprietà nel Regno Unito. Si tratta di un progetto separato: queste restrizioni non devono essere presentate come già in vigore solo a causa delle nove designazioni del 17 novembre.

Israele annuncia contromisure

Il capo della diplomazia israeliana, Gideon Saar, ha respinto la decisione britannica martedì. L’ha presentata come una misura ostile contro le aziende private che considerava essere legittimamente e ha annunciato una risposta israeliana. Egli ha anche indicato di voler considerare ulteriori modi di rafforzare gli insediamenti nella Cisgiordania.

Questa risposta evidenzia il disaccordo politico sulle designazioni. Tuttavia, l’annuncio di contromisure non porta alla conclusione che un nuovo dispositivo di ritorsione è già stato implementato. Analogamente, l’effetto concreto delle attività congelate dalle società interessate dipenderà dalle loro attività e dalle loro relazioni finanziarie all’interno del Regno Unito.

Illustrazione: MaRon Almog, licenzaCC BY 2.0. Rivestimento e redazione Libnanews. Questa visione non rappresenta il sito E1 o il lavoro assegnato alle società sanzionate.

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