Egitto: Mopco annuncia il 33% in meno di gas

Mopco conferma una riduzione del 33% delle forniture di gas naturale e adatta le sue piante alle quantità disponibili. In Egitto, la restrizione arriva dopo un primo episodio annunciato all’inizio di novembre. Essa espone la produzione di fertilizzanti, le consegne agricole e le esportazioni alle difficoltà del sistema energetico. I documenti della società non quantificano ancora le perdite di produzione. Il costo del gas importato spiega i trade-off, mentre le nuove scoperte offshore devono ancora passare alla fase di sviluppo.

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Mopco ha annunciato l’8 novembre 2026 una riduzione del 33% delle forniture di gas naturale. Il produttore di fertilizzanti egiziani assicura che le sue operazioni siano mantenute con volumi disponibili. Questa nuova restrizione, dopo quella del 20% menzionata all’inizio di novembre, mette le sue piante sotto pressione mentre l’Egitto cerca di contenere la sua bolletta energetica.

Misr Fertilizers Production Company, nota come Mopco, ha confermato la notifica alla Borsa egiziana. Esso afferma che i suoi team regolano le operazioni e la produzione alle quantità di gas ricevuti. Tuttavia, non pubblica alcun volume di approvvigionamento giornaliero o stima delle tonnellate di fertilizzante che saranno mancanti. Non c’è data di ritorno normale nella lettera.

La cifra del 33 % riguarda quindi il gas, non una diminuzione misurata della produzione o del profitto. Né la società segnala una generale chiusura delle sue strutture. Per i suoi clienti, l’incertezza riguarda ora la durata del razionamento e i suoi effetti sulle consegne.

Mopco conferma una maggiore restrizione

Il 3 novembre Mopco aveva già informato il mercato che continuava la sua attività nonostante una riduzione del 20% delle forniture agli impianti di fertilizzante. La sua lettera si riferisce all’aumento del costo delle importazioni. Cinque giorni dopo, ha confermato di aver ricevuto una notifica aumentando il tasso di restrizione annunciato al 33%.

Mopco non ha dettagliato i flussi consegnati a ciascuna delle sue unità.

La distribuzione del gas tra unità, scorte e vincoli tecnici determina le possibilità di mantenere la produzione. Mopco si impegna a informare la Borsa di eventuali sviluppi significativi.

Il gas entra nella produzione di fertilizzanti

Mopco si trova nella zona libera di Damiette e produce principalmente urea e ammoniaca. In questo settore, il gas non è utilizzato solo per l’alimentazione di apparecchiature. Fornisce anche l’idrogeno necessario per la fabbricazione di ammoniaca, che poi entra nella produzione di fertilizzanti azotati.

Questa duplice funzione spiega la sensibilità del settore alle restrizioni. Ridurre il consumo di elettricità ausiliaria non sostituisce la materia prima chimica mancante. Un impianto può adattare il suo ritmo, ma la sua capacità di fabbricazione rimane legata alle quantità effettivamente ricevute.

Il gas pesa anche sui costi. Nella produzione convenzionale di ammoniaca e urea, spesso rappresenta una parte importante della spesa operativa. Il suo aumento dei prezzi comprime margini quando i prezzi di vendita non seguono. Una limitazione fisica delle consegne aggiunge un altro vincolo: anche un ordine redditizio può diventare più difficile da produrre.

Opportunità agricole e guadagni all’esportazione

I dati pubblicati da Mopco per il 2024 danno la dimensione della sua attività. La società ha riferito di aver prodotto 1.718 milioni di tonnellate di urea. Esso ha riferito 947 000 tonnellate esportate e 795.000 tonnellate destinate al mercato interno. Gli stessi servizi forniscono agricoltura egiziana e mercati esteri.

Per l’agricoltura egiziana, la domanda riguarda la disponibilità di fertilizzanti al momento del bisogno. Per gli acquirenti stranieri, riguarda il rispetto delle scadenze e dei volumi esportabili. Una restrizione estesa può richiedere ai produttori di rivedere i loro orari di lavoro. Tuttavia, nessun deficit nazionale di fertilizzanti può essere dedotto dalla dichiarazione di Mopco da solo.

Un altro produttore, Abu Qir, aveva spiegato nel primo episodio della riduzione che avrebbe adattato la sua attività al gas disponibile. Secondo una agenzia di stampa, le sue misure includono la gestione dell’inventario e la riorganizzazione della manutenzione. Questi aggiustamenti possono limitare i disturbi immediati. La loro efficacia dipende da quanto tempo rimangono in vigore le restrizioni.

Importato bolletta del gas pesa su arbitrato

Egitto utilizza il gas per generare elettricità e per alimentare le sue industrie. L’offerta locale inadeguata alla domanda aumenta la sua dipendenza dalle importazioni. L’aumento dei prezzi internazionali del gas naturale liquefatto, nel contesto della guerra regionale, rende questa fornitura più costosa.

Una stima dell’analista relayed da un’agenzia pone il bilancio di importazione LNG per l’anno fiscale 2026-2027 a circa $10,1 miliardi. Secondo la stessa stima, 5,8 miliardi erano già stati spesi entro il 6 ottobre.

Il governo è anche alla ricerca di combustibili alternativi. Fonti commerciali hanno riferito l’acquisto di sei spedizioni di olio combustibile ad alto contenuto di zolfo per novembre e dicembre. L’uso di olio combustibile può soddisfare determinate esigenze di energia. Non sostituisce direttamente il gas utilizzato come materia prima nella fabbricazione di ammoniaca.

L’arbitrato supera così l’unica fattura di acquisto di carburante. Limitare i volumi importati può ridurre la spesa immediata, mentre anche incide su un’industria che fornisce agli agricoltori e vende all’estero. Il costo industriale dipenderà dalla lunghezza del razionamento e delle consegne che i produttori possono mantenere.

Una scoperta offshore attende ancora il suo sviluppo

Il 6 novembre, il Ministero dell’Olio ha annunciato risultati positivi al pozzo esplorativo Nassim-1X. Si trova nella concessione Tiba nel Mediterraneo. La stima iniziale è di circa 200 miliardi di piedi cubici di gas in atto. Eni gestisce la concessione con Woodside; Petrobel ha condotto le operazioni di perforazione.

Questo volume non corrisponde a riserve recuperabili già certificate, per non parlare di gas immediatamente disponibile per impianti. Il Ministero ha indicato che avrebbe continuato lo studio del serbatoio. Esso prevede un collegamento con gli impianti esistenti da una pipeline di circa 22 chilometri, senza annunciare in questo comunicato una data di prima produzione.

A Damiette, le fabbriche devono ora adattare la loro produzione al gas disponibile. Lo sviluppo offshore annunciato non fornisce una risposta immediata alle restrizioni di novembre.

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