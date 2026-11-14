RATP annuncia la chiusura di 21 stazioni della metropolitana a Parigi per gli eventi di sabato 14 novembre 2026. Châtelet e Les Halles sono preoccupati dalle 10 del mattino e poi altre 19 stazioni alle 11 del mattino a Parigi. Saranno interrotte anche due sezioni di linee 6 e 11. I treni non serviranno stazioni chiuse e i collegamenti saranno rimossi. Il recupero dipenderà dall’autorizzazione della prefettura della polizia, senza un programma generale.

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RATP prevede di chiudere 21 stazioni della metropolitana a Parigi sabato 14 novembre 2026, su richiesta della prefettura della polizia. Châtelet e Les Halles sono preoccupati dalle 10 del mattino. Altre 19 stazioni sono previste per seguire alle 11. Queste ore sono quelle di Parigi, 11 e 12 a Beirut, rispettivamente.

Il bollettino ufficiale consultato all’inizio di sabato mattina presenta queste misure come disposizioni di sicurezza relative alle manifestazioni. Inoltre annuncia due interruzioni di traffico. Le restrizioni devono entrare in vigore la mattina.

Stazioni della metropolitana: Châtelet e Les Halles dalle 10:00

La prima onda riguarda due stazioni:

Castagno sulle linee 1, 4, 7, 11 e 14 della metropolitana.

sulle linee 1, 4, 7, 11 e 14 della metropolitana. Le Hallesulla linea 4.

Il bollettino distingue tra le stazioni della metropolitana. Non consente una chiusura generale di tutte le banchine RER a Châtelet-Les Halles. I viaggiatori che utilizzano questo palo devono controllare le loro informazioni di linea separatamente.

Altre diciannove stazioni alle 11

La seconda onda copre le seguenti stazioni, con le linee della metropolitana indicate dall’operatore:

Charles de Gaulle-Etoile: linee 1, 2 e 6.

linee 1, 2 e 6. George V, Argentina e Tuileries: linea 1.

linea 1. Franklin D. Roosevelt: linee 1 e 9.

linee 1 e 9. Champs-Elysées–Clemenceau: linee 1 e 13.

linee 1 e 13. Concord: linee 1, 8 e 12.

linee 1, 8 e 12. Reuilly-Diderot: linee 1 e 8.

linee 1 e 8. Miromesnil: linee 9 e 13.

linee 9 e 13. Invalid: linee 8 e 13.

linee 8 e 13. Bastille: linee 1, 5 e 8.

linee 1, 5 e 8. Chemin Vert, Saint-Sébastien-Froissart e Figlie del Calvario: linea 8.

linea 8. Vaneau: linea 10.

linea 10. Assemblea Nazionale, Solferino e Rue du Bac: linea 12.

linea 12. Varenne:linea 13.

La RER A non servirà nemmeno Charles de Gaulle-Étoile dalle 11, conferma la pagina ufficiale di questa linea. Questa restrizione non significa fermare la RER A durante il suo intero viaggio.

Due sezioni interrotte, corrispondenza cancellata

La linea 6 sarà interrotta tra Kléber e Charles de Gaulle-Étoile. La linea 11 sarà tra Hôtel de Ville e Châtelet. Il bollettino generale non prevede un programma separato per queste due interruzioni.

Nelle stazioni chiuse, i treni correranno senza fermate e i collegamenti non saranno assicurati, dice RATP. Di conseguenza, una linea può continuare a funzionare senza più permettere al treno di scendere o cambiare in una determinata stazione.

Queste misure accompagnano il giorno delle manifestazioni il 14 novembre. A Parigi, gli organizzatori hanno annunciato un corso Repubblica–Bastille–Nation. Il sistema di trasporto deve essere distinto dai risultati della mobilitazione, che non è ancora noto il sabato mattina.

La riapertura delle stazioni dipenderà dall’autorizzazione della prefettura della polizia. Nessun calendario generale è annunciato nel bollettino consultato. RATP e Île-de-France Le informazioni sulla mobilità devono essere controllate poco prima del viaggio, anche per il viaggio di ritorno.

Copertina: ingresso di Châtelet fotografato il 27 novembre 2016 da Chabe01, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Archivio fotografico, senza collegamento visivo alle chiusure del 14 novembre 2026. Layout Libnanews sotto la stessa licenza.

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