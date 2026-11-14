Esercito libanese: candidature dal 16 novembre

L’esercito libanese annuncia il reclutamento di specialisti militari e civili. Le domande saranno ricevute dal 16 novembre al 18 dicembre 2026, presso la caserma di Karantina, dal lunedì al venerdì. Il comunicato specifica le aree aperte alle donne, mentre il suo allegato dettaglia i documenti amministrativi e le fotografie da preparare. Il deposito è personale e non è valido. I candidati devono verificare le condizioni del grado e specialità prima del viaggio.

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Dal 16 novembre al 18 dicembre 2026 incluso, le Forze Armate libanesi riceveranno richieste di reclutamento specialistico. L’annuncio del Ministero della Difesa e del Comando, datato 13 novembre, riguarda militari e civili. I candidati devono depositare i propri file presso le caserme di Karantina, con la musica dell’esercito, dal lunedì al venerdì tra le 7.30 e le 2 p.m., ora del Libano.

La procedura è condotta dalla concorrenza per posizioni di sergente o caporale specializzato. Il comunicato e il suo allegato non danno il numero di posti. Una domanda quindi non si qualifica per la selezione o la nomina all’esercito.

Esercito libanese: quali profili sono interessati?

Le condizioni non sono le stesse per uomini e donne. Secondo il comunicato stampa, i candidati devono tenere un diploma nei settori della salute, della guida, della tecnologia dell’informazione o dell’elettronica, delle telecomunicazioni. La presenza di un commercio nell’elenco generale non significa che tutte le categorie possono applicarlo. Prima di redigere il loro fascicolo, le persone interessate devono controllare con l’esercito le condizioni di età e di diploma corrispondenti al grado e specialità interessate.

Un file diverso per civili e militari

Il candidato deve essere libanese da almeno dieci anni. Il testo impone anche requisiti giudiziari e di comportamento. In particolare, esclude certe convinzioni, anche dopo la riabilitazione o l’amnistia. Ha chiesto l’impegno di firmare il contratto volontario previsto dalle norme vigenti. Il testo prevede anche impegni scritti relativi all’affiliazione politica prima dell’incorporazione, con un’eccezione per i militari.

Per i civili, i documenti includono estratti individuali e familiari di stato civile, un certificato di residenza, un certificato di buona condotta del mukhtar e un record criminale. Sono richieste due copie certificate del diploma richiesto. Questa lista riassume i pezzi principali; i requisiti aggiuntivi dipendono dallo stato del candidato.

Le fotografie richieste sono accurate: cinque in formato 4 × 4 cm, tre davanti e due nel profilo, e due in formato 12 × 8 cm che mostra l’intero corpo in piedi. L’annuncio richiede foto recenti, intatte e certificate. Per il personale militare, devono essere presi in uniforme e mirati dal comandante dell’unità amministrativa.

I membri sono anche tenuti a presentare il servizio pianificato e documenti vitali, così come documenti disciplinari. Condizioni speciali si applicano ai volontari e ai coscritti il cui servizio è stato esteso. Il documento distingue tra le sanzioni scelte e il loro periodo di calcolo: queste regole non devono essere sostituite da condizioni per i civili.

Controllare le date delle parti prima di muoversi

L’allegato stabilisce un periodo di 30 giorni al momento della presentazione dei documenti che essa designa espressamente. Questa regola non significa che tutti i documenti, compresi i diplomi, devono essere emessi entro un mese. I candidati possono consultare le condizioni e i documenti richiesti dai comandi regionali, siti militari e caserme, così come il sito ufficiale dell’esercito.

I materiali delle prove scritte sono disponibili al posto del deposito. Né la data degli esami né il loro programma sono specificati nel comunicato stampa del 13 novembre e nel suo allegato.

Archivi foto pubblicato nel febbraio 2025; data di ripresa non documentata. Non mostra l’assunzione del novembre 2026. Esercito libanese, direzione di Orientamento / Image Bank Libnanews.

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