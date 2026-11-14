Eventi del 14 novembre: arrangiamenti previsti

La Francia si sta preparando per un nuovo sabato di mobilitazione il 14 novembre. Laurent Nuñez annuncia circa 70.000 agenti di polizia e gendarmi, con il personale ancora probabile essere aggiustati. A Parigi, diverse organizzazioni pianificano un percorso comune dalla Repubblica alla Nazione da parte della Bastiglia. La Lega dei Diritti Umani chiede anche una manifestazione. Sono state adottate misure locali per supervisionare alcune assemblee, come l’autorizzazione di due droni a Metz. Questi annunci precedono gli eventi e non costituiscono una valutazione della giornata.

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Le manifestazioni del 14 novembre 2026 devono mobilitare circa 70.000 poliziotti e gendarmi in Francia. Laurent Nuñez ha annunciato venerdì 13 novembre questo piano per il quinto sabato di mobilitazione contro la vita costosa. A Parigi, diverse organizzazioni pianificano di convergere su un percorso dalla Repubblica alla Nazione, dalla Bastiglia.

Il Ministro degli Interni anticipa tra 50 e 60 sfilate sul territorio. Queste stime non costituiscono un bilancio azionario. Durante la sua intervista televisiva di venerdì, Laurent Nuñez ha detto che il numero di agenti di polizia sarebbe ancora discusso in una riunione durante il giorno.

Eventi del 14 novembre: un dispositivo annunciato come mobile

Il Ministro prevede di rinnovare l’organizzazione del sabato precedente, con unità in grado di muoversi e reagire a gruppi dispersi. Ha anche annunciato i controlli a monte delle processioni. I rischi di sovraccarichi di cui alla relazione sono una questione per le autorità di valutare, non per la registrazione di incidenti che si sono verificati questo sabato.

A Parigi, diverse chiamate convergono

Il coordinamento dei Gilet Gialli ha annunciato venerdì l’accordo della prefettura della polizia per il viaggio Repubblica-Bastilla-Nazione, depositato martedì. La CGT ha anche confermato l’assenza di un divieto di questo evento. I sindacati Ile-de-France della CGT, la FSU e il piano FO di partecipare.

Questa convergenza riunisce richieste distinte: potere d’acquisto, condizioni di studio, servizi pubblici e lotta contro la violenza contro i bambini. Non significa che tutte le organizzazioni hanno lo stesso programma. Questi annunci degli organizzatori descrivono un corso pianificato, il cui progresso effettivo rimane da vedere.

La LDH richiede anche

In una dichiarazione del 9 novembre, la Lega dei Diritti Umani chiede di aderire alle proteste del 14 novembre. Essa contesta la proposta di legge sulla presunzione dell’autodifesa delle forze dell’ordine.

L’associazione ritiene che questa legislazione indebolirebbe le indagini a seguito del fuoco della polizia e della rapida raccolta di prove. Essa invoca la responsabilità dei funzionari pubblici e il controllo della necessità e della proporzionalità dell’uso delle armi. Sono le sue obiezioni al testo, non una decisione del tribunale che stabilisce queste conseguenze.

A Metz, un’autorizzazione precisa per due droni

Le disposizioni locali non sono confuse con le disposizioni nazionali. Un decreto del prefetto della Moselle, datato 12 novembre, autorizza due telecamere su droni sabato 14 novembre, a partire da mezzogiorno. Cita una marcia per la manifestazione di Gaza e delinea la ribalta su una mappa che copre le aree di Metz, Longeville-lès-Metz e Montigny-lès-Metz.

L’autorizzazione è valida fino alla fine della sicurezza e al ripristino dei flussi di traffico. Il testo esclude la cattura sonora e il riconoscimento facciale automatizzato. Questa autorizzazione amministrativa non dimostra che i dispositivi sono già stati utilizzati. Non si applica anche a tutte le processioni francesi.

Copertura: Evento a Parigi, 6 febbraio 2020. Archivio fotografico, non correlato allo sviluppo del 14 novembre 2026. Foto: Jeanne Menjoulet / Flickr, CC BY 2.0. Rivestimento e redazione Libnanews.

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