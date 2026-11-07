Caen: tram e autobus adattati dalle 12:30

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A Caen,Twisto adatta la sua retedalle 12:30, ora di Parigi, questo sabato 7 novembre 2026, in previsione dell’evento nel centro della città.

Le tre linee di tram limitate

Il bollettino dell’operatore, aggiornato venerdì alle ore 17.50, fornisce i seguenti servizi:

T1 correrà tra Hérouville Saint-Clair e Caen Copernicus a nord, poi tra Ifs Jean Vilar e Caen Presquíle a sud.

T2 sarà limitato a Caen Campus 2–Caen Copernicus.

T3 circola tra Fleury Hauts de l’Orne e Caen Presquíle.

La navetta del centro città non viaggia durante la manifestazione. Diverse linee di autobus saranno deviate, mentre le linee 22, 31 e 34 sono annunciate senza modifiche relative al montaggio.

Stazioni Vélolib non disponibili

Le stazioni Vélolib non saranno disponibili, in particolare ai due accessi della stazione ferroviaria e Place de la République. Le deviazioni possono evolversi con la processione: il bollettino dell’operatore deve essere consultato prima di un viaggio.

CGT chiede ulteriori mobilitazioni

In uncomunicato stampa pubblicato il 6 novembre e relayed dalla sua unione locale di HérouvilleLa CGT di Calvados chiede la partecipazione alla mobilitazione dei cittadini di sabato, pur specificando che non è su iniziativa. Lei annuncia che proporrà un incontro inter-unione dipartimentale per organizzare il follow-up del movimento e sviluppare lo sciopero.

Questa chiamata arriva dopo il 5 novembre. Esso esprime la posizione dell’organizzazione e non permette di misurare la partecipazione alla mobilitazione di questo sabato.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews