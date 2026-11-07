Nantes: tram e autobus adattati dalle 12:30

Evento il 7 novembre a Nantes: tre linee di tram, la Busway e diversi autobus sono coinvolti. I principali adattamenti annunciati.

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A Nantes, i mezzi pubblici saranno modificati questo sabato 7 novembre 2026, a causa dell’evento annunciato nel centro della città. Il bollettino ufficiale Naolib ha postato un avviso dalle 12:30, ora di Parigi, fino alle 3:00 di domenica. Le tre linee di tram, le due Busways e diverse linee di autobus sono tra i servizi interessati.

Interruzioni sulle tre linee del tram

Secondo gli adattamenti annunciati da Naolib e relayed venerdì sera dalla stampa locale, la linea 1 sarà interrotta tra Chantiers Navals e Duchess Anne. La linea 2 finirà a 50 Otage. Sulla linea 3, il traffico sarà tagliato tra Brittany e Hôtel Dieu. Busway 4 si fermerà a Jemmapes, di fronte alla città del Congresso.

Nove linee di autobus con percorsi brevi o tagliati

Gli altri adattamenti annunciati sono i seguenti:

C1: interruzione tra Chanzy e Copernicus; C3: tra Hotel Dieu e Copernicus; C6: tra Delorme e Chanzy.

C2: terminus a Talensac; C8 e linea 26: terminus a Delorme.

Linea 11: interruzione tra Pipay e Copernico; Linea 12: tra Talensac e Pipay; Linea 23: tra Copernicus e Talensac.

Anche l’Area di Mobilità Business sarà chiusa in modo eccezionale.

Un avviso anche sulla navetta aeroportuale

Naolib riferisce la stessa gamma di disturbi su Busway 5 e la navetta aeroportuale. L’elenco ufficiale consultato non dettaglia i loro percorsi appropriati. I viaggiatori che utilizzano questi servizi dovranno controllare il loro servizio prima di partire.

L’avviso rimane presentato come in arrivo nella newsletter consultata questa mattina. Questa informazione descrive quindi uno schema pianificato, non già identificato interruzioni. La gamma di avvisi fino a 3 ore non garantisce che ogni linea rimarrà disturbata durante questo periodo. Per preparare un viaggio o seguire una modifica, le informazioni aggiornate sono disponibili nella sezione info traffico di Naolib e la sua applicazione.

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