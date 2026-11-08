Paraguay: Peña rimangiata in custodia

Santiago Peña rimarrà in detenzione nel Reggimento Presidenziale di Asunción dopo una decisione del 7 novembre. Nel caso della Ueno Bank, l’ex presidente ha contestato le accuse. Il giudice invoca il rischio di fuga. Questa detenzione pre-triale differisce dal suo trasferimento di sicurezza e non costituisce una condanna penale.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un giudice paraguaiano ordinò la detenzione di Santiago Peña sabato 7 novembre 2026. L’ex presidente rimarrà nel Reggimento presidenziale ad Asunción durante la procedura della Banca Ueno. Il giudice Humberto Otazú ha annunciato questa decisione dopo l’udienza sulle misure di sicurezza. Peña contesta le accuse contro di lui.

Peña in detenzione pre-triale per decisione del giudice

Il magistrato ha spiegato che voleva garantire la presenza dell’ex Capo di Stato nel paese e la sua partecipazione al processo. Invocò il rischio di fuga. Ha anche riferito alle informazioni sensibili a cui Peña aveva accesso durante la sua presidenza per giustificare il suo mantenimento in un composto militare.

Questa decisione fornisce un’importante chiarificazione giuridica. La notte del 6-7 novembre Peña lasciò la sua casa dopo gli scontri davanti alla sua residenza. Il suo trasferimento al Regiment ha poi affrontato le preoccupazioni di sicurezza. Il giudice ha ora annunciato una misura di detenzione pre-triale come parte dell’indagine penale.

Il luogo di detenzione rimane quindi lo stesso, ma una decisione giudiziaria governa ora la sua continua custodia. Non e’ una condanna. In questo caso non è stata presa alcuna decisione definitiva sulla sua colpevolezza.

Due oneri relativi ai fondi messi a Ueno

L’accusa ha formalmente contestato Peña per presunto abuso di fiducia e di gestione nel suo interesse personale. L’indagine riguarda gli investimenti, il rinnovo e la manutenzione di fondi pubblici e fondi di contingenza presso Ueno Bank.

Secondo l’accusa, l’ex presidente intervenne in queste operazioni quando aveva avuto legami economici con il gruppo bancario. Gli investitori cercano di stabilire il suo ruolo nella concentrazione di queste risorse all’interno dell’istituzione. Questi crediti rimangono oneri da prendere in considerazione nel procedimento.

Peña andò all’accusa sabato, accompagnato dal suo avvocato Ricardo Preda. Poi si astenne dal fare una dichiarazione al giudice, secondo il giudice. La sua difesa sostiene che non ha commesso alcun reato e intende far cadere l’accusa.

Una procedura separata da rimozione

La decisione ha avuto luogo il giorno dopo la rimozione di Peña dal Senato. Pedro Alliana gli succedette nella presidenza. Il giudizio politico sull’esecuzione dei suoi doveri e l’indagine penale di Ueno Bank sono due procedure separate.

Anche l’ex presidente della banca centrale, Carlos Carvallo, è in custodia. Le accuse contro di lui includono abuso di fiducia, la preparazione di falsi documenti pubblici e la gestione nel suo interesse personale. L’indagine deve determinare le responsabilità individuali nelle operazioni esaminate, senza confondere le funzioni svolte dai due uomini.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews