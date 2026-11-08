Detainees e persone scomparse: 44 file nel Registro di sistema libanese

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Il 7 novembre 2026, la Commissione nazionale per i diritti dell’uomo libanese ha annunciato quattro aggiunte al suo registro. Ora ha 44 casi relativi al conflitto con Israele. Questo aggiornamento non significa quattro catture recenti o 44 aziende attualmente confermate.

Detaine e persone scomparse: quattro file aggiunti

Il rapporto chiama Reda Mustafa Hajou, Hussein Ali Salameh, Mohammad Ibrahim Karneib e Fadi Ahmad Abdel Aal. Secondo le informazioni raccolte, Hajou fu catturato a Umm al-All il 1o ottobre 2024. I casi di Salameh e Karneib risalgono al 14 aprile 2026 a Bint Jbeil. Abdel Aal è stato arrestato a casa sua a Halta.

Il luogo di detenzione di Salameh richiede ancora una conferma ufficiale. La Commissione chiede anche dettagli sul destino di Karneib e di Abdel Aal.

Il registro distingue 17 persone classificate come combattenti, due medici, 18 civili, due operazioni transfrontaliere e cinque mancanti.

Un censimento soggetto al consenso familiare

Il metodo pubblicato da questa istituzione indipendente non confonde la registrazione con le prove di detenzione. Il suo rapporto del 15 settembre ha identificato 39 casi. Si distingue tra riconoscimenti ufficiali, testimonianze di persone rilasciate, storie di famiglia e prove sul campo. I file quindi non tutti hanno lo stesso grado di verifica.

Il 23 settembre, l’aggiunta di Ali Afif Nahle ha aumentato il totale a 40. La sua famiglia aveva perso la pista a Qantara nel novembre 2024. La Commissione aveva registrato una scomparsa da chiarire, senza prove della sua detenzione o morte.

Altri quaranta rapporti rimangono monitorati separatamente a causa della mancanza di consenso informato da parte delle famiglie per registrarsi. Questo follow-up non costituisce la conferma della prigionia. Le regole di pubblicazione proteggono testimoni e informazioni mediche o familiari.

Obblighi separati di stato del prigioniero

La legge umanitaria richiede alle parti di cercare persone scomparse e di fornire alle famiglie informazioni disponibili. In un conflitto internazionale, l’articolo 5 della Convenzione di Ginevra fornisce anche protezione in caso di dubbio sullo status di certi prigionieri, fino alla decisione di un tribunale competente.

La Commissione chiede a Israele di chiarire ogni situazione e di autorizzare le visite del CICR.

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