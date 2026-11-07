Paraguay: Peña respinta e arrestata, Alliana investita

Santiago Peña fu deposto il 6 novembre 2026 dal Senato paraguaiano e poi messo in detenzione di casa nel caso della Ueno Bank. Pedro Alliana aveva giurato di riuscire fino all’agosto del 2028. Antonio Barrios diventa vice presidente. La procedura parlamentare continuò nonostante le dimissioni annunciarono il giorno precedente. L’Ufficio del Pubblico Procuratore indaga su atti sospetti di abuso di fiducia e di altri reati. Il nuovo presidente promette azioni immediate per i risparmiatori colpiti dalla crisi bancaria.

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Santiago Peña è stato rimosso dal Paraguay venerdì 6 novembre 2026, e poi detenuto a casa sua. Il Senato lo ha respinto dalla presidenza dopo la crisi della Ueno Bank. Pedro Alliana, precedentemente vice-presidente, ha giurato prima del Congresso di riuscire a lui e completare il mandato fino all’agosto 2028.

I 44 senatori presenti hanno votato per la partenza di Peña. Questo voto è una rimozione dopo un processo politico, non l’accettazione delle sue dimissioni annunciato giovedì. La procedura parlamentare ha continuato nonostante questo annuncio, in un paese in cui la bancarotta ha causato il congelamento di milioni di conti.

Peña rimosse dal Paraguay dopo il processo politico

La Camera dei Deputati ha trasmesso al Senato il 5 novembre. I rappresentanti eletti interrogarono i legami di Peña con il gruppo finanziario, la supervisione della banca e gli investimenti dei fondi pubblici. Il presidente ha sfidato le accuse. I suoi avvocati hanno difeso la sua posizione davanti ai senatori di venerdì, senza la sua presenza.

La decisione del Senato riguarda la sua responsabilità nell’esecuzione delle sue funzioni. Non è una condanna penale. L’articolo 225 della Costituzione distingue il licenziamento parlamentare dall’accusa ordinaria. L’articolo 189 esclude anche gli ex presidenti condannati in un processo politico dall’essere senatore per la vita.

Le dimissioni di giovedì non avevano risolto l’uscita dal potere. Il Congresso non aveva completato la procedura di accettazione. I difensori della Peña volevano che i parlamentari favorissero questa via piuttosto che perseguire il giudizio politico.

Home detenzione nel caso Ueno Bank

Dopo il licenziamento, l’accusa ordinò la detenzione di Santiago Peña e Carlos Carvallo, ex presidente della banca centrale. La misura è un’indagine penale su presunti abusi di fiducia e altri reati relativi a Ueno Bank.

La polizia ha giustiziato l’ordine contro Peña a casa sua. L’Ufficio del Pubblico Procuratore prevede che resterà lì finché non sarà presentato all’Unità di Crimini e Corruzione Economici. La misura non pregiudica il suo senso di colpa. Inoltre differisce da una sentenza di prigione imposta dopo il processo.

Alliana ha investito, Antonio Barrios Vice Presidente

Pedro Alliana fu giurato in un incontro tra le due camere, presieduto da Basilio Núñez. Il Congresso ha poi scelto Antonio Barrios come vice-presidente. Ha lasciato il suo posto come senatore e ha anche giurato. Entrambi i funzionari devono completare il mandato costituzionale 2023-2028.

Questa successione segue il meccanismo previsto all’articolo 234 della Costituzione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di vacanza permanente. Il Congresso nomina il nuovo vicepresidente quando quest’ufficio diviene vacante negli ultimi due anni del mandato.

Nel suo primo discorso, Alliana ha promesso misure immediate per compensare i risparmiatori colpiti dalla crisi. Ha chiesto di dare priorità alla trasparenza più svantaggiata e presentata come requisito del suo governo.

La banca centrale ha deciso il 2 novembre di porre Ueno Bank in risoluzione. Dopo la correzione dei suoi conti, il suo rapporto di solvibilità era caduto sotto la metà del minimo richiesto. Il rimborso dei candidati rimane un’urgenza della nuova autorità, mentre l’indagine penale continua.

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