Libano: Lo sciopero dei controllori annunciato per lunedì

I Supervisori della Protezione dei Consumatori annunciano uno sciopero aperto lunedì 9 novembre 2026 a Beirut e nei governatorati. Hanno intenzione di chiudere i centri di metrologia e sospendere il lavoro degli uffici portuali della loro gestione. Gli agenti rivendicano il loro mandato dopo quasi 17 anni di servizio. Essi chiedono l’adozione del testo che regola la loro situazione o un impegno formale con un calendario pubblico. La scala reale del movimento e le modalità di continuità rimangono da specificare.

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I Supervisori della Protezione dei Consumatori hanno annunciato venerdì 6 novembre uno sciopero aperto a partire da lunedì 9 novembre 2026. Il movimento deve raggiungere la leadership a Beirut e i governatorati. Gli ufficiali hanno anche annunciato la chiusura dei centri di metrologia e la sospensione dei loro uffici nei porti. Richiedono il loro mandato, dopo quasi 17 anni di servizio secondo la loro dichiarazione.

Lo sciopero si svolgerà in un’autorità responsabile del monitoraggio dei mercati, dei prezzi e della conformità dei prodotti. In questa fase, è un movimento annunciato. Il suo effettivo scopo e impatto su ogni servizio deve essere notato da lunedì.

Uno sciopero di controllo annunciato in tutto il paese

Il comunicato stampa copre tutte le sezioni della Direzione per la protezione dei consumatori nella capitale e nelle regioni. Gli ufficiali prevedono una sosta senza una data di fine. Essi collegano il suo sollevamento a una soluzione per la loro situazione professionale.

Due attività sono specificamente incluse nel loro annuncio: i centri di controllo del peso e della misurazione e gli uffici di gestione del porto. Tuttavia, il testo non descrive le modalità pratiche di questa sentenza. Non specifica il numero di personale mobilitato o la possibile organizzazione di un servizio minimo.

Questa portata deve rimanere diversa da quella del commercio stesso. Gli agenti non annunciano la chiusura di negozi o porti. Il loro movimento riguarda il lavoro dei servizi di protezione dei consumatori. Sarebbe quindi prematuro dedurre una sosta generale dalle importazioni o dalla distribuzione.

Un mandato atteso per quasi diciassette anni

I firmatari hanno spiegato che si erano uniti all’amministrazione dopo le competizioni del consiglio di servizio pubblico. Servono come vice revisori. Secondo loro, il loro reclutamento è stato accompagnato da una promessa di tesoreria dopo tre anni di esperienza.

Essi sostengono ora di aver completato quasi 17 anni di servizio senza ottenere questa regolarizzazione. Essi riferiscono di svolgere gli stessi compiti dei loro colleghi. La loro applicazione riguarda quindi la stabilità del loro impiego e i diritti associati al loro status.

Gli agenti evidenziano anche le loro qualifiche. Il comunicato stampa menziona licenze, master e dottorato. Le specialità citate includono ingegneria, legge, fisica e nutrizione. Oltre a questi diplomi, i corsi di formazione saranno offerti in Libano e all’estero.

Essi ricordano che hanno continuato le loro missioni durante le guerre, le crisi economiche e di sicurezza e la pandemia Covid-19. Secondo il loro conto, questa continuità non ha dato luogo a alcuna compensazione aggiuntiva corrispondente agli sforzi fatti. Questi elementi costituiscono gli argomenti proposti dagli agenti per ottenere il tenore che essi richiedono.

La controversia segue il percorso di un testo legislativo

I revisori allegano il loro reclamo alla legge sulla protezione dei consumatori preparata dal Ministero dell’Economia. Secondo il loro comunicato, una disposizione che regola la loro situazione aveva incorporato questo testo. Essi hanno indicato che aveva preso diverse fasi in Parlamento fino alla sua adozione in plenaria.

Essi si riferiscono poi al licenziamento della legge da parte del presidente della Repubblica. Secondo loro, il lavoro ha seguito per rispondere alle osservazioni formulate, attraverso emendamenti o spiegazioni legali. Essi temono ora un ulteriore rinvio o abbandono della disposizione che li riguarda.

Questa presentazione rimane quella dei firmatari. La loro dichiarazione non fornisce dettagli sulle osservazioni presidenziali o sul testo consolidato della disposizione controversa. Pertanto, essa non consente una descrizione precisa del disaccordo giuridico o del suo risultato parlamentare.

Tuttavia, i membri del personale mantengono un principio: la loro domanda non costituirebbe un favore accordato al di fuori delle procedure di reclutamento. Essi evidenziano il loro passaggio attraverso concorsi di servizio pubblico e la durata dei loro servizi. Essi chiedono che questi elementi portino ad una regolarizzazione efficace.

Missioni di controllo già sotto pressione

Il Ministero dell’Economia ha recentemente descritto l’attività dei team di sorveglianza del mercato. In una recensione pubblicata il 29 ottobre, ha riferito circa 20.000 ispezioni dall’inizio dell’anno. Ha anche menzionato il follow-up di oltre 2.000 reclami, con un team di circa 70 controller nelle diverse regioni.

Queste cifre riguardano l’attività generale presentata dal dipartimento. Non danno il numero di agenti che parteciperanno allo sciopero. Né possono essere utilizzati per misurare in anticipo la proporzione di assegni che possono essere sospesi.

Il ministro Amer Bissat ha ricordato diverse priorità: la conformità alimentare, il controllo dei prezzi e il rispetto delle regole applicabili ai generatori. Aveva anche insistito su metri e tariffe ufficiali. Il dipartimento ha invitato i cittadini a presentare le loro lamentele tramite l’applicazione MoET Digital Services.

Questo promemoria mette in evidenza la diversità dei file di gestione. Una possibile interruzione dovrà essere apprezzata dal servizio. L’esistenza di un canale digitale da solo non fornisce informazioni sulla capacità di elaborare reclami durante il movimento.

Un’impresa scritta potrebbe aprire una via d’uscita

I controllori presentano due condizioni possibili alla fine del movimento. Il primo è l’adozione della disposizione che assicura la loro permanenza e regolarizzazione. Il secondo è un chiaro impegno formale, accompagnato da un calendario serio e pubblico per portare a termine questo processo.

Essi chiedono che questo calendario copra il passaggio del dossier dinanzi alla commissione parlamentare competente e al Parlamento. Essi non specificano nel loro annuncio qualsiasi momento aggiuntivo prima dell’inizio dello sciopero. Il termine annunciato rimane quindi lunedì 9 novembre.

I firmatari sostengono che le loro azioni non mirano ai cittadini o ai loro diritti. Essi stabiliscono un legame tra la sicurezza professionale degli agenti e la qualità del servizio pubblico. A loro avviso, il monitoraggio della sicurezza alimentare e dei mercati significa anche garantire uno stato stabile per i responsabili di tali compiti.

Il loro comunicato lascia la porta aperta all’azione dei funzionari interessati. I punti da seguire prima di lunedì sono ora concreti: un possibile impegno ufficiale, il suo calendario e il modo in cui operano gli uffici portuali e i centri di metrologia.

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