Ucraina: Zelensky Paura colpisce · Voci globali

Volodymyr Zelensky afferma il 6 novembre 2026 che ha informazioni sui nuovi scioperi russi in preparazione. Si riferisce al settore energetico, ai ponti Dnipro e alle infrastrutture civili. Il presidente ucraino chiede consegne più veloci di missili Patriot e annuncia più squadre di riparazione. Si parla anche di accordi sulle apparecchiature energetiche con diversi partner europei. Il suo avviso non specifica la tempistica o l’estensione degli attacchi previsti, e le informazioni invocate non sono pubbliche.

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Zelensky teme scioperi russi contro il settore energetico ucraino, ponti Dnipro e infrastrutture civili. Il presidente ucraino ha emesso questo avvertimento venerdì 6 novembre 2026, nel suo discorso serale. Egli sostiene di avere informazioni su un attacco in preparazione e chiede ai partner di Kiev di accelerare la loro consegna di missili di intercettatore Patriot.

Volodymyr Zelensky riferisce che le forze armate e le forze aeree si stanno preparando per questa minaccia. Non specifica la data o l’entità dell’operazione che essa sostiene di anticipare. Le informazioni di cui sopra non sono rese pubbliche. Il suo intervento descrive così un rischio annunciato dalle autorità ucraine, non una nuova serie di scioperi già trovati.

Zelensky teme scioperi e richiede intercettatori

Il Capo di Stato insiste sull’urgenza delle consegne di difesa aerea. In particolare, ha invitato gli Stati Uniti a fornire i missili necessari per le batterie Patriot. Secondo lui, i tempi di consegna influenzano direttamente la protezione delle strutture.

Il Presidente ha inoltre annunciato accordi con diversi partner per ottenere attrezzature energetiche. Citò Germania, Spagna e Slovacchia. Questi materiali devono essere utilizzati per riparazioni e riserve. Non dettaglia le quantità o i tempi del loro arrivo.

Altre squadre per riparare la rete

Dopo le discussioni con funzionari militari, governativi e energetici, Zelensky ha annunciato un aumento del numero di squadre di riparazione. Le forze armate devono anche contribuire agli interventi post-attaccante. Il governo sta lavorando, ha detto, per accelerare la consegna delle attrezzature necessarie.

Descrive attacchi su reti, trasformatori e dispositivi di distribuzione. Secondo la sua spiegazione, questo danno può causare carenze regionali anche quando la produzione di elettricità rimane sufficiente. La riabilitazione di link e post diventa importante quanto la capacità produttiva.

A Kiev, le conseguenze degli attacchi sono già sentite su elettricità, acqua e trasporto. I tagli interrompono la vita quotidiana mentre le temperature si avvicinano a zero. Questo contesto dà una sfida immediata alla chiamata per intercettatori e mezzi di riparazione.

Infine, il Presidente ha detto di aver discusso le esigenze dell’Ucraina con i paesi nordici e baltici prima dell’inverno. Ha annunciato la continuazione degli sforzi diplomatici con i partner di Kiev, mentre chiede alla popolazione di rimanere prudente sul rischio di missili.

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