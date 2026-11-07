Rougeole: 5.182 casi, Kennedy rapporto in questione

Gli Stati Uniti hanno superato 5.000 casi di morbillo nel 2026, un nuovo livello dal 1991. Il bilancio federale provvisorio e gli annunci locali confermano diverse morti. Questa analisi esamina le decisioni di Robert F. Kennedy Jr. sull’esperienza del vaccino, raccomandazioni pedocriniche, progetti di mRNA e strutture sanitarie. Essa distingue le misure adottate, le sospensioni giudiziarie e i loro effetti consolidati, senza assegnare meccanicamente ogni contaminazione alla politica del Segretario della Salute. Il declino di lunga data della copertura immunitaria rimane centrale.

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Gli Stati Uniti attraversarono la soglia di 5.000 morbillo nel 2026, la prima dal 1991. La recensione pubblicata il 6 novembre dai Centers for Disease Control and Prevention, CDC, ha raggiunto 5.182 casi confermati a partire dal 5 novembre. Sono state segnalate diverse morti. Questa risurrezione mette Robert F. Kennedy Jr., Segretario della Salute, di fronte a un travolgente record politico: la prevenzione fragile, le competenze e le raccomandazioni che sono diventate un campo di battaglia giudiziario.

La critica, tuttavia, richiede una distinzione essenziale. Il declino dell’immunizzazione iniziò prima del suo arrivo nel governo nel febbraio 2025. Le cifre disponibili non permettono che ogni contaminazione o morte sia attribuita a una decisione di Kennedy. D’altra parte, permettono di giudicare la sua risposta a una minaccia conosciuta. L’ufficiale sanitario federale ha dovuto ripristinare la fiducia e rafforzare la protezione collettiva. Le sue scelte hanno aumentato il numero di violazioni con le istituzioni responsabili di questa missione.

Rougeole negli Stati Uniti: un record e diverse morti

Il nuovo totale supera i 2.289 casi registrati nel 2025. Il confronto storico è esatto: il paese ha registrato 9.643 casi nel 1991. Il livello del 2026 è il più alto da quell’anno, non un record assoluto. Gli Stati Uniti riportarono l’eliminazione dei morbilli nel 2000. Questa qualifica si riferisce all’interruzione della trasmissione endemica, non alla scomparsa permanente del virus.

Le prestazioni umane richiedono più precauzioni di una figura isolata. La tabella CDC federale mostra quattro morti per il 2026, un totale provvisorio che potrebbe essere rivisto. Gli annunci locali sono più alti. Il 4 novembre, il Dipartimento della Salute della Pennsylvania ha confermato una sesta morte legata al morbillo in Pennsylvania. Il 2 novembre, le autorità sanitarie di New York hanno annunciato la morte di un bambino nella contea di Lewis.

Il Wisconsin annunciò la morte di un neonato il 5 novembre. Il suo dipartimento di salute ha dichiarato che il medico legale aveva mantenuto il morbillo come causa immediata. Questi annunci non dovrebbero essere aggiunti al totale federale, che può già includere alcuni. Tuttavia, mostrano che parlare di una morte sarebbe falsa. I CDC riferiscono di lavorare su una definizione armonizzata di decessi correlati alle malattie per migliorare la consistenza della relazione.

Il problema va oltre le statistiche. Un’infezione prevenibile riacquista una notevole capacità di diffusione nel paese, che ha reso la sua eliminazione un successo di salute. I bambini troppo giovani per essere vaccinati e alcune persone immunocompromesse sono particolarmente dipendenti dalla protezione del loro ambiente. Per loro, l’indebolimento di questa protezione non è un dibattito astratto.

Copertura della vaccinazione già erosa

I dati scolastici mostrano un vecchio deterioramento. La copertura del vaccino combinato di morbillo, mumpi e rubella, chiamato ROR in francese e MMR negli Stati Uniti, ha raggiunto il 95,2% all’ingresso dell’asilo nel 2019-2020. È sceso al 92,4% nel 2025-2026. La media nazionale maschera comunità molto meno protette. Un virus introdotto in questi gruppi può circolare rapidamente.

Il CDC ricorda anche la crescente circolazione globale di morbillo. Il viaggio promuove le introduzioni, mentre le tasche sotto-vaccinazione rendono possibili grandi focolai. Questa constatazione proibisce una spiegazione interamente incentrata su un uomo. Stati, sistemi di assistenza e barriere di accesso ai vaccini hanno anche la loro parte nella situazione.

Non esonera Kennedy. Una politica sanitaria si trova anche in grado di correggere una tendenza sfavorevole. Di fronte a una copertura insufficiente, la responsabilità federale è di fornire mezzi, informazioni e raccomandazioni comprensibili. Tuttavia, diverse decisioni prese dal 2025 hanno posto le autorità sanitarie in una serie di conflitti, revisioni e appelli.

Evizione di 17 esperti di ACIP

Il 9 giugno 2025 è stato un grave crollo. Kennedy ha 17 membri del comitato consultivo per le pratiche vaccine, ACIP, ousted. Questo corpo consiglia il CDC sulla sicurezza, l’efficacia e l’uso dei vaccini. Il dipartimento annuncia la loro completa sostituzione, in nome del ripristino della fiducia e dei conflitti di interesse.

Questi argomenti devono essere presentati per quello che sono: la giustificazione politica del segretario. Essi non dimostrano che ciascuno degli esperti esclusi è stato compromesso. Un’amministrazione può controllare le dichiarazioni di interesse e modificare una procedura. Sostituendo contemporaneamente un intero comitato di esperti è una scelta di un’altra grandezza.

Il risultato è stato una crisi di legittimità istituzionale. Il 16 marzo 2026, il giudice federale Brian Murphy sospese gli appuntamenti di 13 membri del comitato ricomposto e i voti di questo nuovo corpo. Esso ha ritenuto che le sfide per la sua composizione e alcune procedure avrebbero potuto avere successo. Questa è una decisione provvisoria, non una decisione definitiva sull’intera politica sanitaria.

La coalizione delle società mediche all’origine dell’appello, tra cui l’Accademia Americana di Pediatria, denuncia una disorganizzazione delle pratiche e un’erosione di fiducia. Questa opposizione non è quindi limitata alla lite partigiana. Esso riguarda il modo in cui le raccomandazioni mediche sono sviluppate e il luogo lasciato alle competenze.

Raccomandazioni modificate e poi sospese

Il 27 maggio 2025 Kennedy aveva già annunciato il ritiro della raccomandazione di vaccinazione Covid-19 per le donne incinte e i bambini sani. L’American Academy of Pediatrics aveva sfidato questa decisione e il suo processo. Per i bambini, la traduzione nel calendario era l’uso di una decisione clinica condivisa. Non era un divieto del vaccino.

Una nuova tappa si è svolta il 16 dicembre 2025. I CDC adottano una decisione individualizzata per la vaccinazione contro l’epatite B alla nascita nei neonati le cui madri sono state testate negative. Le disposizioni relative a madri positive o madri di stato sconosciuto rimangono separate. Il dipartimento sottolinea la scelta dei genitori e la valutazione del rischio individuale.

Il 5 gennaio 2026, il calendario federale è stato poi revisionato sotto la direzione di Jim O BehNeill, quindi direttore di recitazione del CDC. Sostenuto da Kennedy e seguendo una direttiva presidenziale, la riforma limita raccomandazioni universali a 11 malattie. Altre vaccinazioni sono riferite a popolazioni a rischio o a una decisione condivisa. Il governo promette di mantenere l’accesso e la copertura.

Il morbillo rimane nelle raccomandazioni universali. Sarebbe quindi errato affermare che Kennedy aveva cancellato la raccomandazione ROR. La critica riguarda l’instabilità generale del sistema e il metodo utilizzato. Una politica di prevenzione deve rimanere leggibile sia per le famiglie che per i professionisti.

La sentenza del 16 marzo sospende anche il memorandum di gennaio. I voti del comitato ricomposto, compreso quello sull’epatite B, sono colpiti da questa sospensione. A partire dal 6 novembre, il calendario pediatrico pubblicato dal CDC rimane aggiornato il 2 luglio 2025. Mostra una prima dose contro l’epatite B alla nascita. Non tutte le riforme annunciate sono quindi diventate regole a lungo termine.

Vaccino ROR posto sotto sospetto di nuovo

Il 10 agosto 2026 Donald Trump firmò un nuovo decreto sulle raccomandazioni del vaccino pediatrico. Il testo mantiene il morbillo come una delle malattie contro le quali tutti i bambini devono essere protetti. Ma quando questi prodotti sono disponibili negli Stati Uniti, raccomanda di sostituire il vaccino combinato ROR con tre iniezioni separate. Raccomanda inoltre, per quanto possibile, appuntamenti separati per tutte le vaccinazioni pedonali.

Il decreto riafferma anche le raccomandazioni universali limitate a undici malattie, mentre il CDC continua a pubblicare il suo calendario pediatrico del luglio 2025. L’orientamento presidenziale e il calendario clinico devono quindi essere distinti.

Questa decisione appartiene al presidente, non solo Kennedy. Tuttavia, affida al Segretario della Salute la preparazione di nuove opzioni. Il decreto garantisce anche la disponibilità di vaccini combinati. Non significa quindi che siano già stati ritirati.

Il contrasto scientifico è importante. Il CDC indica che nessuna prova scientifica pubblicata mostra alcun vantaggio nella separazione dei tre componenti dell’ORR. In una popolazione sottovalutata, suggerendo una preferenza per i prodotti ancora non disponibili pone un problema di comunicazione immediato. Il messaggio può deviare l’attenzione dallo strumento esistente, la cui efficacia contro il morbillo raggiunge circa il 97% dopo due dosi.

Quasi 500 milioni di dollari di progetti mRNA interessati

Il 5 agosto 2025, la HHS annunciò un arresto o una riduzione di 22 investimenti nei vaccini RNA messaggeri per quasi 500 milioni di dollari. La decisione riguarda l’agenzia BARDA, che è responsabile in particolare per lo sviluppo di mezzi di risposta alle minacce sanitarie. I contratti sono terminati, alcune aree sono ridotte e diverse richieste di progetti sono abbandonate.

Kennedy spiega che vuole spostare i mezzi ad altre piattaforme, che presenta come più sicuro ed efficiente. Il comunicato stampa consente di completare alcuni contratti molto avanzati. Esso afferma anche che altri usi di mRNA all’interno del Ministero non sono interessati. Sarebbe quindi sbagliato parlare di un divieto generale di questa ricerca.

La scelta rimane pesante: i progetti di chiusura riducono i modi esplorati per preparare i vaccini futuri. La critica qui riguarda la ricerca e la capacità di preparazione, non una causa diretta dell’epidemia attuale. Il vaccino ORR non è un vaccino RNA messaggero. Consolidare le due tecnologie indebolirebbe il requisito scientifico contro Kennedy.

Ridurre l’amministrazione durante una crisi di prevenzione

Il 27 marzo 2025, HHS ha presentato un piano di riorganizzazione per circa 10.000 posizioni aggiuntive. Integrando le partenze volontarie e i pensionati anticipati, l’obiettivo era quello di aumentare da 82,000 a 62,000 dipendenti. Il dipartimento doveva anche consolidare 28 divisioni in 15 e dividere da due uffici regionali.

Kennedy ha promesso 1,8 miliardi di dollari di risparmi annuali senza compromettere i servizi essenziali. Questa promessa non è sufficiente per dimostrare la neutralità della salute di una tale ampia ristrutturazione. D’altra parte, le cifre annunciate non dovrebbero essere presentate come ridondanze permanenti. Litigazioni e modifiche hanno interessato l’attuazione del piano.

Un altro confronto ha coinvolto quasi 1 miliardo di dollari nel finanziamento della salute per gli Stati. Ventiquattro avvocati generali hanno sfidato il loro ritiro nella primavera del 2025. Hanno ottenuto un’ingiunzione preliminare il 16 maggio. Questi fondi non possono quindi essere descritti come completamente e definitivamente aboliti.

Il tentativo rimane parte del bilancio. Secondo gli Stati denuncianti, i fondi sostenuti, tra l’altro, la sorveglianza delle malattie, la vaccinazione e la capacità di risposta alla salute. La rimozione di tali mezzi espone improvvisamente i governi locali a una rottura in continuità. L’uso dei tribunali ha rallentato questa operazione, senza rimuovere l’incertezza creata per i servizi interessati.

Esiste una risposta federale, ma non risolve la contraddizione

Sarebbe anche errato dire che Washington non ha fatto nulla contro il morbillo. Il Servizio di Ricerca del Congresso ha riferito che, nel settembre 2026, il CDC aveva fornito ulteriori $50 milioni per rispondere agli focolai. L’Agenzia fornisce anche supporto epidemiologico, capacità di laboratorio e risorse di immunizzazione. Le autorità locali rimangono in prima linea.

Tali misure devono essere incluse nel bilancio. Non eliminano la contraddizione tra il supporto operativo ai territori e le decisioni che hanno destabilizzato l’esperienza del vaccino. Il ripristino della fiducia, invocato da Kennedy, presuppone che le famiglie possano distinguere una raccomandazione medica dal cambiamento politico. Riorganizzazioni di successo e sospensioni giudiziarie hanno reso questo esercizio più difficile.

Il massiccio ritorno di morbillo da solo non costituisce prove causali contro il segretario. Tuttavia, rende le sue priorità discutibili e il suo obbligo di ottenere risultati più pressanti. L’entità degli focolai richiede che le economie annunciate siano giudicate sulla base delle capacità veramente conservate e delle promesse di libertà di scelta per i più vulnerabili.

A terra, la risposta rimane concreta. In Pennsylvania, i professionisti hanno somministrato più di 61.000 dosi di ORR in ottobre, rispetto a circa 25.000 nel mese solito. Lo stato continua le sue campagne di sensibilizzazione mentre i CDC devono ancora aggiornare e armonizzare il loro record di morte. È questo aumento della protezione efficace, piuttosto che rompere gli annunci, che misura l’aftermath della crisi.

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