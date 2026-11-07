RDC: almeno 33 civili uccisi in Cantine

Un attacco attribuito all’ADF ha ucciso almeno 33 civili a Cantine, nella Repubblica Democratica Orientale del Congo, secondo un rapporto provvisorio rilasciato venerdì 6 novembre. Case bruciate e residenti fuggiti. Il capo dell’ospedale locale riferisce anche la partenza di 180 pazienti, compresi i casi sospetti di Ebola e una persona infetta. La valutazione ufficiale rimane da consolidare, mentre la dispersione dei pazienti preoccupa i team sanitari.

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Un attacco mortale a Cantine, nella Repubblica Democratica Orientale del Congo, ha ucciso almeno 33 civili. Questa valutazione intermedia è stata comunicata venerdì 6 novembre dai funzionari della società civile. L’assalto, attribuito alle forze democratiche alleate (ADF), causò anche la fuga di pazienti seguiti per Ebola.

Gli uomini armati colpiti nella notte da giovedì 5 a venerdì 6 novembre. Cantina, conosciuta anche come Cantine-Aloya, si trova nel territorio di Beni, Nord Kivu. Case e negozi bruciati. I residenti hanno lasciato la comunità per cercare rifugio altrove nella provincia.

Un attacco assassino a Cantine sul record provvisorio

Justin Paluku, funzionario della società civile locale, ha riferito 33 corpi e più di 50 case bruciate. Tchetche Aliamini, un altro rappresentante delle forze viventi locali, ha anche riferito la scoperta di 33 vittime. Questi conti sono stati relayed venerdì da diversi media e agenzie di stampa.

Tuttavia, il numero definitivo di morti rimane da determinare. Il colonnello Charles Omeonga, amministratore del territorio di Beni, ha confermato l’uccisione dei civili e degli incendi attribuiti all’ADF. Ha notato che le forti piogge complicano le operazioni militari e le indagini.

Le informazioni disponibili non consentono pertanto di presentare i 33 decessi come una valutazione ufficiale chiusa. Le fonti locali segnalano anche le vittime nei quartieri e nei settori vicini. La ricerca deve chiarire la portata della perdita umana.

La stampa locale riporta la distruzione di case, moto e un veicolo. Descrive le partenze per Beni e Butembo. L’amministratore territoriale è andato a Cantine venerdì per vedere la situazione.

I pazienti lasciano l’ospedale sotto minaccia

L’attacco ha colpito un’area di fronte all’epidemia di Ebola. Christian Kakule, medico dell’ospedale Kelekele di Cantine, ha detto ad un’agenzia di stampa che 180 pazienti erano fuggiti. Questi includevano casi sospetti e una persona la cui infezione era stata confermata. Ha riferito di sparare e bruciare case a circa 50 metri dalla struttura.

In un’altra testimonianza stampa, il medico ha dichiarato che un paziente confermato e cinque casi sospetti avevano lasciato la sede. Questo secondo conteggio riguarda le persone seguite per Ebola, non tutti i pazienti in ospedale.

La dispersione delle persone sotto sorveglianza preoccupa il team sanitario. Esso complica la loro gestione e il follow-up dei contatti. Il medico teme un’ulteriore trasmissione. In questa fase, questo rischio non costituisce la conferma della nuova contaminazione causata dall’attacco.

Persone sfollate di fronte all’insicurezza e all’Ebola

La società civile a Baswagha-Lubena di venerdì ha fatto appello agli abitanti che erano fuggiti Cantine. Ha chiesto loro di rispettare le misure di prevenzione di Ebola durante il loro spostamento. Il suo presidente, Tchetche Aliamini, ha deplorato le condizioni in cui la popolazione ha lasciato la zona.

Le stazioni radio locali descrivono un afflusso di persone sulle strade. Un residente intervistato anonimamente ha anche riferito prezzi di trasporto variabili a Beni e Butembo. Questi movimenti aggiungono difficoltà immediate alle famiglie che cercano un posto sicuro.

North Kivu è uno dei principali focolai dell’epidemia. Le autorità congolesi hanno registrato più di 10.000 infezioni e più di 5.000 decessi nel paese dalla sua dichiarazione a maggio. L’insicurezza ostacola già il lavoro dei caregiver.

In Cantine, le prossime informazioni attesi riguardano la valutazione consolidata dell’attacco, la posizione dei pazienti che lasciano l’ospedale e le condizioni per un ritorno sicuro dei residenti.

Credito per illustrazione

Archivio fotografia: MONUSCO patrol near Beni nel 2015. Non rappresenta l’attacco del 2026 novembre. Foto: MONUSCO / Myriam Asmani. Boxe e titolazione Libnanews, con licenzaCC BY-SA 2.0.Fotografia originale.

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