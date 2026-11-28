La Francia e altri sette paesi hanno chiesto elezioni legislative e presidenziali palestinesi all’inizio del 2027. Il decreto di Mahmoud Abbas fissa le due elezioni dell’11 settembre.

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I ministri degli esteri di otto paesi hanno invitato l’Autorità palestinese sabato 28 novembre a tenere le elezioni parlamentari e presidenziali nel primo trimestre del 2027. Hanno scelto il giorno in cui le legislature erano originariamente da tenere per sfidare il rinvio deciso in ottobre da Mahmoud Abbas. Il decreto palestinese ha fissato le due elezioni l’11 settembre 2027. La dichiarazione degli otto paesi non modifica questo calendario.

Quattro nuovi firmatari da ottobre

Belgio, Lussemburgo, Norvegia e Polonia hanno aderito all’Australia, Canada, Francia e Regno Unito, che aveva già denunciato il rinvio in un testo comune il 13 ottobre. La nuova dichiarazione invita l’Autorità palestinese a rispettare gli impegni assunti nella Dichiarazione di New York sulla soluzione a due Stati. Esso chiede inoltre a tutte le parti di facilitare il voto in tutto il territorio palestinese occupato.

Gli otto ministri collegano il mantenimento di elezioni libere e trasparenti al rinnovamento della legittimità delle istituzioni palestinesi. Essi considerano questo rinnovamento particolarmente importante per un ritorno dall’Autorità palestinese a Gaza. Il loro testo non annuncia le modalità concrete del voto o una decisione sulla governance dell’enclave.

Ramallah invoca ostacoli a Gaza e Gerusalemme Est

La presidenza palestinese ha difeso il rinvio il 10 ottobre. Ha citato la violenza e le restrizioni di movimento nella Cisgiordania occupata e le difficoltà di accesso da parte della Commissione Elettorale e osservatori internazionali a Gaza e Gerusalemme Est. Per Gaza, ha anche invocato la situazione umanitaria, la mancanza di progresso nella ricostruzione e il ritiro incompleto delle forze israeliane. Il decreto impone alla Commissione Elettorale Centrale di preparare le due elezioni, comprese quelle di Gerusalemme Est.

Venti anni senza legislazione nazionale

L’ultima legislazione palestinese risale al gennaio 2006. L’elenco Cambiamento e Riforma, che rappresentava Hamas, aveva vinto 74 dei 132 seggi nel Consiglio Legislativo, rispetto ai 45 in Fatah, secondo i risultati finali della Commissione Elettorale Centrale. La legislazione prevista per il 2021 non ha avuto luogo. Le elezioni comunali tenute nell’aprile del 2026 non hanno rinnovato il Consiglio Legislativo o la Presidenza.

I firmatari ora chiedono un voto entro la fine di marzo, più di cinque mesi prima del programma di Mahmoud Abbas. Dal 28 novembre, la presidenza palestinese non aveva annunciato alcun emendamento al suo decreto.

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