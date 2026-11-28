BepiColombo sta orbitando verso Mercurio dal 21 novembre. Nonostante un incidente software, le due sonde sono ancora programmate per separare il 9 e 10 dicembre.

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La missione europea e giapponese BepiColombo entrò in orbita intorno a Mercurio il 21 novembre 2026, dopo otto anni di viaggio. Un incidente software accorciò la manovra, ma le due sonde rimasero in orbita intorno al pianeta. L’Agenzia spaziale europea (ESA) ha annunciato il 23 novembre che aveva adattato la sequenza delle operazioni senza ritardare la loro separazione, prevista per il 9 e il 10 dicembre.

BepiColombo in orbita, con due sonde ancora assemblate

L’esercizio di integrazione è iniziato a 1824 UTC, o 2024 ore a Beirut. BepiColombo si avvicinò a Mercurio abbastanza lentamente da essere catturato dalla sua gravità. Secondo l’ESA, questa è la prima volta che questa tecnica, già utilizzata per alcune missioni lunari, è usata per orbitare un altro pianeta.

Quando il segnale è stato ripristinato, i controllori Darmstadt hanno scoperto che il veicolo era passato in modalità protettiva. Ha fatto un tour di Mercurio in circa 75 ore, rispetto a 58 pianificato. L’ESA afferma di aver regolato le manovre rimanenti senza aggiungere l’accensione del motore. Questa traiettoria è un passo intermedio prima che i due aerei siano posizionati nelle loro orbite di lavoro.

Un razzo Ariane 5 ha lanciato la missione da Guyana il 20 ottobre 2018. BepiColombo volava sulla Terra una volta, Venere due volte e Mercurio sei volte. Questi passaggi regolarono gradualmente la traiettoria del veicolo per permettergli di raggiungere un pianeta vicino al Sole. Il modulo di trasferimento, che ha fornito la propulsione e la guida per la maggior parte del viaggio, separato nel settembre 2026.

Separazione prevista per dicembre

Il veicolo riunisce due sonde scientifiche. L’orbitatore europeo DFO deve studiare la composizione superficiale e la struttura interna di Mercurio. La sonda giapponese Mio, progettata da JAXA, deve osservare la magnetosfera, la regione in cui il campo magnetico del pianeta interagisce con il vento solare. Entrambi gli aerei sono destinati a lavorare simultaneamente in diverse orbite.

Il calendario dell’ESA prevede di rilasciare Mio il 9 o 10 dicembre, e poi cadere lo scudo solare che lo protegge durante il viaggio. La sonda europea deve ancora regolare la sua traiettoria prima di raggiungere la sua orbita scientifica nel marzo 2027. Le osservazioni di routine dovrebbero iniziare in aprile, a condizione che queste manovre e le verifiche degli strumenti siano condotte come previsto.

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