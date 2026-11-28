Le infezioni del sangue a causa di alcuni batteri resistenti sono aumentate dal 2019. Due obiettivi europei per il 2030 si stanno allontanando.

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L’Unione europea si sta allontanando da due dei suoi obiettivi per combattere le infezioni resistenti agli antibiotici. Dati di sorveglianza per il 2025, pubblicati il 18 novembre 2026 dall’OMS Europa e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, mostrano in particolare un aumento del 72% dell’incidenza stimata delle infezioni del sangue di Klebsiella pneumoniae resistenti al carbapenem dal 2019.

Progressi contro l’obiettivo europeo

Per questo batterio, l’obiettivo europeo è una riduzione del 5% entro il 2030. I carbapenem vengono usati contro gravi infezioni.

Il risultato è anche sfavorevole per le infezioni del sangue di Escherichia coli resistenti alla cefalosporina di terza generazione: la loro incidenza stimata è aumentata del 16,4% dal 2019, mentre l’obiettivo è una diminuzione del 10%.

Campioni che non descrivono l’intera popolazione

La sorveglianza si basa sui batteri isolati nel sangue e nel liquido cerebrospinale. Non misura direttamente i risultati del trattamento. L’OMS evidenzia anche le differenze tra i sistemi nazionali e il peso dei pazienti più gravemente malati nel campionamento. Pertanto, una proporzione di ceppi resistenti non può essere presentata come il rischio di ogni abitante. Questi dati europei non descrivono la situazione libanese.

Prescrivere meglio e prevenire le trasmissioni

Nell’Unione europea, il consumo umano di antibiotici è diminuito del 5% tra il 2019 e il 2025, afferma ECDC. Questo calo rimane al di sotto del 20% target di riduzione per il 2030. L’agenzia sottolinea che il 90% di questo consumo esce dall’ospedale.

Nelle strutture di assistenza, la risposta include l’igiene della mano, la diagnosi rapida, l’identificazione e l’isolamento dei pazienti interessati e la pulizia dei locali. L’ECDC insiste sui mezzi necessari: personale addestrato, laboratori, capacità di isolamento e coordinamento tra istituzioni.

La traiettoria non è uniforme. Le infezioni del sangue stafilococco dorato resistenti alla meticillina sono diminuite del 19% dal 2019, superando l’obiettivo di riduzione europeo. La loro ripresa negli ultimi due anni, tuttavia, indebolisce questo progresso, secondo ECDC.

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