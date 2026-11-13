Libano: contratto firmato per il laboratorio di droga

Il 12 novembre 2026 il Ministero della Salute e dell’Università libanese firmarono l’accordo per istituire un laboratorio di riferimento centrale per i medicinali. Rakan Nassereddine ha intenzione di aprire all’inizio del 2027 nel campus di Hadath, con le prime attrezzature finanziate da una donazione della Banca Mondiale. Il giorno dopo, il ministro ha rimesso il progetto in una politica di controllo farmaceutico e qualità ospedaliera. La firma è un nuovo passo, distinto dalla messa in servizio.

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Il progetto centrale di laboratorio del farmaco sta entrando in una nuova fase in Libano. Il ministro della Salute Rakan Nassereddine e presidente dell’Università libanese Bassam Badran hanno firmato un accordo di cooperazione il 12 novembre 2026 per creare un laboratorio di riferimento per la sicurezza, la qualità e l’efficacia dei preparativi farmaceutici. Il ministro ha pianificato di aprire all’inizio del 2027 nella città universitaria Rafic-Hariri ad Hadath.

Venerdì 13 novembre, in un forum sulla qualità della cura, Rakan Nassereddine ha nuovamente menzionato questo contratto firmato il giorno precedente. Egli lo ha presentato come uno degli strumenti della sua politica di controllo della droga, insieme a nuove regole di valutazione e decisioni di sospensione riguardanti determinati prodotti.

Dall’annuncio alla convenzione con l’Università

Il 5 novembre il ministro ha annunciato la prossima firma di un accordo con l’Università libanese. Entrambe le istituzioni avevano già esaminato i preparati amministrativi e tecnici del progetto il 2 novembre. La convenzione del 12 novembre dà dunque concreta espressione a una fase istituzionale che è rimasta da realizzare.

Alla firma, Rakan Nassereddine ha indicato che una donazione della Banca Mondiale sarebbe stata mobilitata per dotare il laboratorio in una prima fase. Non è stato specificato alcun importo in questo annuncio. Il calendario annunciato riguarda l’inizio dell’anno 2027: non corrisponde ad un’apertura già fatta, né ad una data precisa per l’avvio delle analisi.

Il ministro ha allegato il progetto alla decisione n. 8 del Consiglio dei ministri, del 29 ottobre 2025. Lo assegna un ruolo nell’analisi e nella registrazione dei farmaci e nella verifica della loro qualità. Esso intende fornire supporto tecnico al Ministero e all’Agenzia nazionale per i medicinali sia locali che importati.

Un laboratorio sostenuto dalle competenze universitarie

Per Bassam Badran, la cooperazione deve coinvolgere ricercatori, medici e specialisti dell’Università libanese al servizio della sanità pubblica. Il presidente dell’istituzione ha affermato l’impegno dell’università di rendere disponibili le sue risorse scientifiche e umane e di sviluppare uno strumento sostenibile capace di seguire gli sviluppi tecnici.

La cerimonia di firma comprendeva funzionari delle facoltà di medicina, farmacia, sanità pubblica e scienza, nonché rappresentanti delle professioni farmaceutiche e del Comitato per la Salute Parlamentare.

Il 13 novembre Rakan Nassereddine ha ricordato che il paese era stato privato del suo laboratorio farmaceutico centrale da oltre 30 anni. A suo avviso, la creazione del nuovo strumento dovrebbe consentire la qualità e l’efficacia dei farmaci da monitorare. La sua messa in servizio rimane la fase successiva del progetto.

Norme di valutazione e prodotti sospesi

Al forum di venerdì, organizzato dal Ministero in occasione della Giornata Mondiale della Qualità, Rakan Nassereddine ha dettagliato altre due misure. Ha annunciato l’aggiornamento delle linee guida e dei criteri per ogni farmaco che entra in Libano per essere valutato secondo gli standard dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ha anche riferito le decisioni di sospendere alcuni prodotti farmaceutici in attesa della loro revisione secondo i criteri. Il ministro non ha dato alcun nome commerciale o liste di prodotti in questo discorso. Pertanto, questo annuncio non si riferisce a un’intera categoria di trattamenti come pericolosi.

La qualità degli ospedali sotto vincoli di bilancio

Il ministro ha esteso questa priorità agli ospedali. Ha annunciato la volontà del suo dipartimento di coprire il costo di qualsiasi ospedale pubblico scegliendo di impegnarsi in un processo di accreditamento e classificazione. Questo approccio rimane volontario. La prospettiva di rendere obbligatorio è stata sollevata, senza annunciare un nuovo obbligo applicabile immediatamente.

Rakan Nassereddine ha anche menzionato il rafforzamento del controllo medico, con più controllori medici, una nuova divisione delle loro missioni e rotazione tra loro. Esso stima il fabbisogno di copertura sanitaria a circa $1 miliardo, per una busta disponibile al dipartimento non superiore a $ 300 milioni. Questi importi sono quelli avanzati dal ministro al forum.

In questo contesto, il laboratorio Hadath deve fornire ulteriori capacità tecniche per il controllo farmaceutico. L’accordo è firmato e è stato annunciato un orizzonte di apertura; le attrezzature del sito e il lancio effettivo delle analisi determineranno la traduzione operativa di questa partnership.

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