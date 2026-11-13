Olio: IEA prevede un rimbalzo sotto tensione

L’Agenzia Internazionale dell’Energia prevede un calo della domanda petrolifera nel 2026 e un rimbalzo il prossimo anno. Il rapporto di novembre descrive una rapida ripresa delle esportazioni del Golfo e dell’approvvigionamento globale. Ma le scorte onshore continuano a diminuire, mentre il diesel rimane molto costoso. Il ritorno del carico non è ancora sufficiente per cancellare le interruzioni di raffinazione e trasporto. La sicurezza marina rimane un rischio per il ripristino sostenibile delle forniture.

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L’Agenzia Internazionale dell’Energia prevede una diminuzione della domanda petrolifera mondiale di 2,7 milioni di barili al giorno nel 2026. Nella sua relazione pubblicata venerdì 13 novembre, stima il consumo a 102,3 milioni di barili al giorno. Un rimbalzo di 2 milioni è previsto nel 2027. La fornitura sale più velocemente, ma il diesel rimane costoso e il magazzino disponibile sulla terra continua a diminuire.

Olio: il ritorno del carico dal Golfo

La produzione mondiale ha raggiunto 105,4 milioni di barili al giorno in ottobre, 2,3 milioni in più rispetto a settembre. L’aumento è pari a 3 milioni di settembre. Da agosto è stato registrato un aumento cumulativo di 5.3 milioni.

Le esportazioni di petrolio del Golfo, escluse Oman, hanno raggiunto 18,4 milioni di barili al giorno in ottobre. Tuttavia, rimangono 26% al di sotto del loro livello pre-guerra. Il petrolio grezzo rappresenta 15 milioni di barili al giorno, o l’82 per cento del volume preconflitto.

Questa ripresa ha portato l’agenzia ad aumentare le previsioni di approvvigionamento globali per il quarto trimestre del 2026 di 3,3 milioni di barili al giorno. Nel corso dell’intero anno, tuttavia, si aspetta una diminuzione di 4.8 milioni. Le perdite in Medio Oriente e Russia sono solo parzialmente compensate altrove.

Insieme, gli Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina e Guyana dovrebbero aumentare la produzione di 1,6 milioni di barili al giorno quest’anno. Per il 2027, l’AIEA prevede una fornitura media globale di 108,1 milioni, in aumento di 6,6 milioni. Si tratta di una proiezione, a seconda in particolare del recupero dei flussi del Golfo.

Il consumo è ancora frenato dai prezzi

La domanda recupera meno rapidamente della fornitura. Le esportazioni di prodotti raffinati e di gas di petrolio liquefatto dal Golfo rimangono vicine alla metà del loro livello prebellico. Gli alti prezzi del carburante continuano anche a influenzare il consumo.

Il previsto calo annuo del quarto trimestre è di 2,7 milioni di barili al giorno. Sarebbe quindi meno marcato rispetto al secondo trimestre, dove la diminuzione era di 5 milioni, e che nel terzo, a 3,8 milioni. L’agenzia prevede un ritorno alla crescita intorno al marzo 2027.

Quasi l’80% del rimbalzo previsto l’anno prossimo sarebbe venuto da GPL, etano e nafta, che sono utilizzati in petrolchimici. I combustibili da trasporto crescerebbero molto meno. L’UE sottolinea l’effetto dell’elettrificazione dei veicoli e del miglioramento dell’efficienza energetica.

Più olio in mare, meno su terra

Gli stock mondiali sono aumentati di 52 milioni di barili in ottobre, il loro primo aumento da giugno. Questo aumento maschera diverse situazioni. I volumi trasportati in mare sono scesi di 86 milioni di barili con la ripresa delle esportazioni del Golfo.

Sulla terra, le riserve sono diminuite ulteriormente e sono al loro livello più basso da almeno il 2016. Le scorte totali dell’OCSE hanno perso 47 milioni di barili, di cui 41 milioni per le scorte industriali. Fin dall’inizio della guerra, il calo cumulativo delle scorte mondiali è stato di 462 milioni.

Un aumento del carico di transito non significa quindi che le raffinerie e i mercati hanno immediatamente gli stessi volumi. Il trasporto, lo scarico e l’elaborazione del petrolio grezzo rimangono passi distinti.

Diesel rimane il punto di tensione

Il calo dei prezzi del petrolio greggio non è uniformemente passato a prodotti raffinati. North Sea Dated Reference Oil è aumentato da $136 per barile all’inizio di ottobre a circa $93 al momento della segnalazione. Questo prezzo non è un preventivo in tempo reale il venerdì.

In Europa, i prezzi diesel sono diminuiti dell’11% nello stesso periodo. Tuttavia, sono rimasti vicino a $180 per barile, 77 per cento sopra il loro livello pre-guerra. Gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe limitano le consegne di gasolio, oltre alle perdite in Medio Oriente.

Le raffinerie globali hanno elaborato 81.3 milioni di barili al giorno in ottobre, un cavo stagionale. IEA prevede di aumentare a 84.7 milioni di dicembre. Si basa anche sulle nuove quote di esportazione cinesi per prodotti raffinati e sull’accelerazione della disponibilità di scorte diesel di emergenza per ridurre il divario di approvvigionamento nei prossimi mesi.

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