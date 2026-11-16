Bilancio 2027: Spese meridionali in esame

Il Comitato delle Finanze chiede un bilancio consolidato delle spese connesse alla guerra, in particolare nel sud, per esaminare il bilancio 2027. Ibrahim Kanaan chiede anche dettagli sui prestiti, sulle donazioni e sui conti pubblici, dopo l’approvazione in commissione dei crediti di diverse agenzie e amministrazioni statali.

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La commissione parlamentare per le finanze e il bilancio ha chiesto, lunedì 16 novembre, una dichiarazione di spesa pubblica relativa alle conseguenze della guerra, in particolare nel sud del Libano. Presieduta da Ibrahim Kanaan, ha voluto avere questa panoramica disponibile per valutare le esigenze incluse nel progetto di bilancio del 2027, al di là degli stanziamenti del Consiglio meridionale da solo.

La riunione ha portato all’approvazione in commissione degli stanziamenti del segretariato generale del Consiglio di difesa superiore, del Consiglio meridionale, del Consiglio di sviluppo e di ricostruzione, della direzione statistica centrale e della direzione generale della sicurezza di Stato. Non si tratta dell’adozione del bilancio da parte del Parlamento.

Le agenzie interessate sono state invitate a fornire relazioni dettagliate sulle loro missioni e spese. La sfida è riconciliare gli importi richiesti con gli interventi effettivi, mentre diverse amministrazioni si assumono la responsabilità delle conseguenze separate della stessa guerra.

Spese di raggruppamento disperse nei dipartimenti

La commissione ha chiesto al Ministero delle Finanze di raccogliere le spese sostenute da tutti i dipartimenti e le agenzie interessate. Il campo di applicazione deve quindi superare quello del Consiglio meridionale: comprende, tra l’altro, i costi di ricovero ai sensi del Ministero della Salute e degli Affari Sociali e delle opere pubbliche.

Questo lavoro contribuirà a determinare le esigenze del prossimo anno su base comune. Il bilancio di un’agenzia non è sufficiente a tener conto solo dello sforzo pubblico, quando altri governi finanziano l’assistenza, il sostegno domestico o il lavoro.

Ibrahim Kanaan si riferiva a un importo di circa 10 miliardi di dollari per danni subiti dal Libano, in particolare nel Sud, notando che questa era la cifra riportata alla Commissione. Tale importo dovrebbe essere letto come valutazione riportata durante il lavoro parlamentare, non come valutazione finale: secondo il membro, le operazioni continuano e i dati continuano a essere monitorati.

Distinguere le cause del danno

Da parte sua, la High Rescue Committee è stata invitata a distinguere tra danni causati da attacchi israeliani e danni causati da altri disastri, inclusi danni agli edifici a Tripoli, Kesrouan e altre aree. Questa separazione dovrebbe identificare le esigenze specifiche di ogni categoria di intervento.

È stata sollevata anche la situazione di Ain Saadé. Secondo le prove presentate da Ibrahim Kanaan, più di 49 famiglie sono state colpite. Le associazioni hanno contribuito alla costruzione di lavori di miglioramento, ma le allocazioni di alloggi e altri obblighi finanziari rimangono da completare.

Prestiti, donazioni e prove nel cuore del controllo

Al di là del danno di guerra, la commissione ha chiesto al Ministero delle Finanze per una lista di prestiti e donazioni. Esso intende confrontare gli stanziamenti previsti nel bilancio con le somme effettivamente spesi per avere una lettura più accurata del finanziamento e del suo utilizzo.

La Direzione Generale della Sicurezza di Stato deve anche fornire spiegazioni scritte sulle spese ospedaliere e di carburante. Questa richiesta di chiarificazione accompagna l’esame dei suoi crediti; Non permette in sé di concludere un’irregolarità.

Ibrahim Kanaan ha anche indicato che la Commissione aveva ricevuto i conti fino al 2022. Il Pannello ha richiesto le prove per il 2023, 2024, 2025 e 2026 per consentire i confronti necessari. Dal momento che l’esercizio 2026 è ancora in corso, questa richiesta non deve essere confusa con la constatazione di un ritardo nella chiusura dei suoi conti finali.

L’esame del progetto di bilancio è proseguito martedì 17 novembre, con gli stanziamenti del Ministero dell’Energia e dell’Acqua, nonché le sue amministrazioni e istituzioni, secondo il calendario parlamentare. Per le spese connesse alla guerra, il prossimo passo atteso rimane la trasmissione delle relazioni e delle dichiarazioni richieste, prima di essere in grado di misurare con precisione le esigenze di cui agli stanziamenti 2027.

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