Biglietto di prenotazione: Quali tasse sono vietate in Libano?

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il pagamento con carta in libri in Libano comporta diverse regole separate. Dal settembre 2025, un testo protegge gli importi derivanti dall’uso di carte di libro personali sui terminal locali. Dal giugno 2026, un altro supervisiona le commissioni dei commercianti in cinque settori e vieta i supplementi imposti ai consumatori per il pagamento delle carte. Queste protezioni non rendono tutti i servizi bancari gratuiti.

La confusione inizia spesso con la parola « fresh ». Può designare una commissione caricata da una banca sul regolamento di una vendita, un supplemento addebitato al cliente presso l’ufficio del cassiere o una tassa collegata alla carta stessa. I testi della Banca del Libano non trattano queste situazioni come una sola operazione.

Carta del libro: che la circolare 743 prevede

Intermediario circolare 743, datato 10 settembre 2025, ha aggiunto una disposizione alla regolazione del sistema di insediamento elettronico. Questo sistema riguarda le carte emesse sul mercato libanese e utilizzate presso i punti vendita nazionali, POS.

Il passaggio aggiunto riguarda gli importi derivanti dall’uso di carte personali in libbre libanesi su questi terminal. Esso prevede che non sono soggetti a alcun tipo di restrizione o commissione e possono essere ritirati in contanti.

I criteri di questa disposizione devono essere letti insieme: carta personale, valuta libanese e punto vendita locale. Il testo si riferisce agli importi risultanti dall’operazione. Non fornisce una regola generale che qualsiasi servizio fatturato a un titolare di carta diventa libero.

Questa distinzione conta per il commerciante che riceve il prodotto di una vendita come per il cliente che confronta i mezzi di pagamento. La disponibilità di somme pagate e il costo di un servizio bancario separato sono due diversi problemi. Una frase staccata dal suo campo di applicazione può portare al regolamento essendo assegnato un campo di applicazione che non ha.

Dollari seguono un altro canale di insediamento

La versione consolidata di Basic Circular 109 distingue le transazioni in libri da transazioni in dollari su terminal nazionali. Il primo passa attraverso il sistema di regolamento BDL. Per il secondo, il regolamento prevede un passaggio attraverso Visa e Mastercard sui relativi conti aperti all’estero.

Questa separazione spiega perché una regola specifica per la prenotazione degli importi non può essere automaticamente recepita ad una vendita del dollaro. Inoltre vieta di confondere un acquisto al terminal con un ritiro da un bancomat.

La sezione 11 del regolamento prevede un’altra protezione. I partecipanti non devono addebitare ai clienti tasse insolite o commissioni per i pagamenti di carte rilasciati localmente, indipendentemente dalla valuta. Essi devono fornire una dichiarazione di transazione mensile elettronica, a meno che il cliente non richieda una versione cartacea.

Il termine « costi insoliti » non significa in sé l’abolizione di tutti i costi contrattuali. Deve essere distinto dal divieto specifico delle commissioni sugli importi dei libri coperti dall’aggiunta del settembre 2025.

Tuttavia, una carta di dollaro può essere utilizzata per pagare in libri. L’annuncio del 4 giugno 2026 ha chiesto agli emittenti di attivare questa conversione sulle carte locali in dollari. Aveva fissato un tasso di £ 89.500 per un dollaro e fissato una scadenza del 15 giugno per la conformità. È quindi necessario distinguere la valuta del conto o la carta da quella del pagamento al terminal.

Da giugno, un massimale in cinque settori

Decisione 13810 del 28 aprile 2026, allegata alla circolare di base 173, entrata in vigore il 15 giugno. Esso vieta alle banche e agli istituti finanziari interessati di prestare una commissione su alcuni operatori superiori all’1,25 % per transazione con una carta di credito rilasciata localmente.

All’interno di questo massimo, la tassa di scambio pagata all’emittente della carta non può superare lo 0,9%. Questi due tassi non dovrebbero quindi essere aggiunti insieme. Lo 0,9% è un componente del tappo 1,25%, non un supplemento.

Elemento di dispositivo Ambito Controsoffitto della commissione mercantile 1.25% per transazione con una carta di credito rilasciata localmente Scambio di soffitto fino a 0,9 % Settori coperti da questo massimale Stazioni di servizio, supermercati e supermercati, ospedali, farmacie, grandi panetterie

Questi cinque settori sono specificatamente elencati. Presentare questo soffitto come quello di tutti i commercianti sarebbe impreciso. Il regolamento vieta anche l’aggiunta di commissioni o oneri diretti o indiretti che superino il limite imposto.

Questo massimale non costituisce inoltre un’autorizzazione automatica ad addebitare l’1,25 % per ogni operazione. Un limite massimo deve essere letto con altre disposizioni applicabili, comprese quelle specifiche per la prenotazione di regolamenti. Non sostituisce la portata del testo del 2025 o l’analisi del contratto interessato.

Il supplemento alla caisse è un’altra domanda

L’articolo 3 della decisione 2026 riguarda direttamente la tutela dei consumatori. Richiede alle banche e agli istituti finanziari di vietare ai professionisti di accettare pagamenti su POS o altri mezzi elettronici di imporre un supplemento ai consumatori pagando con carta di credito.

La formulazione di questo articolo non include l’elenco dei cinque settori collegati al massimale delle commissioni commerciali. È quindi necessario distinguere tra i due meccanismi: da un lato, un quadro numerico della commissione bancaria nei settori designati; dall’altro, il divieto del sovrapprezzo legato al pagamento della carta, da applicare dalle istituzioni interessate.

Una commissione sostenuta dal mercante non diventa, tramite semplice trasferimento, un supplemento autorizzato sulla nota del cliente. In particolare, il massimale dell’1,25 % non dovrebbe essere presentato come un aumento normativo che il consumatore dovrebbe pagare.

Identificare precisamente la somma contestata

Per capire una differenza di importo, il biglietto in contanti, la ricevuta del terminale e la dichiarazione della banca svolgono ruoli complementari. Essi permettono di distinguere il prezzo della proprietà, la valuta della transazione e una possibile commissione. Una conversione di valuta, una tassa di conto o una tassa di carta non significa necessariamente lo stesso prelievo.

I testi esaminati non sono sufficienti per risolvere tutti i contratti bancari o le transazioni all’estero. Inoltre non permettono di annunciare i prelievi gratuiti generali ai distributori. In una controversia, la prima richiesta utile è quella di ottenere la formulazione esatta della tassa, del suo beneficiario e della sua base, per confrontarla con la transazione effettivamente eseguita.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews