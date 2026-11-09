9 novembre 2009: Hariri forma il suo governo

Il 9 novembre 2009, Saad Hariri ha formato un governo di trenta ministri dopo cinque mesi di negoziati. Quindici posti sono tornati alla maggioranza, dieci all’opposizione e cinque al presidente. Questa distribuzione cambia le possibilità di blocco e pone i ministri presidenziali al centro del compromesso istituzionale libanese del tempo. I decreti di formazione, le regole del quorum e il voto di fiducia permettono di comprendere questo equilibrio. Il passaggio dal precedente gabinetto alla formula 15–10–5 cambia principalmente la capacità di ogni campo di decidere da solo, per prevenire un incontro o provocare una rassegna collettiva.

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Il 9 novembre 2009, il governo di Saad Hariri è stato istituito in Libano cinque mesi dopo le elezioni generali. Michel Sleiman e il Primo Ministro hanno firmato il decreto che ha istituito un team di trenta ministri. La ripartizione riassume il compromesso: quindici seggi per la maggioranza parlamentare, dieci per l’opposizione e cinque assegnati al presidente della Repubblica.

Questa formula, nota come « 15-10-5 », dà un posto centrale ai ministri scelti dal Capo di Stato. Essa priva l’opposizione dell’undicesimo sedile che gli permetterebbe, da solo, di cadere il gabinetto per dimissioni. Esso obbliga anche la maggioranza parlamentare a chiedere un ulteriore sostegno alle decisioni importanti. Dietro la nascita di un governo di unione nazionale è quindi una negoziazione su come decidere e bloccare.

Tre decreti terminano cinque mesi di negoziati

Le elezioni si sono svolte il 7 giugno 2009. Il risultato della scheda elettorale, tuttavia, non è sufficiente a produrre immediatamente un esecutivo. I leader politici negoziano i nomi, i portafogli e i pesi di ogni campo per diversi mesi. Il 9 novembre ha segnato la fine di questo processo, non la detenzione di una nuova scheda elettorale.

Tre testi successivi, datati Baabda, organizzano la transizione. Il decreto 2837 ritiene che il governo di Fouad Siniora sia dimesso. Il decreto 2838 nomina Saad Hariri come presidente del Consiglio. Il decreto 2839 stabilisce infine la composizione della nuova squadra. Questa successione distinse la partenza del precedente gabinetto, la nomina del suo successore e la formazione del governo.

Saad Hariri per la prima volta si è unito al Consiglio dei ministri. Ma i 30 membri non appartengono a una sola coalizione. La maggioranza condivide l’esecutivo con i loro avversari e con le personalità nominate al lato presidenziale. La vittoria elettorale porta ad un accordo di partecipazione, piuttosto che ad un governo composto esclusivamente dal campo vincente.

Il governo di Saad Hariri si basa su tre gruppi

La maggioranza parlamentare riceve quindici seggi, esattamente la metà del gabinetto. L’opposizione ottiene dieci o un terzo. Gli altri cinque tornarono alle personalità scelte da Michel Sleiman. Il Presidente ha quindi una quota maggiore rispetto al precedente governo sindacale.

Il gabinetto formato l’11 luglio 2008 ha seguito un’altra divisione: sedici ministri per la maggioranza, undici per l’opposizione e tre per il presidente. Nel 2009, i primi due set hanno perso un posto. La parte presidenziale vince due. Il numero totale di ministri rimane lo stesso, ma la posizione di ciascun gruppo sulle soglie costituzionali cambia.

I cinque ministri presidenziali sono Elias Murr, Ziyad Baroud, Adnan Kassar, Mona Ofeich e Adnan Sayyed Hussein. In particolare, occupano la difesa e l’interno, mentre diversi esercitano come ministri di Stato. La loro connessione a questa parte descrive l’accordo di formazione. Non costituisce una garanzia di voto congiunto per tutta la durata del gabinetto.

Perché dieci posti non valgono undici

L’articolo 65 della Costituzione stabilisce due terzi dei membri del Consiglio dei ministri. Venti ministri devono essere presenti in una squadra di trenta. Se dieci membri sono assenti, i restanti venti possono ancora raggiungere quel quorum. Se mancano undici, rimangono solo diciannove.

Lo stesso articolo richiede l’accordo di due terzi del governo su questioni fondamentali. Bilancio, guerra e pace, trattati internazionali o diritto elettorale sono inclusi in questa categoria. Ci servono 20 voti a favore. Quindici ministri e cinque ministri presidenziali possono raggiungere questa soglia insieme.

Per altre decisioni, la Costituzione favorisce il consenso e quindi il voto a maggioranza se l’accordo fallisce. Il formulario 15–10–5 non sostituisce quindi le regole di decisione. Destina posti da cui le forze politiche possono applicarle, negoziare o cercare di evitare il loro uso.

Un secondo meccanismo spiega l’importanza dell’undicesimo ministro. L’articolo 69 ritiene che il governo sia una rinuncia se perde più di un terzo dei suoi membri. Dieci partenze rappresentano esattamente un terzo di una ditta di trenta. Undici su questa soglia. Così, l’opposizione da sola non ha il numero di posti necessari per portare a questa rassegnazione collettiva.

Portfolios distribuito tra avversari

I decreti lo rendono concreto. Elias Murr detiene la vice-presidente del Consiglio e della Difesa. Ziyad Baroud mantiene l’interno. Raya Haffar al-Hassan prende il controllo della finanza, mentre Ali Chami riceve affari esteri. Gebran Bassil gestisce Energy and Water e Charbel Nahas gestisce le telecomunicazioni.

Hussein Hajj Hassan ha ottenuto il portafoglio Agricoltura e Mohammad Fneich responsabile dello sviluppo amministrativo. Hezbollah ha due ministri in questa squadra. Altri funzionari includono il Courant du Futur, il movimento Amal, la Corrente Patriottica Libera, le Forze libanesi o il Partito Socialista Progressista. I campi principali siedono sullo stesso esecutivo.

Due donne sono tra i trenta membri: Rayah Haffar al-Hassan e Mona Ofeich, Ministro di Stato. La loro presenza raddoppia quella del precedente gabinetto, che aveva una sola donna. Tuttavia, lascia ventiotto posizioni per gli uomini. L’allargamento politico della squadra è quindi accompagnato solo da un limitato cambiamento nella rappresentanza femminile.

La formazione precede la fiducia parlamentare

Il 9 novembre non termina tutte le iniziative istituzionali. Il governo deve ancora presentare la sua dichiarazione ministeriale all’Assemblea e guadagnare fiducia. L’articolo 64 prevede la presentazione di questo programma entro 30 giorni dal decreto di formazione. Prima della fiducia, l’esercizio delle sue prerogative rimane limitato alla spedizione degli affari attuali.

L’impresa ha presentato la sua dichiarazione l’8 dicembre. Il 10 dicembre 2009 ha ottenuto 122 voti a favore. Quattro deputati sono assenti, uno è astinente e uno rifiuta fiducia. Questo risultato riflette la misura in cui i gruppi parlamentari partecipano al governo. Non rimuove le loro differenze sulle decisioni future.

Il compromesso è accolto anche all’estero. Il 9 novembre Nicolas Sarkozy si è congratulato con Saad Hariri. Il presidente francese insiste sulle riforme previste e gli impegni di Parigi III. La formazione avviene in un contesto di riavvicinamento tra Arabia Saudita e Siria, che facilita i negoziati libanesi.

L’equilibrio ha raggiunto il suo limite il 12 gennaio 2011. Dieci ministri dell’opposizione si dimisero, uniti da Adnan Sayyed Hussein, dal lato presidenziale. Le partenze raggiungono undici su trenta: queste dimissioni portano, secondo la soglia stabilita nella Costituzione, alla caduta del governo.

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