Sud Libano: Kfar Tebnit e Qantara hanno colpito di nuovo

L’aviazione israeliana colpì Kfar Tebnit e Qantara lunedì 9 novembre 2026, mentre il fuoco d’artiglieria colpiva Mansuri, Majdal Zun e Wadi Saluki. Due raid seguirono Kfar Tebnit in meno di mezz’ora. I droni furono anche segnalati sulla periferia meridionale di Beirut. Questi eventi prolungano i bombardamenti riportati la domenica sera a Hadatha, Barachit e Wadi Hujeir. Le spedizioni consultate non forniscono una valutazione umana o un’indagine dettagliata dei danni.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

L’aviazione israeliana ha nuovamente colpito Kfar Tebnit e Qantara nel sud del Libano lunedì 9 novembre 2026. L’artiglieria colpisce anche Mansouri, Majdal Zoun e il settore Wadi Salouqi. Questi attacchi, segnalati da corrispondenti di un’agenzia di stampa libanese, prolungano una serata di bombardamenti in diverse località del sud.

Kfar Tebnit ha colpito due volte in meno di mezz’ora

Due raid mirarono a Kfar Tebnit nel distretto di Nabatiyah lunedì mattina. Un primo bollettino ha annunciato un attacco aereo. Il successivo riportò un secondo attacco alla stessa località, meno di mezz’ora dopo il primo.

Le spedizioni sono state emesse alle ore 0923 e alle ore 0952 di Beirut. Questi orari corrispondono alla diffusione delle informazioni, non una datazione precisa delle esplosioni. I testi non danno l’impatto esatto o la natura degli impianti interessati.

Nel distretto di Qantara, Marjayoun, un corrispondente ha anche riferito un attacco aereo israeliano. Il suo bollettino, rilasciato alle 9:21, si riferisce ad un attacco che si è verificato poco prima. Cita anche aerei da combattimento che volano a bassa quota nel cielo meridionale.

Artiglieria vicino Tyre e Wadi Salouqi

In precedenza, un bollettino pubblicato alle 0726 ore ha riferito fuoco di artiglieria israeliana a Mansuri e Majdal Zun. Il corrispondente mette i bombardamenti al mattino. Si riferisce anche il primo fuoco a Wadi Saluki vicino a Qabrikha.

Questa informazione descrive diversi settori colpiti durante la stessa mattina. Non consentono un conteggio completo degli scioperi o dei proiettili. Le prime relazioni non specificano ulteriormente l’entità del danno nelle località interessate.

I droni segnalati sopra la periferia meridionale

A Beirut, un altro corrispondente riportò i droni a basse altitudini sulle periferie meridionali. La spedizione, emessa alle 11.53, ha iniziato i sorvoli del mattino. Non riporta alcun sciopero in questo settore.

Una nuova mattina di scioperi dopo le incursioni di domenica notte

Gli attacchi di lunedì seguirono diversi episodi separati riportati domenica sera, 8 novembre. Due colpi aerei hanno preso di mira la vicinanza di Hadatha e la periferia di Barachit. Un altro raid ha colpito il Wadi Hujeir, sul lato di Chaqra.

Allo stesso tempo, il fuoco di artiglieria intermittente aveva raggiunto la periferia di Zawtar al-Sharqiyah e i boschi di Aitah al-Sha`b. Un successivo bollettino aveva segnalato tre conchiglie sulla pianura di Marjayoun. Questi eventi la domenica sera non dovrebbero essere confusi con i bombardamenti il lunedì mattina.

Nessuna delle spedizioni consultate su questi attacchi dà risultati umani. Questa mancanza di cifre rende impossibile concludere che non ci sono vittime. La natura degli obiettivi, il danno e il possibile trattamento delle persone ferite devono ancora essere documentati.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews