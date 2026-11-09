Atlético-Barcelona: Fermín firma il doppio decisivo

FC Barcelona ha battuto Atlético Madrid 2-1 Domenica al Metropolitano con un doppio di Fermín López. Guidati rapidamente, i catalani rovesciarono il gioco e tennero il comando di Liga prima della tregua internazionale. Conducono il Real Madrid per tre punti e Atlético per cinque punti.

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Il FC Barcelona ha vinto il dodicesimo giorno di Liga sul campo di Atlético Madrid, domenica 8 novembre 2026. Dopo dieci minuti, i catalani hanno vinto 2-1 grazie ad un doppio di Fermín López. Questo successo al Metropolitano permette loro di mantenere il primo posto prima della tregua internazionale. Ora contano tre punti davanti al Real Madrid e cinque punti davanti al loro avversario serale.

L’incontro si opponeva a due pretendenti diretti al titolo. L’Atlético potrebbe passare Barcellona in caso di vittoria. Il risultato ha prodotto l’effetto opposto: il team di Hansi Flick è tornato con 33 punti dopo 12 partite, rispetto a 28 per Diego Simeone. In mezzo, il Real Madrid ha avuto il secondo posto con 30 punti.

Atlético-Barcelona: uno shock lanciato da Giuliano Simeone

Atlético ha approfittato nel decimo minuto. Julián Álvarez servì Giuliano Simeone, che si concluse vicino all’obiettivo di Joan García. Questa apertura del punteggio ha premiato la partenza offensiva di Madrilenes, in grado di trovare rapidamente spazi nella difesa catalana.

Le opportunità avevano già avuto luogo prima di questo primo obiettivo. Marc Pubill ha colpito la barra in un angolo al sesto minuto. Pedri aveva risposto quasi immediatamente colpendo a sua volta il bar avversario. Entrambe le squadre avevano quindi minacciato prima che il punteggio cambiasse.

Barcellona non ha eguagliato nel processo. Atlético continuò a creare situazioni, in particolare da Álvarez e Lee Kang-in. Joan García ha respinto diversi tentativi. Sull’altra superficie, anche Jan Oblak ha dovuto intervenire, mentre i visitatori hanno cercato di ripristinare l’equilibrio prima della pausa.

Fermín López apre l’incontro

La legalizzazione è finalmente arrivata alla fine del primo periodo. Fermín ha trovato il percorso delle reti del piede sinistro e ha permesso a Barcellona di tornare alle mutevoli sale a 1-1. Il mezzo aveva ancora tutto da fare per trasformare questo ritorno in una vittoria.

Ha segnato l’obiettivo decisivo nel secondo periodo, al 66 ° minuto nel foglio ufficiale della Liga. Lamine Yamal ha lanciato in superficie con un passaggio profondo. Fermín terminò l’azione del piede destro contro Oblak. I due obiettivi di Barcellona provenivano dallo stesso giocatore, ma con una finitura su ogni piede.

Questo doppio ha accompagnato un punto di riferimento personale: Fermín ha contestato il suo centesimo incontro di Liga con la Barça. La sua prima partita nel campionato spagnolo fu il 27 agosto 2023. Xavi Hernández guidò l’86esimo minuto in una vittoria di 4-3 a Villarreal.

Dopo la partita a Madrid, Fermín ha presentato il suo accordo con Lamine Yamal. La loro combinazione sul secondo obiettivo era sufficiente per separare le due squadre. Il centrocampista ha associato questo successo collettivo con il suo centesimo gioco, senza questa voce personale deviando il problema principale dalla sera: i tre punti presi da un concorrente.

Un vantaggio mantenuto dopo le modifiche

Hansi Flick cambiò la sua squadra fin dall’inizio. Frenkie de Jong rimpiazzò Brian Fariñas. Andreas Christensen ha poi fatto il suo ritorno al campo al posto di João Cancelo, intorno all’ora di gioco. Eric Garcia ha partecipato anche alla fine della riunione.

Questi ingressi hanno dato a Barcellona diverse soluzioni per accompagnare la sua salita. Dopo il suo secondo gol, Barça mantenne il vantaggio fino al fischio finale. Atlético non trovò la legalizzazione nonostante le modifiche di Diego Simeone e l’entrata di Alexander Sørloth.

Il risultato si concluse con 69.788 spettatori al Riyadh Air Metropolitano. Javier Alberola Rojas ha eseguito questo dodicesimo giorno duello. I catalani lasciarono Madrid con una vittoria dopo essere stati condotti, non con una partita controllata dall’inizio.

Tre punti davanti al Real, cinque davanti a Atlético

La classifica fornisce la misurazione immediata del risultato. Barcellona ha undici vittorie e una sconfitta dopo dodici partite. Il Real Madrid ha dieci successi e due sconfitte. Atlético ha un record di nove vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Con 48 gol segnati e 13 concessi, Barcellona ha anche una differenza +35 di gol. Il Real Madrid è al 20% con 31 gol segnati e dieci conseguiti. Atlético, che ha anche concesso dieci gol, ha segnato 23. Queste figure descrivono la situazione dopo quel giorno; non pregiudicano l’esito del campionato.

Il Betis segue questo trio con 26 punti. L’Atlético mantiene quindi due punti in vista del quarto posto, ma vede Barcellona allontanarsi. Per i catalani, il successo conserva un margine di tre punti sul Real prima dell’interruzione delle competizioni club.

La finestra internazionale di novembre si estende dal 9 al 17 novembre. Il prossimo duello di campionato tra Atlético e Barcellona è sul calendario del ventitreesimo giorno, il fine settimana del 7 febbraio 2027, questa volta sul campo catalano.

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