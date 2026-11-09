Egitto: 7 morti in Al-Ayyat, il traffico riprende

I risultati della collisione ferroviario Al-Ayyat raggiunsero sette morti e 125 feriti, secondo il Ministero della Salute egiziano. Lunedì 9 novembre, le ferrovie hanno annunciato la ripresa del traffico sulla linea Cairo-High Dam, dopo la rimozione delle auto danneggiate. L’accusa esamina le condizioni della collisione tra un treno Giza-Fayoum e un convoglio Cairo-Aswan alla fermata. Una commissione tecnica deve stabilire le cause dell’incidente. Il controllo sanitario di domenica sera, sono stati segnalati 71 pazienti esterni.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

L’incidente ferroviario in Egitto di domenica in Al-Ayyat ha provocato sette morti e 125 feriti, secondo il rapporto aggiornato del Ministero della Salute. Lunedì 9 novembre le ferrovie hanno annunciato la ripresa del traffico sulla linea Cairo-High Dam. Gli investigatori devono ancora determinare perché un treno ha colpito un altro convoglio dalla parte posteriore, poi alla fermata.

La ricircolo ebbe luogo in seguito all’urto del Governatorato di Giza, a sud del Cairo. I team tecnici hanno rimosso le vetture danneggiate e ripristinato la pista. L’Autorità Ferroviaria Nazionale si è scusata con i passeggeri per i ritardi causati dall’incidente.

Il record sanitario di sette morti e 125 feriti è stato pubblicato la domenica sera. Sostituisce le prime figure di quattro morti e 88 feriti annunciati nel pomeriggio. Il ministero ha poi registrato 71 persone che lasciano l’ospedale dopo aver ricevuto l’assistenza necessaria.

Incidente ferroviario in Egitto: il record ospedaliero specificato

In totale, i tre ospedali coinvolti hanno ricevuto 132 vittime, compresi i sette morti. Al-Wasta ha ricevuto 87 persone, tra cui tre morti. L’istituzione di Al-Ayyat ha ospitato 34. Atfih ricevette undici vittime, tra cui quattro morti. La squadra di soccorso ha mobilitato 72 ambulanze per il trasporto e l’evacuazione.

I viaggi annunciati di domenica notte hanno coinvolto 61 feriti in Al-Wasta e dieci in Al-Ayyat. Undici altri pazienti sono stati trasferiti al Beni Souef University Hospital e all’ospedale specializzato della città. Dovevano continuare il loro trattamento lì.

Il comunicato ha anche riferito 43 feriti ancora in ospedale nelle tre strutture iniziali: 23 in Al-Ayyat, 13 in Al-Wasta e sette in Atfih. Questa figura non include gli undici pazienti trasferiti a Beni Souef. Descrive la situazione sanitaria la domenica sera, non un nuovo conteggio di ricovero il lunedì mattina.

Tra le altre cose, i medici trattavano lividi, abrasioni, fratture e ferite. Il ministro della Salute Khaled Abdel Ghaffar ha incaricato il suo vice Amr Qandil di visitare i feriti. Le autorità sanitarie hanno annunciato il proseguimento del monitoraggio medico.

Un convoglio a una fermata colpita dal retro

La collisione ha coinvolto due treni passeggeri impegnati nella stessa direzione. Il numero 134 era il collegamento tra Giza e Fayoum. Il numero 2010 ha collegato Cairo ad Aswan. Lo shock avvenne tra le stazioni di Kafr Ammar e Al-Raqqa nella zona di Al-Ayyat.

Secondo i risultati preliminari dell’accusa, il treno Giza-Fayoum ha colpito l’ultima auto del convoglio Cairo-Aswan. Quest’ultimo era fermo sulla stessa pista, nella stessa direzione del traffico. Diverse auto hanno lasciato i binari. Il conducente del treno numero 134 è uno dei defunti.

Questi risultati descrivono il corso dello shock. Non stabiliscono ancora la causa dell’incidente. Le prove messe a disposizione del pubblico non permettono di concludere che l’attrezzatura, la segnalazione o la condotta è fallita.

L’Ufficio del Pubblico Procuratore esamina le procedure e i canali di sicurezza

L’accusa ha aperto un’indagine e ha mandato una squadra sulla scena. Un’altra squadra ha visitato gli ospedali di Atfih, Al-Ayyat e Al-Wasta. I giudici devono raccogliere la testimonianza dei feriti e fare i risultati relativi al defunto.

Una commissione tecnica è stata commissionata per esaminare il sito, auto danneggiate e rotaie. Deve cercare le cause dello shock e del disprezzo. Il suo mandato include anche il monitoraggio delle procedure operative e dei requisiti di sicurezza.

In particolare, gli investigatori devono determinare se le carenze hanno contribuito all’incidente. Nessun risultato finale di questa esperienza è stato reso pubblico nei comunicati stampa consultati lunedì mattina. La morte del guidatore da solo non gli dà la responsabilità.

La linea per l’Alto Egitto riapre lunedì

Le ferrovie avevano inviato equipaggi di emergenza e gru per liberare i binari dopo la collisione. Il loro comunicato stampa di lunedì annuncia la fine del ritiro delle auto danneggiate e la ripresa del traffico sull’asse Cairo-High Dam. Questa linea serve l’Alto Egitto e si estende alla regione di Assuan.

L’operatore riconosce ritardi in diversi viaggi a seguito dell’incidente. Il suo annuncio conferma la riapertura della linea. Non dettaglia i tempi di transito treno per treno o i ritardi residui. La ripresa del traffico si verifica mentre le indagini giudiziarie continuano.

Il presidente Abdel Fattah al-Sissi ha chiesto allo Stato di fornire le cure necessarie per i feriti di domenica. Ha anche chiesto una rapida indagine e ha chiesto che qualsiasi persona la cui violazione è stata stabilita sia tenuta responsabile. Le conclusioni del Comitato tecnico dovrebbero chiarire le cause della collisione e le possibili responsabilità.

Illustrazione: foto della stazione di Giza, scattata il 19 gennaio 2018. Questa immagine non mostra l’incidente di Al-Ayyat. Foto:Foxy1219 (mom) / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Cadrage e redazione Libnanews, sotto CC BY-SA 4.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews