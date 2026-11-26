La Guardia Costiera Emiriana ha recuperato il corpo di Mohammad Hossameddine Al-Otaibi, scomparso dopo l’attacco del 17 novembre su una nave ADNOC. Amman ha confermato la scoperta di giovedì e organizzato con la sua famiglia e gli Emirati il rimpatrio del corpo per la sepoltura in Giordania. Undici altri marinai sono stati feriti.

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Il Ministero degli Esteri giordano ha annunciato giovedì 26 novembre che la Guardia Costiera Emiriana aveva trovato mercoledì, vicino a Ras al-Khaimah, il corpo del marinaio giordano Mohammad Hossameddine Al-Otaibi. Mancava dall’attacco del 17 novembre ad una nave appartenente alla società ADNOC Logistics & Services che attraversa lo Stretto di Ormuz.

Il corpo trovò otto giorni dopo la scomparsa

Il portavoce della diplomazia giordana, Fouad Majali, ha detto che la gestione delle operazioni del Ministero e l’ambasciata giordana ad Abu Dhabi coordinate con le autorità emiriane e la famiglia del marinaio per la sua sepoltura in Giordania. Ha ringraziato gli Emirati e Oman per la loro partecipazione alla ricerca. Il Dipartimento non ha annunciato una data di rimpatrio.

Domenica 22 novembre Amman ha detto che stava continuando la ricerca con la sua autorità marittima e ambasciate ad Abu Dhabi e Muscat. La scoperta di mercoledì termina l’incertezza sul destino del marinaio. Il comunicato giordano pone la scoperta vicino alla costa di Ras al-Khaimah; Non presenta questo posto come il luogo di attacco.

Altri membri dell’equipaggio feriti

Nel suo comunicato del 18 novembre, ADNOC Logistics & Services ha indicato che l’attacco era avvenuto la notte prima durante la traversata. L’azienda ha segnalato una scomparsa e undici feriti. Ha detto che ha evacuato gli altri membri dell’equipaggio e non ha designato alcuna persona responsabile dell’attacco. Al 26 novembre, il risultato di questo incidente fu una morte confermata da Amman e 11 feriti dall’armatore.

Questa valutazione riguarda la nave in attacco il 17 novembre. Non include l’incidente separato riportato il 25 novembre ad ovest di Dubai, dove il padrone di un’altra petroliera ha segnalato un’esplosione vicina senza lesioni segnalate o lesioni.

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