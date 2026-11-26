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A Beirut, Metropolis ha fino al 29 novembre un ciclo dedicato ai film libanesi. Tre titoli diCattura di nuovofanno una guerra, una crisi o le loro tracce si sentono da una scelta di vita, un incontro o un viaggio in città.

Una decisione intima in Libano del 1976

InBullet di StrayDi Georges Hashem, Noha sta per sposarsi. La domenica di agosto 1976, mentre la sua famiglia preparava una cena in suo onore, cambiò idea. Ancorando la storia in questo giorno della guerra civile, il film riunisce due vincoli: la violenza che vince luoghi ordinari e una decisione personale che il pensiero della famiglia era già risolto. La sfida è non ricostituire il fronte, ma mostrare ciò che può ancora essere deciso a casa quando le scelte si chiudono intorno a voi.

Un incontro che il presente non lascia soli

Prima ArrivanoAshraf Mtaweh, invertisce il rapporto con il passato. Samer e Rana stanno cercando un momento di intimità in un Libano che sta lavorando attraverso crisi politiche, economiche e sociali. Circostanze che non padroneggiano interrompere il loro incontro. DoveBullet di Strayin una pausa in un mese specifico del 1976, il film di Mtaweh mette pressione sul tempo che due persone sperano di trascorrere insieme.

Beirut visto da un giovane che perde

Il cortometraggio animatoOnde« Ely Dagher » segue Omar tra i sobborghi e Beirut così vicino come è difficile da sapere. Vincitore del cortometraggio Palme d’or a Cannes nel 2015, non si è avvicinato alla città da una cronologia di guerra o dalle sue divisioni da una mappa esplicativa. Il viaggio del personaggio rivela ciò che può significare per lui di appartenere a una città la cui parte sembra inaccessibile. La casa, il tempo di un appuntamento e la via a Beirut sono così tre modi distinti di raccontare gli effetti delle crisi senza ridurli alle loro scene più visibili.

I prossimi incontri a Metropolis

Giovedì 26 novembre alle ore 20:Prima Arrivano. Venerdì, 27-6:Ritratto di un certo Orienteallora alle 20:Bullet di Stray. Sabato dalle 28 alle 18:Trattami come tua madreore 20: cortometraggi libanesi, compresiOnde. Il cinema si trova su Pharoun Street a Mar Mikhaël. La Metropolis annuncia 500.000 libbre libanesi per proiezioni di film e apertura della finestra alle 16:00.

Archivio foto: distribuzione di cibo nei distretti di Mar Mikhaël e Gemmayze dopo l’esplosione nel porto di Beirut, agosto 2020. Questa non è né una scena cinematografica né una fotografia del ciclo. François El Bacha / Libnanews.

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