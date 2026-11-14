Ormuz: allerta delle Nazioni Unite sui rischi marittimi

Khaled Khiari ha avvisato il Consiglio di Sicurezza il 13 novembre sui continui rischi per la navigazione a Ormuz e intorno a Bab al-Mandeb. Il ristabilimento di una parte delle esportazioni di energia da altre vie non significa una normalizzazione dei trasporti marittimi. Il registro IMO documenta danni e perdita di vita senza assegnare tutti gli incidenti alla stessa persona. Londra chiede la riapertura di Ormuz e supporta i mediatori, tra cui il Qatar. Nessun nuovo accordo è annunciato.

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L’ONU ha invitato venerdì 13 novembre 2026, a ripristinare la navigazione sicura nello Stretto di Ormuz e intorno a Bab al-Mandeb. Prima del Consiglio di Sicurezza, Khaled Khiari avvertì che il recupero delle esportazioni di energia non significava un ritorno alla normalità. Le navi e i loro equipaggi rimangono bloccati nel Golfo, mentre le restrizioni marittime continuano a influenzare il commercio.

Ormuz: Le strade alternative non eliminano il rischio

Il Sottosegretario generale delle Nazioni Unite ha sottolineato la differenza tra i volumi di energia esportati e le condizioni di navigazione. Le vie alternative hanno contribuito a ripristinare le esportazioni regionali. Tuttavia, non rendono le strade commerciali prevedibili o sicure.

Secondo Khaled Khiari, le interruzioni aumentano l’energia, il trasporto e l’assicurazione. Essi minacciano anche la sicurezza alimentare, in particolare perché le spedizioni di fertilizzanti rimangono fortemente vincolate. Il suo intervento non ammonta ad un costo aggiuntivo uniforme per tutti i paesi o merci.

L’ONU chiede il ripristino del passaggio delle navi, conformemente al diritto internazionale. Esso chiede anche la cooperazione con l’Organizzazione marittima internazionale, IMO, per migliorare la sicurezza della navigazione. Queste applicazioni non costituiscono l’annuncio di una riapertura effettiva o l’annuncio di un nuovo sistema già operativo.

Danni documentati, responsabilità di distinguere

Il registro pubblico IMO su Ormuz e il Medio Oriente, consultato il 14 novembre, ha riferito 25 morti confermate tra i marinai. Questa revisione regionale non è l’unico giorno del 13 novembre. Le voci dettagliate distinguono danni, lesioni, persone scomparse e inquinamento, piuttosto che raggruppare queste situazioni sotto una formula.

La tariffa è a partire dal 7 novembre nello Stretto di Ormuz, con danni e nessun inquinamento segnalato. Il Velos Sapphire appare il 4 novembre, 50 miglia nautiche a nord di Madinat Ash Shamal, Qatar. La sua linea menziona i danni, l’assenza di inquinamento e la morte di un marinaio.

Questi esempi documentano incidenti pre-Khiari. Non permettono di presentare nuovi attacchi come si è verificato sabato 14 novembre. Né la tabella è sufficiente per assegnare ogni incidente alla stessa persona responsabile.

Londra supporta la mediazione del Qatar

Nella sua dichiarazione al Consiglio di sicurezza del 13 novembre, l’ambasciatore britannico Sarah MacIntosh ha chiesto la riapertura di Ormuz. Condannò gli attacchi attribuiti all’Iran e affermò il sostegno di Londra ai paesi del Golfo. Questa accusa britannica deve essere distinta dal censimento tecnico IMO.

Il rappresentante del Regno Unito ha anche elogiato gli sforzi dei mediatori, in particolare del Qatar, per evitare ulteriori escalation. Khaled Khiari incoraggiò l’Iran e gli Stati Uniti a cogliere opportunità diplomatiche. Gli interventi esaminati non annunciano un accordo per porre fine alle restrizioni di navigazione.

Foto illustrazione: petroliere, archivio Libnanews pubblicato nel giugno 2019. Data e luogo di tiro non stabilito. Non vi è alcun legame tra la nave rappresentata e gli incidenti menzionati. Abito editoriale Libnanews.

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