Amina Mohammed si aspettava a Beirut questo fine settimana

L’ONU annuncia l’arrivo di Amina Mohammed a Beirut nel weekend del 14 e 15 novembre. Il segretario generale aggiunto deve incontrare attori umanitari, funzionari libanesi e personale dell’UNIFIL. La salute mentale e il sostegno psicosociale è il primo obiettivo annunciato nel Piano Greentree lanciato nel 2025. Nessun orario dettagliato o arrivo effettivo è confermato. Il finanziamento iniziale del programma non dovrebbe essere confuso con nuovi aiuti al Libano.

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Amina Mohammed si aspetta a Beirut durante il weekend del 14 e 15 novembre. L’ONU ha annunciato la mossa il 13 novembre 2026, ponendo la salute mentale e il supporto psicosociale al centro del programma. Sono previste anche discussioni con le autorità libanesi e il personale dell’UNIFIL. L’annuncio non conferma un arrivo già fatto.

Amina Mohammed si aspetta da attori umanitari

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrebbe visitare progetti volti a popolazioni colpite dalle crisi, comprese le comunità sfollate. Deve incontrarsi con caregiver, partner umanitari e stakeholder di prima linea. Questi scambi includono l’accesso al supporto psicologico, così come il supporto per i professionisti esposti a stress e trauma.

Lo spostamento fa parte del piano di accelerazione Greentree. Questo programma prevede l’Ufficio delle Nazioni Unite per i Partenariati, l’OMS, l’UNICEF, l’UNHCR e l’Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari. Amina Mohammed e Julia Gillard, presidente di Wellcome, hanno partecipato alla sua preparazione con esperti internazionali.

Un programma lanciato nel 2025, non una nuova busta

Le Nazioni Unite introdussero Greentree il 23 settembre 2025, con un inizio pianificato in Ciad e Libano. Il progetto ha esteso una riunione nel novembre 2024. La visita annunciata per questo fine settimana riguarda quindi un’iniziativa già lanciata, non la creazione di un programma precedentemente inesistente.

Al momento del lancio, Wellcome ha annunciato un impegno di 13,2 milioni di dollari. Questo finanziamento era di sostenere l’avvio dell’iniziativa, della ricerca e dell’adattamento degli interventi ai contesti locali. Non si trattava di un importo impegnato esclusivamente per il Libano. Questo importo di 2025 non è anche un nuovo aiuto concesso durante il viaggio di novembre 2026.

Gli obiettivi presentati da Wellcome sono concreti: sviluppare e valutare interventi psicologici che possono essere offerti a più persone e poi integrarli in servizi umanitari. Istruzione e protezione sono tra i settori interessati. Il programma comprende anche la formazione di professionisti e il rafforzamento delle politiche nazionali. Questi obiettivi descrivono il suo quadro d’azione, non una valutazione dei risultati già raggiunti in Libano.

Riunioni governative e UNIFIL

Amina Mohammed ha anche bisogno di parlare con alti funzionari del governo e la squadra delle Nazioni Unite nel paese. Un incontro con il personale dell’UNIFIL è stato annunciato per accogliere l’impegno dei pacificatori e per riaffermare il sostegno delle Nazioni Unite per la stabilità del Libano meridionale.

Il programma reso pubblico non specifica il calendario delle interviste o dei siti da visitare. Né presenta una decisione sul futuro dell’UNIFIL. I passi effettivi e i nuovi impegni dovranno essere distinti da questo annuncio di viaggio.

Fotografia d’archival: Amina J. Mohammed a Washington, 18 aprile 2024. Freddie Everett / Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, pubblico dominio. Questa immagine non mostra la visita annunciata a Beirut nel novembre 2026.

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