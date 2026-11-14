Ombre di Beirut si svolge a Salonicco

Selezionato in Open Horizons a Salonicco, il film di Tina Gharavi segue il ritorno in Libano di una donna con sede a Londra. Co-scritto e interpretato da Tala Calil, fu girato tra Beirut e Sofia, in condizioni segnate dalle crisi libanesi.

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« Shadows of Beirut », il lungometraggio di Tina Gharavi, è presente nella selezione Open Horizons al 67th Thessaloniki International Film Festival. Il programma ufficiale ha posto la sua proiezione il 6 novembre 2026 alle ore 17 nella sala Frida Lippa. Il film ha messo in scena il ritorno in Libano di una donna che vive a Londra, chiamata al suo padre morente.

Questa produzione riunisce Bulgaria, Libano e Regno Unito. Dura 87 minuti e combina inglese e arabo. Tala Calil ha preso il ruolo principale e ha scritto lo script con il regista.

Ombre di Beirut, tra ripartizione della famiglia e ritorno

Lana ha organizzato la sua vita a Londra intorno alle routine progettate per contenere disturbo ossessivo compulsivo. L’annuncio della malattia di suo padre rompe questo equilibrio. A Beirut incontra Sirine, un primo assistente che la accompagna in questo difficile ritorno.

La storia combina così un rapporto familiare danneggiato, un’amicizia inaspettata e un confronto con una città di lunga data. Assaad Bouab, Flavia Bechara e Michael E. Rodgers sono presenti nei crediti, accanto a Tala Calil.

Un film condiviso tra Sofia e Beirut

Le condizioni di produzione hanno pesato direttamente sulla produzione del film. Secondo le note della squadra, la sparatoria è stata divisa tra Libano e Bulgaria durante un periodo segnato dal collasso pandemico, economico e dopo l’esplosione del porto del 4 agosto 2020.

Quando il lavoro a Beirut non era più possibile, la squadra ricostruì parte della città su un arredamento esterno degli studi Nu Boyana a Sofia. Ha girato le scene rimanenti in Libano circa un anno dopo. Le immagini di Beirut sullo schermo non sono quindi tutte da una sparatoria nella capitale.

Tala Calil ha sviluppato il progetto da esperienze personali, prima di lavorare con Tina Gharavi sullo scenario finale. Le note di produzione si riferiscono in particolare alla lontananza familiare e alle tracce lasciate dal trauma. È una finzione, non un documentario sull’esplosione.

Traffico internazionale

Il catalogo greco elenca il film in Open Horizons. Tina Gharavi aveva precedentemente diretto « I Am Nasrine », che le aveva guadagnato una nomination BAFTA nella categoria dei primi film.

La comunicazione britannica del film annunciò una pubblicazione il 25 settembre 2026. La sua presentazione a Salonicco è un’altra tappa in questo movimento internazionale. Il Garden Cinema di Londra ha anche registrato in un programma con un incontro annunciato con Tala Calil, ospitato da Fatima Serghini.

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