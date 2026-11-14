A scuola, la fiducia non è decretata

Il rispetto di un insegnante è misurato dal silenzio della classe o dalla possibilità di fare una domanda? I professionisti dell’istruzione in Libano descrivono diverse aspettative, rafforzate dagli scambi digitali. La loro testimonianza mostra l’importanza delle regole leggibili, il diritto di segnalare difficoltà e limitarne la tutela del tempo degli insegnanti. Queste esperienze non sono un’indagine nazionale. Essi gettano luce sulle situazioni concrete, dal disaccordo di classe ai messaggi post-corso.

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Facendo una domanda, sfidando una nota, sottolineando una parola dolorosa: la fiducia nella scuola non implica una mancanza di disaccordo. Dipende anche da come un’istituzione tratta queste situazioni. In Libano, il rapporto tra studenti, insegnanti e genitori deve ora affrontare scambi digitali che vanno oltre l’aula e con diverse aspettative di autorità.

Tre decisioni molto concrete passano attraverso queste tensioni: distinguere una sfida da un reato, organizzare l’ascolto di reclami e impostare i limiti di contatto al di fuori dei tribunali. I professionisti intervistati su questi argomenti non condividono tutti la stessa diagnosi. Le loro esperienze hanno fatto luce sulle pratiche, senza costituire una misura rappresentativa di tutte le scuole libanesi.

Una domanda non è sempre una provocazione

Per il consulente educativo Abdelrahman Makki, l’insegnante non occupa più lo stesso posto nell’accesso alla conoscenza. Lo studente ha informazioni e riferimenti al di fuori della scuola. L’insegnante deve quindi accompagnare gli insegnamenti, piuttosto che trasmettere solo la conoscenza. In questa prospettiva, discutere la sua dichiarazione non costituisce necessariamente una mancanza di rispetto.

Leïla Chamseddine, ricercatrice di antropologia e media, distingue diverse situazioni spesso confuse. Un modo diverso di esprimersi, una tensione intorno all’autonomia e un reato reale non fanno parte dello stesso registro. A suo avviso, un disaccordo intergenerazionale sui codici di cortesia da solo non dimostra la scomparsa del rispetto.

Il professore di filosofia Firas Hariri, che insegna nella scuola secondaria pubblica, da parte sua vede una maggiore attenzione da parte degli studenti al tono del dipendente. La scelta delle parole e la personalità dell’insegnante influenzano il rapporto. Non considera automaticamente l’uso del nome di un insegnante come segno di insolenza.

Patrick Rizkallah, insegnante privato e sindacalista, ha espresso una preoccupazione diversa. Egli ritiene che le regole di comportamento e la considerazione data al professore siano indebolite. Sottolinea la difficoltà di dover insegnare, mantenere la classe e accompagnare queste trasformazioni contemporaneamente. Queste valutazioni divergenti mostrano che la stessa condotta non sempre riceve la stessa interpretazione.

La fiducia tra studenti e insegnanti richiede parole

Rita Assaf, consulente psicosociale e specialista di valutazione degli insegnanti, insiste sulla distinzione tra una persona e il suo comportamento. Si deve fare una osservazione sull’atto da correggere, senza ridurre l’allievo ad un’etichetta svalutata. A suo avviso, questa distinzione consente di spiegare un errore senza trasformare il promemoria in un giudizio sul bambino.

Esso invita inoltre la Commissione a esaminare le ragioni del rifiuto. Questa può essere una ricerca di attenzione, difficoltà di apprendimento o paura di fallire davanti agli altri. Il comportamento così isolato non è sufficiente a caratterizzare uno studente. La sua analisi difende un rapporto basato sulla fiducia, dove l’espressione rimane possibile senza rimuovere i limiti.

A capo della scuola media pubblica Maarouf-Saad, Saadiyé Bassiouni nota che gli studenti osano raccontare l’amministrazione più su ciò che sta accadendo in classe. Possono segnalare il comportamento di un insegnante senza temere una sanzione per parlare. L’esistenza di questa possibilità non risolve automaticamente la sostanza di un reclamo: permette di udire la difficoltà.

I messaggi scolastici vanno oltre le ore

I gruppi postali vengono utilizzati per trasmettere documenti, decisioni e informazioni pratiche. Per Firas Hariri, il loro utilizzo combina più spazio professionale e privacy. Il telefono, una volta per lo più presentato come oggetto da rimuovere dalla classe, è anche diventato uno strumento per l’operazione scolastica.

Saadiyé Bassiouni evidenzia i possibili effetti di questi scambi sul tempo familiare degli insegnanti. Abdelrahman Makki non mette il limite nello stesso posto: crede che l’insegnante possa determinare se stesso quando rispondere. Leïla Chamseddine sottolinea la necessità di rendere espliciti gli orari, gli obiettivi e i limiti di contatto. L’accesso rapido a un insegnante non significa disponibilità permanente.

Il ruolo dei genitori non è limitato ai compiti

Saadiyé Bassiouni nota che alcuni genitori concentrano il loro follow-up sulle lezioni, senza conoscere le altre dimensioni della vita scolastica. Leïla Chamseddine insiste sulla qualità dell’ascolto: la comprensione di un conflitto implica l’udire il bambino e aiutarlo a affrontarlo, piuttosto che vedere solo la presenza o l’assenza dei genitori.

L’istituzione è anche responsabile. Firas Hariri ritiene che gli strumenti scolastici non abbiano sempre seguito questi cambiamenti. Leïla Chamseddine ricorda che proteggere il posto dell’insegnante richiede condizioni di lavoro adeguate. La gestione di un reclamo, le regole dei gruppi digitali e il supporto alla gestione rimangono decisioni concrete da organizzare in ogni scuola.

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