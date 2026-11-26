Il 26 novembre sono stati segnalati attacchi aerei nei pressi di Ain el-Tineh. Israele ne ha rivendicato uno; nessun bilancio delle vittime è stato confermato.

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Giovedì 26 novembre sono stati segnalati nuovi attacchi aerei israeliani nella parte occidentale della valle della Beqaa, in particolare nei pressi di Ain el-Tineh. L’esercito israeliano ha rivendicato un attacco nella zona. Al momento della pubblicazione non c’era un bilancio confermato delle vittime.

Esplosioni nella parte occidentale della valle

Diversi corrispondenti libanesi hanno riferito di esplosioni vicino ad Ain el-Tineh. Le prime notizie segnalano attacchi anche nella zona di Toumat Niha. Le fonti non concordano sul numero degli attacchi e non consentono ancora di stabilire l’entità dei danni. La località si trova nella Beqaa occidentale e non va confusa con l’omonimo quartiere di Beirut.

Israele rivendica l’attacco nei pressi di Ain el-Tineh

Ella Waweya, portavoce in lingua araba dell’esercito israeliano, sostiene che l’operazione abbia colpito un sito che attribuisce a Hezbollah. La natura del sito non è stata verificata in modo indipendente. La dichiarazione non conferma gli obiettivi né le conseguenze degli altri attacchi segnalati. Al momento della pubblicazione il Centro operativo di emergenza del ministero della Salute libanese non aveva diffuso un bilancio per questo episodio.

I bombardamenti sono distinti dall’attacco del 19 novembre a Janta, nella parte orientale della Beqaa, rivendicato anch’esso da Israele. Le autorità libanesi non avevano diffuso un bilancio complessivo nemmeno per gli episodi di giovedì nel sud del Libano.

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