Quando Antropic entra in borsa, una quota di classe F mantiene il 50,1% dei voti su questioni generali. Ma la maggior parte dei posti sul consiglio sono in un altro titolo. Il prospetto distingue i diritti di voto, la quota di capitale e la nomina di amministratori.

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Le azioni che Antropic ha presentato a Nasdaq il 19 novembre danno un voto per titolo. Una quota unica in un’altra categoria dà il 50,1% del voto sulle questioni ordinarie presentate agli azionisti. Il prospetto finale, tuttavia, separa il controllo di questi voti dalla nomina della maggioranza del consiglio di amministrazione. La distinzione spiega perché né la quota di capitale né il prezzo del titolo da solo dicono chi decide.

Una quota il cui peso si adatta al capitale

Il titolo proposto per gli investitori è la categoria A. Ogni azione in questa categoria dà voce. Le azioni di classe N non votano generalmente a meno che non sia richiesto dalla legge. Pertanto, tenere un gran numero di titoli non dà necessariamente lo stesso peso a tutti gli investitori. Per determinare chi può votare, è necessario prima sapere quali categorie di titoli partecipano.

L’unica quota di classe F è riservata ad una società chiamata Fondatore LLC. Gli statuti determinano il suo peso alla data prescelta per il voto: corrisponde al 50,1% dei voti in gioco per le questioni presentate agli azionisti nel suo insieme. Non è un numero fisso di voti. Se Antropic emette nuove azioni A, il peso dell’azione F si adatta a mantenere tale proporzione su questi voti. I fondatori possono quindi mantenere questa leva anche se la loro quota economica cambia.

Sette fondatori determinano insieme il voto

Il prospetto finale identifica sette membri originali del Fondatore LLC. Ognuno ha un voto nella decisione interna che determina come l’entità vota. In linea di principio, una maggioranza determina l’istruzione per l’azione F; Alcune decisioni richiedono una soglia più alta. In assenza di un accordo di maggioranza, il voto generalmente segue, e con un quorum, la distribuzione dei voti espressi dai titolari di azioni A. Pertanto, il Presidente e CEO da solo non ha il 50,1%.

I fondatori possono anche singolarmente detenere azioni A. Le norme che disciplinano la votazione dell’Azione F non richiedono le stesse istruzioni per questi titoli. Il prospetto fornisce stime che combinano i loro diritti individuali con la quota detenuta attraverso Fondatore LLC. Questa cifra combinata non deve essere confusa con il peso della quota F da sola o utilizzata come misura della loro quota di capitale.

La maggior parte del consiglio è governata da un meccanismo separato

Un altro titolo, Class T share, appartiene al Long-Term Benefit Trust, una struttura di governance separata. Non vota su questioni ordinarie presentate a tutti gli azionisti. Viene generalmente utilizzato per eleggere o rimuovere i direttori di livello T, che costituiscono la maggior parte dei posti autorizzati del consiglio. Gli azionisti, tra cui Fondatore LLC, eleggono gli altri amministratori secondo le regole generali di voto.

Tuttavia, la fiducia non dirige ogni giorno attività e non fissa la strategia al posto del consiglio. Il prospetto distingue la sua funzione di nomina e consulenza dalle prerogative dei direttori. Ciò è importante quando una decisione è presa dal Consiglio piuttosto che dall’assemblea: il potere di voto e il potere di nomina non sono esercitati sulla stessa materia.

Condizioni che possono cambiare questa distribuzione

Il privilegio allegato all’azione F non scompare con un semplice aumento del capitale. Tuttavia, il prospetto prevede una transizione quando il gruppo cade in tre fondatori idonei per 90 giorni consecutivi, a seconda delle condizioni che definisce. L’azienda apre quindi un periodo di 450 giorni dopo il quale acquista azioni F senza considerazione. Altri eventi, tra cui la dissoluzione del Fondatore LLC, possono anche porre fine a questo regime.

Se l’azione T rimane in vigore dopo la cessazione dell’azione F, il trust manterrà i suoi diritti di nomina. Azioni A poi decidere sugli altri posti e domande generali. Il regime di azione T ha le sue condizioni di emendamento. La lettura del prospetto porta quindi a due questioni separate per ogni decisione: chi può fare la maggioranza dei voti e chi ha il diritto di nominare i direttori interessati?

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