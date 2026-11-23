Questa settimana, il Marocco sta testando il suo sistema di allarme telefonico, MA-INDAR. Le prove inizieranno martedì a Sidi Aayad e Azemmour prima di coprire quattro province il giovedì. I messaggi di prova non richiedono alcuna azione. La messa in servizio nazionale è prevista a dicembre, dopo la valutazione dei risultati dei test.

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Il Ministero degli Interni marocchino ha annunciato lunedì 23 novembre delle prove sul campo di MA-INDAR, il suo nuovo sistema di allarme telefonico. I primi messaggi di questa fase sono programmati martedì a Sidi Aayad e Azemmour. Non riferiranno alcun vero pericolo. La messa in servizio nazionale è prevista a dicembre, dopo la valutazione dei test.

Dove e quando i telefoni ricevono messaggi di prova

Martedì 24 novembre, dalle 11 alle 12, le prove riguardano due comuni: Sidi Aayad, in provincia di Midelt, e Azemmour, nella provincia di El Jadida. Il ministero si riserva la possibilità di ripeterli mercoledì 25 negli stessi comuni allo stesso tempo.

Giovedì 26 novembre, il dispositivo sarà testato dalle 11 alle 13.00 nelle province di Taourirt e Khénifra, e dalle 2 alle 4 nelle province di El Hajeb e Ifrane. Queste sono le ore locali e le spiagge di prova, non una sola ora di spedizione. L’Interno prevede una campagna informativa nazionale e locale per accompagnare questi esercizi.

Le persone che ricevono un messaggio MA-INDAR come parte di questi test non devono fare nulla, dice il dipartimento. Questa direttiva non pregiudica quella che in seguito accompagnerà un vero allarme.

Avviso ai presenti nel settore interessato

Il sistema dovrebbe consentire alle autorità di raggiungere i telefoni entro il perimetro di una situazione di rischio o di emergenza. Può utilizzare SMS o notifica cellulare, accompagnato da un segnale acustico sui telefoni compatibili. Il criterio indicato è la presenza nella zona in cui viene rilasciato l’allerta, piuttosto che l’unico indirizzo di residenza.

Il dipartimento si riserva il dispositivo a situazioni eccezionali che richiedono un avviso. Una volta che il servizio è in funzione, il messaggio deve specificare la natura del pericolo, la sua gravità, il periodo durante il quale può verificarsi e le misure da seguire. I test di novembre sono utilizzati per verificare che il sistema funzioni alle condizioni in cui il pubblico lo userà.

Interno ha detto che aveva completato una prima serie di test tecnici. Non dà ancora una data precisa per l’apertura nazionale: Dicembre rimane il mese di destinazione, soggetto al completamento dei test annunciati e alla revisione dei loro risultati.

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