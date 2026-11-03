3 novembre Rassegna stampa: Libano sotto pressione

I giornali del 3 novembre 2026 descrivono un Libano catturato tra tensioni militari, aspettative diplomatiche e blocchi istituzionali. La visita ministeriale a Damasco, le armi, i pagamenti non retribuiti pubblici e gli stipendi strutturano le pagine locali. All’estero, le elezioni degli Stati Uniti, le difficoltà di formare il governo israeliano e i negoziati con l’Iran dominano. La rivista copre anche la Francia, la sicurezza energetica europea, le garanzie giudiziarie, gli aiuti per le persone sfollate, la vita culturale e lo sport libanese.

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Prima pagina: Il Libano attende le decisioni di Washington e Teheran

Negoziazioni che non cancellano la minaccia militare

I giornali del 3 novembre 2026 collocano il Libano in doppia attesa. Le elezioni degli Stati Uniti possono cambiare i rapporti di potere a Washington. Gli scambi tra Iran e Stati Uniti possono influenzare il confronto regionale. Nessuno dei titoli previsti, tuttavia, annuncia un accordo. Né hanno i risultati finali delle elezioni americane. Questa incertezza domina quella di Ad Diyar, che si oppone alle prospettive di insediamento ai rischi della guerra. Ibrahim Nassereddine descrive un paese esposto a entrambi gli sviluppi, senza prendere una visione diretta del loro calendario.

Al Arabi Al Jadid del 3 novembre 2026 evidenzia l’intensificazione dei contatti indiretti tra Washington e Teheran. Qatar e Pakistan sembrano essere i principali intermediari. Al Sharq Al Awsat, nella sua stessa edizione, riporta anche la diffusione di una proposta dopo le discussioni a Doha. La portata di questo progresso rimane limitata. Un testo trasmesso, i messaggi scambiati e il permesso di negoziare non sono ancora un impegno reciproco. Le condizioni iraniane relative al blocco e alla navigazione rimangono al centro delle dichiarazioni riportate.

Nel Sud, le aspettative diplomatiche non interrompono la violenza

Il contrasto con la struttura del terreno varie narrazioni. Al Liwa del 3 novembre 2026 riferisce scioperi, spari e demolizioni di casa nel sud. Al Arabi Al Jadid menziona Zawtar al-Sharqiyah e diverse aree limitrofe. Ad Diyar illustra la sua prima pagina con distruzione in questa località. Questi eventi non sono presentati come conseguenze di un nuovo accordo. Invece, accompagnano una sequenza in cui i meccanismi di de-escalation rimangono contestati o bloccati.

I giornali differiscono principalmente nella loro lettura di intenzioni. Al Sharq Al Awsat insiste sugli avvertimenti ai funzionari libanesi. Ad Diyar esamina le possibilità di recupero diplomatico dopo le elezioni. Al Joumhouriyat del 3 novembre 2026 espone le paure di un confronto più ampio, sottolineando la mancanza di un certo calendario. Il punto comune è quindi una minaccia persistente. Gli scenari di estensione menzionati da fonti anonime non descrivono un’operazione il cui trigger sarebbe stabilito.

Politica locale: armi e autorità statale pesano sul governo

Dahr el-Baydar, una procedura giudiziaria che è diventata una questione politica

Al Liwa del 3 novembre 2026 dà un posto importante alla posizione delle Forze libanesi sul caso degli esplosivi Dahr al-Baydar. Georges Adwan ha detto che i ministri del partito avrebbero boicottato le riunioni del governo fino a quando il caso è stato riferito al Consiglio di Giustizia. Ha anche fatto riferimento a un riesame della loro presenza se il governo non poteva agire. Il giornale riferisce la pressione politica, senza annunciare una rinuncia già decisa. La scelta della giurisdizione rimane quindi un punto di disaccordo separato dall’indagine stessa.

Nella stessa edizione, Sami Abi el-Mona avverte contro una crisi governativa legata a questo caso. Il suo appello alla coesione rivela un’altra priorità: evitare che il conflitto intorno alla risposta giudiziaria paralizzi l’esecutivo. Queste dichiarazioni non dicono la stessa cosa. Le Forze libanesi richiedono un preciso gesto istituzionale. Il leader spirituale Druze insiste sulle conseguenze di una rottura. La loro giustapposizione mostra come un caso criminale coinvolge ora il funzionamento del governo.

Esercito e limiti di coordinamento con Israele

Al Joumhouriyat del 3 novembre 2026 riferisce da fonti militari che non c’era alcuna svolta nei colloqui Tampa. Queste fonti dicono che l’esercito rifiuta il coordinamento diretto con Israele senza mediazione americana. Al Sharq Al Awsat sviluppa una lettura ravvicinata nella sua edizione dello stesso giorno. Le fonti citate puntano alla continua occupazione e agli attacchi. Difendono la presenza di un intermediario americano o ONU, che può anche testimoniare l’adempimento degli impegni.

Queste sono le posizioni riportate dalla stampa, non il testo di un nuovo accordo. Essi tuttavia hanno fatto luce sul disaccordo sul metodo. Il coordinamento tecnico non può essere separato dalle sue implicazioni politiche. Chi supervisiona il commercio? Chi trova dei difetti? Quali obblighi sono imposte a ciascuna parte? Gli articoli presentano queste questioni come ancora ostacoli aperti. Non conducono alla conclusione che sarebbe iniziata la cooperazione bilaterale diretta.

Responsabilità pubbliche oltre la crisi di sicurezza

Ad Diyar, Al Bina e Al Liwa del 3 novembre 2026 riportano anche l’intervista di Joseph Aoun al Ministro delle Telecomunicazioni. Il presidente ha chiesto di accelerare il lancio della nuova società di telecomunicazioni. Ha sottolineato i diritti dei dipendenti di Ogero e le condizioni per il loro trasferimento. Le reti non autorizzate e il ruolo del regolatore sono inclusi anche nel commercio. Ad Diyar afferma che lo sviluppo a banda larga deve rispettare la legge, senza aumentare i prezzi per gli utenti.

Questa sequenza istituzionale riguarda i servizi quotidiani, ma solleva anche la questione dell’applicazione. Il lancio di una società, la protezione dei dipendenti e la supervisione delle reti formano dossier separati. I giornali riportano un orientamento presidenziale. Non annunciano che tutte le misure amministrative o sociali sarebbero già state completate.

Diplomazia: Beirut e Damasco riuniscono i loro file senza rimuovere le loro diverse priorità

Delegazione ministeriale su diversi fronti

La visita a Damasco di Tarek Mitri attraversa le edizioni del 3 novembre 2026. Al Arabi Al Jadid riferisce i colloqui del giorno precedente con il ministro degli Esteri siriano. La delegazione libanese comprende i ministri degli affari sociali, dell’istruzione e del lavoro. Le discussioni hanno riguardato i rifugiati, l’istruzione, i diplomi, l’occupazione e le frontiere. Le riunioni ampliate sono seguite da discussioni bilaterali. Il giornale pone questa visita nel lavoro degli organi congiunti tra i due paesi.

Al Sharq Al Awsat del 3 novembre 2026 sottolinea la differenza di priorità. Damasco si concentra sulla sicurezza e sul controllo dei confini. Beirut vuole vedere i progressi sul ritorno dei rifugiati e le questioni che accompagnano la loro presenza. Questi due approcci si sovrappongono senza confusione. L’istruzione e il riconoscimento dei diplomi richiedono decisioni amministrative. Il ritorno delle famiglie implica anche condizioni economiche e garanzie di sicurezza.

Il ritorno dei rifugiati dipende dalle condizioni concrete

In Ad Diyar del 3 novembre 2026, Paula Mourad descrive un rapporto i cui benefici rimangono sbilanciati. Essa riferisce le aspettative libanesi per le persone scomparse, la sicurezza e i rifugiati. Una fonte ufficiale sottolinea che gli accordi bilaterali non bastano. Sono necessari anche aiuti internazionali e mezzi di sussistenza in Siria. Il giornale si riferisce alla debolezza dell’economia siriana come un ostacolo al ritorno. Questa analisi non è una constatazione che ogni famiglia potrebbe entrare nelle stesse condizioni.

Al Arabi Al Jadid e Al Sharq Al Awsat dello stesso giorno contengono una stima attribuita a Haneen Sayed, basata sui dati UNHCR. Esso copre circa 700.000 ritorni dal Libano alla Siria fino alla fine di settembre 2026. Questo totale è precedente alla visita ministeriale del 2 novembre. Non misura quindi il suo risultato. I registri lo utilizzano come parte del file, mentre i nuovi impegni rimangono da specificare.

Un’assenza che non significa rottura

L’assenza di Ahmad Hajjar ha alimentato le domande. Ad Diyar del 3 novembre 2026 riferisce la spiegazione del suo ufficio: il ministro siriano degli interni aveva segnalato un impedimento personale urgente. Lo spostamento del ministro libanese è stato posticipato. Tuttavia, un team tecnico ha partecipato alle discussioni. Questo è importante perché distingue la cancellazione di una riunione ministeriale da una sospensione della cooperazione. Non vi è alcuna prova di disaccordo politico che ha portato al rinvio.

Al Arabi Al Jadid fa un’altra distinzione riguardo Mohammad Haidar. Le fonti di Hezbollah citate dal giornale indicano che partecipa come ministro del Lavoro, non come rappresentante del partito. La presenza di un funzionario associato a una formazione politica non è quindi sufficiente a trasformare questa visita in un incontro tra questa formazione e Damasco. Gli scambi rimangono descritti come governo.

Qatar e il ruolo dei partner internazionali

Il ruolo del Qatar va oltre il rapporto con l’Iran. Al Jumhouriyat del 3 novembre 2026 riferisce un appello tra Nawaf Salam e la sua controparte Qatar. Al Liwa cita diversi contatti diplomatici e di sicurezza con Doha. Ad Diyar, Radwan Dib afferma che il Qatar ha proposto una riunione del gruppo degli Stati Uniti, Francia, Arabia Saudita, Egitto e Qatar. Secondo le fonti del suo articolo, Washington aveva espresso riserve e preferito i meccanismi già impegnati.

Quest’ultima lettura rimane attribuita al giornalista e ai suoi interlocutori. Non è un annuncio ufficiale di una riunione rifiutata. Tuttavia, sottolinea un dibattito in diversi titoli: il luogo di Francia e partner arabi nella gestione del caso libanese. Dietro le discussioni sui formati, i giornali descrivono disaccordi sulle garanzie, sul ruolo internazionale e sui modi per far rispettare gli impegni.

Politica internazionale: elezioni americane, blocco israeliano e negoziati iraniani

Negli Stati Uniti, il voto rimane a venire nelle edizioni di oggi

I giornali del 3 novembre 2026 analizzano le elezioni americane prima dei loro risultati. Al Quds Al Arabi presenta le possibili conseguenze di un cambiamento di maggioranza nel Congresso. Il controllo delle commissioni può aprire indagini. Il Senato interviene in appuntamenti. I negoziati fiscali dipendono anche dal rapporto di potere parlamentare. Il potere veto del Presidente rimane un elemento di questo equilibrio. Il giornale presenta quindi diverse configurazioni istituzionali, senza annunciare che usciranno dalla scheda elettorale.

Al Jumhouriyat e Al Sharq Al Awsat dello stesso giorno hanno riportato oltre 54 milioni di voti anticipati. Questo numero non rivela la scelta degli elettori o la partecipazione finale. Gli articoli evidenziano il peso del costo della vita in campagna. Al Arabi Al Jadid esamina diversi concorsi del Senato e le difficoltà dei candidati nel rispondere a questa preoccupazione. Le aspettative di elezione rimangono soggette a margini di errore e condizioni di mobilitazione.

Il Michigan occupa un posto speciale. Al Sharq Al Awsat del 3 novembre 2026 descrive il confronto tra Abdul El-Sayed e Mike Rogers. Ricorda la vittoria di El-Sayed nel Primario Democratico, poi il supporto di Haley Stevens per il candidato repubblicano. Il giornale riferisce anche il luogo di finanziamento politico e posizioni su Israele in questa campagna. Le spese scambiate tra i candidati rimangono oneri. Non dovrebbero essere confusi con i risultati giudiziari.

Ali Barada, ad Al Sharq Al Awsat, è interessato agli elettori ara-americani. Ha citato un sondaggio condotto dal 16 al 23 ottobre, con un margine annunciato di 4,5 punti. Secondo l’indagine, il 59% degli intervistati prevede di votare per il candidato democratico locale, rispetto al 26% per il repubblicano. Queste intenzioni riguardano il campione esaminato. Non permettono di prevedere il risultato di uno Stato solo. Il giornalista nota anche che il riavvicinamento con i democratici non implica necessariamente un ritorno al partito.

Israele: raccomandare Eisenkot non è sufficiente a formare un governo

Al Arabi Al Jadid, Al Akhbar e Al Sharq Al Awsat del 3 novembre 2026 descrivono un’impasse dopo le elezioni israeliane. Le distribuzioni riportate danno 53 posti al campo di Benjamin Netanyahu, 48 al campo dei suoi avversari e 19 ai gruppi arabi. Nessuno dei primi due blocchi ha i 61 posti richiesti. Questo aritmetico rende gli altri sostenitori decisivi. Tuttavia, non garantisce che possano diventare una coalizione.

In Al Sharq Al Awsat, Nazir Majli prevede la possibilità di ulteriori raccomandazioni a favore di Gadi Eisenkot. Tuttavia, distingue tra la nomina di un candidato e la formazione del suo governo. Avigdor Lieberman rifiuta un governo di minoranza. Altre differenze riguardano la partecipazione o il sostegno dei partiti arabi. Gli articoli descrivono linee rosse che possono impedire a una maggioranza digitale di diventare una maggioranza politica.

Al Akhbar del 3 novembre 2026 pubblica l’analisi di Nabih Awada su quattro scenari. Il primo è basato su un governo di cambiamento sostenuto dalla Lista Araba Unita. La seconda prevede un’unità nazionale, tra cui Netanyahu e partiti opposti. Il terzo riguarda il sostegno alle formazioni ultraortodosse di un’altra maggioranza. L’ultima è una nuova elezione. L’autore afferma che i contatti politici preliminari non sono ancora negoziati di coalizione formale.

La conscrizione dell’ultraortodosso e il finanziamento delle loro istituzioni complicano queste combinazioni. Il loro posto non è limitato a un trasferimento di posti. Gli impegni fatti durante la campagna e le rivalità tra i leader limitano anche i rapprochements. Al Arabi Al Jadid, nella sua edizione del 3 novembre 2026, evidenzia il rifiuto di alcuni funzionari di dipendere da funzionari eletti arabi. Il ruolo di quest’ultimo rimane quindi centrale, ma contestato.

Ghazi Aridi sviluppa questa domanda in un forum di Al Arabi Al Jadid. L’ex ministro libanese vede il peso parlamentare arabo come un’influenza, ma anche un rischio di maggiore ostilità. Esso chiede una strategia comune. Questa valutazione è quella di un autore, non l’annuncio di un accordo tra le parti interessate. Nabih Awada avverte in Al Akhbar che un cambiamento del Primo Ministro non significa necessariamente un cambiamento di dottrina verso Hezbollah. I giornali quindi non associano automaticamente l’alternanza con una de-escalation in Libano.

Iran: i termini di un accordo restano in discussione

Al Sharq Al Awsat del 3 novembre 2026 riporta le dichiarazioni di Abbas Araghchi sulla disponibilità dell’Iran a negoziare e rispondere militarmente. Il portavoce Esmaïl Baghai collega la sicurezza di Ormuz con le richieste iraniane e la fine del blocco. Egli sostiene che la proposta di Teheran potrebbe essere attuata entro due giorni. Questa scadenza descrive la posizione iraniana. Non è un programma accettato da Washington.

Al Arabi Al Jadid dello stesso giorno insiste anche su questa distinzione. I contatti sono presentati come intensivi, ma il loro risultato rimane aperto. Il presidente iraniano ha fatto riferimento ad un’autorizzazione a negoziare ricevuta dalla guida. I contorni di questa delegazione di autorità non sono completamente dettagliati. I giornali riportano anche scambi con la Russia e la Cina. La loro esistenza conferma l’attività diplomatica, senza dimostrare che un compromesso è stato arrestato.

I commenti su un possibile attacco nucleare richiedono particolare cautela. Al Akhbar e Al Arabi Al Jadid segnalano l’avviso di Tucker Carlson. Questa è la dichiarazione di un commentatore, non un annuncio di una decisione americana. Al Bina del 3 novembre 2026 prevede anche il suo uso in un confronto psicologico. Questa interpretazione rimane un’analisi. Nessuno di questi elementi permette di presentare uno sciopero nucleare come deciso o imminente.

Al Sharq Al Awsat descrive anche un dibattito in Iran sulla dottrina nucleare. Ufficiali e funzionari eletti si riferiscono a una possibile revisione in caso di nuova guerra. Il giornale riporta inoltre che non sono state prese nuove decisioni. Discutere una direzione, minacciare di cambiarla e adottarla sono tre diversi passi. Le edizioni fornite non li confondono.

Francia: La mobilitazione sociale prepara una nuova scadenza

La Francia apparve ad Al Sharq Al Awsat il 3 novembre 2026 attraverso un rapporto di Michel Abu Najm. Esso descrive lo studente e la mobilitazione delle scuole superiori intorno al numero, l’orientamento e lo stato delle istituzioni. La convergenza con i sindacati è annunciata giovedì 5 novembre. Il governo è disposto a ricevere rappresentanti. Il giornale descrive quindi i preparativi per un giorno futuro, non i suoi progressi o i suoi risultati.

La relazione cita fonti ministeriali che riportano circa 100 scuole superiori bloccate su 3.700. Per la dimostrazione del 17 ottobre, ha distinta le stime degli organizzatori e quelle del Ministero dell’Interno. Questa divergenza ricorda la necessità di identificare l’origine delle figure. Non permette che le due valutazioni vengano fuse in un unico totale. Le richieste scolastiche e il coordinamento sindacale sono il nucleo delle notizie francesi riportate qui.

Europa: la sicurezza energetica rimane legata al Golfo

Al Arabi Al Jadid del 3 novembre 2026 dedica un dossier alle relazioni energetiche tra il Golfo e l’Unione europea. Esso riferisce sul rinvio del vertice previsto a Riyadh ed esamina gli effetti delle tensioni marittime. Ormuz e Bab al-Mandeb appaiono come vulnerabilità. Le possibilità di trasporto delle tubazioni non eliminano tutti i vincoli. Le dichiarazioni e le proiezioni citate nell’articolo descrivono adattamenti in corso, non un’uscita acquisita dalla crisi.

Al Sharq Al Awsat dello stesso giorno affronta un’altra fragilità europea: incidenti che coinvolgono impianti di refrigerazione nei negozi. Il giornale riporta un attacco informatico confermato da Carrefour Belgio in quindici negozi. Essa distingue questo caso da altri incidenti la cui origine non è stabilita. La successione di guasti in diversi paesi non è sufficiente a dimostrare un attacco coordinato. Il file mostra soprattutto l’importanza di separare i fatti confermati dalle conciliazioni ancora in considerazione.

Medio Oriente: conflitti vicini mantengono le proprie dinamiche

Al Arabi Al Jadid e Al Sharq Al Awsat del 3 novembre 2026 riportarono la ripresa dei combattimenti in diverse aree dello Yemen. I guadagni e le perdite territoriali provengono da fonti locali o belligeranti. Gli articoli si riferiscono anche alla protezione della navigazione e alle reazioni dell’Unione europea. Questi sviluppi accompagnano il confronto regionale, ma non si limitano ai negoziati tra Washington e Teheran.

A Hebron, Al Sharq Al Awsat descrive il ritorno delle famiglie dopo il loro spostamento. I residenti denunciano danni nelle loro case. Il giornale distingue tra il ritiro annunciato di alcune aree e il mantenimento di forze in altre aree. Questa precisazione vieta di parlare di una partenza completa dalla città solo sulla base del ritorno degli abitanti. Nelle edizioni di oggi, testimonianze civili e dichiarazioni militari non sono sempre una storia coerente.

Economia: salari pubblici non retribuiti al centro delle tensioni

EDL condiziona il ripristino della corrente alla liquidazione dei debiti

L’industria elettrica del Libano sta facendo campagna contro i pagamenti non pagati da agenzie governative, istituzioni pubbliche e comuni. Secondo Al Arabi Al Jadid del 3 novembre 2026, i tagli iniziarono gradualmente il 2 novembre. Essi sono rivolti a organizzazioni che non hanno pagato le loro fatture né commesso regolarizzazione. Gli ospedali pubblici rimangono esenti. L’istituzione opera da elenchi di abbonamenti aggiornati. Chiede ai media di mantenere i nomi ufficialmente annunciati, al fine di evitare qualsiasi confusione circa i servizi di potere privato effettivi.

Il ripristino del cibo dipende ora dagli impegni assunti dai debitori. Ad Diyar del 3 novembre 2026 afferma che un pagamento parziale può consentire un ritorno al servizio. Essa deve essere accompagnata da un’impresa scritta che prevede pagamenti mensili. Al Liwa del 3 novembre 2026 conferma che le amministrazioni hanno riconquistato il potere dopo un primo insediamento e la presentazione di un calendario. La campagna ha quindi un componente di recupero negoziato, oltre ai tagli.

L’aeroporto di Beirut è trattato separatamente. Secondo Al Arabi Al Jadid del 3 novembre 2026, non entrò nei tagli commessi in questa fase. Il Dipartimento dei Lavori Pubblici afferma che ha già pagato una parte significativa delle sue fatture. Il saldo deve essere controllato e poi pagato in rate. Il dipartimento spiega l’accumulo di arretrati aumentando le tariffe, senza un corrispondente aumento degli stanziamenti di bilancio. Da parte sua, EDL invoca le circostanze eccezionali e il costo crescente dei prodotti petroliferi legati alla guerra regionale.

Nello stesso giornale, Ghassan Beydoun difende un’altra organizzazione nel settore. Questo ex capo del Ministero dell’Energia raccomanda di ridurre le perdite e di sviluppare la produzione decentralizzata. In particolare, propone progetti solari che coinvolgono i comuni e il settore privato. Questa è una proposta esperta. Non corrisponde ad un programma già adottato.

Resta in discussione il recupero dei salari

Ad Diyar del 3 novembre 2026 dedica un’intervista a Béchara Asmar sulla perdita del potere d’acquisto. Il leader sindacale annuncia una prossima riunione e sta cercando un accordo applicabile con i datori di lavoro e il Ministero del lavoro. Tuttavia, si rifiuta di confermare un aumento percentuale. Le discussioni non sono state completate. Il giornale distingue così le rivendicazioni salariali da una decisione effettivamente presa.

Il file comprende anche indennità di trasporto e assegni familiari. Secondo le relazioni quotidiane, tali questioni sono state esaminate dal comitato dell’indice in settembre. Essi accompagnano il dibattito sulle retribuzioni, mentre le spese correnti riguardano le famiglie. Nessun accordo globale finale è annunciato nell’intervista. Asmar insiste nella ricerca di una formula che le parti possono attuare.

Il legame con la protezione sociale occupa anche un posto nelle sue spiegazioni. Un aumento dei guadagni può aumentare i contributi al Fondo nazionale di previdenza sociale. Asmar collega pertanto i negoziati salariali con i mezzi disponibili per le prestazioni mediche. Inoltre, una fonte del Ministero del Lavoro propone una rivista periodica di indicizzazione ogni tre o sei mesi. Ad Diyar presenta questo piombo come una proposta. Non è un meccanismo automatico che è già entrato in vigore.

Il bilancio 2027 avanza in commissione, con un dibattito fiscale ancora aperto

Il comitato parlamentare delle finanze ha adottato i primi due capitoli del progetto di bilancio del 2027. Ad Diyar del 3 novembre 2026 riferisce il lavoro guidato da Ibrahim Kanaan, alla presenza del ministro Yassine Jaber. Questi capitoli includono la raccolta delle entrate, le spese, il prestito e i trasferimenti di credito. Questa fase riguarda l’esame in commissione. Non significa l’adozione definitiva del bilancio da parte del Parlamento.

Gli stanziamenti di pagamento relativi ai vecchi programmi dovrebbero essere sospesi piuttosto che aboliti. Secondo Ad Diyar, alcuni di questi impegni risalgono al 2000. La commissione desidera rivalutarli prima del prossimo bilancio. Al Liwa del 3 novembre 2026 riferisce anche questo zero dei crediti, in attesa del loro esame. Entrambi i rapporti distinguono questo blocco da una definitiva abolizione dei programmi.

Ibrahim Kanaan sostiene anche di rifiutare nuove tasse e diritti. Tuttavia, il dibattito fiscale rimane aperto. Ad Diyar annuncia che continuerà a rivedere gli articoli fiscali del progetto questo martedì. La posizione del presidente della commissione accompagna quindi una procedura ancora in corso.

Le banche contestano il trattamento fiscale dei guadagni contabili

Al Sharq Al Awsat del 3 novembre 2026 descrive una controversia tra le banche libanesi e il Ministero delle Finanze. La controversia riguarda i guadagni contabili relativi a obbligazioni, disposizioni e tassi di cambio internazionali. Le banche sostengono che i guadagni in questione non sono stati incassati. Essi contestano il loro trattamento fiscale e invocano le possibili conseguenze sulla loro liquidità.

Il Dipartimento si basa sulle decisioni normative e sulla consulenza legale. Sono previste riunioni tecniche, mentre la scadenza è stata prorogata. Il giornale non riferisce l’accordo che risolve la controversia. Le banche evidenziano anche un rischio per i depositanti. Questo argomento fa parte della loro posizione nel dibattito fiscale; Non solo dimostra come sarebbe stata distribuita una carica possibile.

Giustizia: le procedure rimangono separate dalle accuse politiche

Il caso di Dahr al-Baydar non è un giudizio

Al Liwa del 3 novembre 2026 riportò accuse militari contro tredici persone nel caso di esplosivi di Dahr al-Baydar, due dei quali furono arrestati. Queste indicazioni descrivono una fase procedurale. Non stabiliscono il senso di colpa delle persone interessate. Il dibattito sul rinvio al Consiglio di giustizia rimane aperto. Le richieste delle parti riguardano il trattamento istituzionale del caso, mentre le responsabilità penali devono essere determinate nel quadro giudiziario.

Al Joumhouriyat dello stesso giorno pone questo caso nelle tensioni intorno alle armi e autorità pubblica. La distinzione tra indagine, prosecuzione e giudizio rimane essenziale. I commenti politici non riempiono ciò che i giornali non documentano sulle prove o sugli atti attribuiti a ciascun individuo. La revisione considera quindi lo stato del procedimento segnalato, senza trascurare i sospetti in conclusioni.

La sicurezza alimentare conduce a un’indagine separata

Al Liwa e Al Bina del 3 novembre 2026 riportano una riunione presieduta da Nawaf Salam dopo casi sospetti di trichinellosi. Un campione di carne macinata in uno stabilimento chiuso è annunciato come positivo. L’origine della contaminazione e l’ipotesi di frode rimangono sotto indagine. Gli articoli si riferiscono a ispezioni e possibili procedimenti giudiziari. Non precisano che sarebbe stata stabilita una miscela fraudolenta di carne.

La chiusura è una misura riportata dai giornali. Non sostituisce la ricerca della fonte di contaminazione. Il caso richiede controlli sanitari e, secondo i loro risultati, il follow-up giudiziario. Questa distinzione evita di preassegnare un’intenzione o una responsabilità che le prove disponibili non dimostrano.

In Iraq, le garanzie di prove dei cittadini francesi sono contestate

Al Quds Al Arabi del 3 novembre 2026 riprende un rapporto sulle udienze dei francesi trasferiti dalla Siria all’Iraq. Il testo descrive diverse fasi di giudizio e riporta le critiche delle organizzazioni dei diritti. Questi includono la traduzione, la velocità dei procedimenti e le accuse di tortura. Gli avvocati francesi hanno anche detto che sono stati impedito di entrare in Iraq. Queste affermazioni sono attribuite ai loro autori e non costituiscono risultati giudiziali indipendenti.

Il rapporto distingue tra situazioni individuali, tra cui quella di un accusato che sostiene di essere stato portato in Siria come un bambino. Questo account non può essere esteso a tutti i file. La questione sollevata dall’articolo riguarda le condizioni di prova e di accesso alla difesa. Le responsabilità di ciascun accusato devono essere mantenute in una revisione separata.

Società: sussidi e risposte alle esigenze sociali

Hezbollah riprende il supporto per le famiglie sfollate

Al Akhbar del 3 novembre 2026 riferisce sulla ripresa dell’aiuto di alloggio di Hizbullah. Nel suo articolo, Zeina Hammoud si riferisce ai pagamenti di un anno. L’importo impegnato è di 14.000 dollari per Beirut e la sua periferia, rispetto a 12.000 dollari per altre regioni. Lo schema copre le famiglie le cui case sono state distrutte o rese inabitabili durante le guerre del 2024 e del 2026. Si rivolge anche a persone sfollate dalle zone di confine occupate. Questi aiuti sono la responsabilità del partito, non un programma statale libanese.

Secondo Al Akhbar del 3 novembre 2026, gli elenchi dei beneficiari sono stati aggiornati. Le case che hanno riparato le loro case sono state rimosse, mentre altre sono state aggiunte. Ad Diyar del 3 novembre 2026 riferisce il lancio della campagna « Promesse et engagement ». Il giornale menziona il traffico di Nabatiyeh e Charqiyeh, basato su un annuncio di Hezbollah. Il suo breve non specifica un importo.

Handicaps e i pericoli delle munizioni all’ordine del giorno di oggi

Al Liwa del 3 novembre 2026 annuncia il lancio della Strategia Nazionale per i Diritti e l’Inclusione delle Persone con Disabilità. Il Ministero degli Affari Sociali organizza questo incontro lo stesso giorno al Grand Sérail. Nawaf Salam deve partecipare. La nomina è tenuta sotto il patrocinio del Capo del Governo.

Nella stessa edizione, Al Liwa ha annunciato un’attività di sensibilizzazione sui pericoli delle munizioni a Tebnine. Le forze italiane dell’UNIFIL si organizzano il 3 novembre.

Le famiglie dei detenuti mettono in discussione le autorità sanitarie carceri

Al Liwa del 3 novembre 2026 rinvia l’annuncio della morte di un prigioniero trasferito dalla prigione di Qobbeh all’ospedale. Il comitato della famiglia detenuta afferma che quest’uomo ha sofferto di malattie croniche. Questa precisazione viene dal comitato. Solo non costituisce una conclusione medica sulle cause della morte.

Il Comitato chiede un miglioramento delle condizioni di salute in detenzione. Ha anche richiesto un’amnistia, secondo Al Liwa del 3 novembre 2026. Il giornale riferisce queste affermazioni senza fornire una risposta dettagliata dalle autorità della prigione.

A Hasbaya, un partito locale sostiene coltivatori di olive

Ad Diyar del 3 novembre 2026 riferisce l’inaugurazione del primo festival e mostra di olive a Hasbaya. Partecipa il Ministro dell’Agricoltura Nizar Hani. Organizzata per due giorni, Hermon Marathon si unisce ai sindacati dei comuni di Hasbani e Arkub.

Secondo Ad Diyar del 3 novembre 2026, questa manifestazione mira a sostenere gli agricoltori colpiti dalla guerra. Celebra la produzione locale di olive in una regione che affronta le conseguenze del conflitto.

Cultura: Marcel Khalifé, ricordi di Beirut e novembre incontro

Cinquanta anni dopo, Marcel Khalifé rileggerà Mahmoud Darwich

Al Arabi Al Jadid del 3 novembre 2026 ritorna ai cinquant’anni di « Promesses de la tempeste ». Questo titolo, tradotto in francese, si riferisce all’opera pubblicata da Marcel Khalifé nel 1976. Mohammad al-Sayed al-Tantawi ha collegato la sua creazione alla partenza del musicista Amchit a Beirut durante la guerra civile. La sua analisi si concentra sul dialogo tra la musica e le poesie di Mahmoud Darwich.

La critica riguarda quattro set di temi. La nostalgia della madre è vicina all’amore di fronte al conflitto, all’identità, all’esilio e alla speranza. Ha anche studiato il ruolo di lute e pianoforte. Ai suoi occhi, Khalifé dà ai vermi una forza intima che supera l’unica declamazione militante. Questa sentenza appartiene all’autore dell’articolo. Questa non è una nuova dichiarazione del compositore.

Al Arabi Al Jadid del 3 novembre 2026 evoca anche una ristampa per questo cinquantesimo anniversario. Secondo il giornale, conserva le quattro poesie di Darwich e ritira « Jafra », scritta da Ezzedine Manasra. L’articolo ricorda infine la lode rivolta al musicista di Jacques Derrida durante una serata parigina nel 1997. Questo ritorno critico accompagna un anniversario discografico; In questo testo non viene annunciato l’attuale concerto di Khalifé.

A Beirut, i fotografi esplorano memoria e appartenenza

Al Arabi Al Jadid, 3 novembre 2026, presenta una mostra al Bossa Nova Hotel di East Beirut. Il suo titolo si traduce come « E nei nostri due corpi, un cielo abbraccia una terra ». È ispirato da Mahmoud Darwich. La data di chiusura è mercoledì 4 novembre. Il rapporto di Rabih Farran descrive un viaggio dedicato alla memoria, alla perdita e al legame delle donne con i luoghi.

Cinque artisti hanno partecipato: Amira al-Naal, Ola Mohammad, Saba Karim, Hiba Ahmad Said e Yaqin Yamani. La mostra riunisce fotografie, archivi, testi, suoni e disegni. Contiene anche fogli di contatto. Thanaaa Farouk è la stazione di polizia. Secondo Al Arabi Al Jadid del 3 novembre 2026, la Fondazione Candid svolge questa iniziativa, finanziata dal Ministero degli Affari Esteri tedesco.

Il giornale si concentra sul lavoro di Hiba Ahmad Said a Taez, nello Yemen. Il suo progetto, che viene tradotto come « direzione obbligatoria », si occupa di miniere e resti esplosivi. Segue Abdel Raqib Ali Ahmad, un ex restauratore del patrimonio che divenne un soccorritore. Amputato da una gamba dopo un colpo, quest’uomo ricollegato con i modelli di disegno e patrimonio. Il suo viaggio dà un volto agli effetti duraturi della guerra presentata nella mostra.

Il romanzo grafico racconta la vita dopo l’esplosione del porto

Al Arabi Al Jadid, 3 novembre 2026, riferisce un romanzo grafico di Hilal Shuman e Emma Haraké, pubblicato da Diwan. Il suo titolo si traduce come « Non sono qui, non sono qui ». Il libro inizia con l’esplosione del porto di Beirut nell’agosto 2020. Si tratta di sopravvivenza, giustizia e la scelta di partire o rimanere. L’emigrazione in Canada appartiene anche a questo universo.

Secondo la presentazione del giornale, il progetto proviene da un testo composto da tredici frammenti. La collaborazione tra lo scrittore e il fumettista combina poi immagini e prosa poetica. Gli autori hanno scelto di non rappresentare l’esplosione stessa. Il loro lavoro riguarda la vita che lo segue. La storia si riferisce così ai legami con Beirut e allo spostamento, piuttosto che ad una ricostruzione visiva del disastro.

Ad Diyar del 3 novembre 2026 propone un altro percorso di memoria con l’autobiografia di Jean Hawat. Nader Kaspar presenta questo libro, il cui titolo è tradotto come « My Experience ». L’ex segretario generale del Blocco Nazionale traccia un percorso tra diritto e politica. Il rapporto collega questo viaggio personale alla storia libanese.

A Akkar, Al Liwa del 3 novembre 2026 riporta il lancio a Barkail di un libro di Moussa Moussa. Il libro riunisce storie e tradizioni popolari locali. Questa notizia mette in evidenza un’altra forma di trasmissione: storie legate a un territorio e ai suoi abitanti.

Cinema e tributi al programma di novembre

Al Arabi Al Jadid, 3 novembre 2026, annuncia il Marrakech International Film Festival dal 20 al 28 novembre. Il programma riportato riunisce 76 film di 39 paesi. Marion Cotillard deve presiedere la giuria. Il giornale riporta la presenza di un film del regista libanese Rami Kodeih, costruito intorno a una rapina in banca in un contesto di crisi economica.

In Libano, Ad Diyar del 3 novembre 2026 cita un invito alla prima di un film sull’indipendenza. Il suo titolo è tradotto come « Lebe ». Tony Abu Elias e Mirna Khayyat annunciano questa proiezione per il 18 novembre. La stessa edizione riporta la creazione di un’associazione dedicata alla cultura e alla creazione in memoria di Talih Hamdan. Un tributo è previsto per il 15 novembre nella sala pubblica di Ain Anoub.

Sport: Il costo del viaggio pesa sugli stand libanesi

Il carburante entra nel bilancio dei sostenitori

Al Akhbar del 3 novembre 2026 esamina gli effetti del costo della vita sulla presenza del pubblico negli stadi libanesi. Il giornale si basa in particolare sull’incontro tra Jouaya e Nejmeh. Le prove raccolte sollevano domande sui prezzi del carburante e sui costi di viaggio. Partecipare a una partita impone quindi una spesa che supera l’unico accesso allo stadio.

Il luogo dell’incontro conta nelle situazioni descritte. Il rapporto evidenzia le differenze di partecipazione in base alla posizione dei relatori. Esso collega queste deviazioni ai vincoli incontrati dai sostenitori per muoversi. Queste testimonianze descrivono difficoltà concrete. Essi non costituiscono una misura nazionale del calo del numero di affluenti e non permettono di quantificare la sua portata per l’intero campionato.

In Al Liwa del 3 novembre 2026, l’allenatore di Nejmeh, Armen Menassian, saluta i suoi giocatori e il loro pubblico. Questa dichiarazione mette in evidenza il ruolo dei sostenitori nella vita del club, mentre Al Akhbar documenta le spese necessarie per seguire le riunioni.

Due date separate per il beach football

La selezione libanese prepara la Coppa di calcio Arab Beach a Port Said. Al Liwa del 3 novembre 2026 annuncia la competizione dal 5 al 9 novembre. Il Libano è incluso in un gruppo composto da Marocco, Oman e Libia. Questo torneo è il primo di due eventi presentati dal giornale per la selezione durante il mese.

La Coppa Asiatica seguirà in Thailandia dal 18 al 28 novembre, secondo lo stesso numero. Il Libano si incontrerà con Iran, Vietnam e Afghanistan. Questa è una competizione separata dal torneo arabo in Egitto. Il 3 novembre, le due competizioni rimangono a venire.

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