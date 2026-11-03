California: La Corte Suprema respinge l’applicazione di Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto lunedì la domanda dell’amministrazione Trump di un’ingiunzione relativa alle schede disputate in California. Il registro ufficiale conferma questo rifiuto, distinto da un giudizio finale sui meriti. Washington ha voluto separare i voti relativi a circa 20.000 elettori la cui cittadinanza ha sfidato. Un’altra decisione federale limita le richieste imposte ai funzionari californiani. Queste procedure non costituiscono risultati elettorali o prove che le persone interessate hanno votato illegalmente.

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La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto lunedì 2 novembre, la domanda dell’amministrazione Trump per un’ingiunzione contro le urne disputate in California. Il registro ufficiale della causa 26A624 conferma tale rifiuto, dopo la trasmissione della domanda alla Corte dal giudice Elena Kagan. Questo è il rifiuto di una misura di emergenza in attesa del ricorso, non una sentenza definitiva sulla sostanza della controversia.

Un’altra decisione contro le domande federali

Il giudice federale James Boasberg ha concesso lunedì 2 novembre un’ingiunzione preliminare contro le richieste di Trump per le votazioni disputate in California. Nei suoi motivi del 2 novembre, la Corte ha consentito una parte della richiesta dei denuncianti. La decisione è anche riportata da Associated Press e identificata dal follow-up legale di Just Security. È intervenuto alla vigilia delle elezioni a medio termine.

Nel caso di Trujillo e Coalizione per i Diritti dell’Immigrato Umano contro il Dipartimento della Sicurezza Interna, il Tribunale di Washington vieta alle autorità federali di richiedere ai funzionari elettorali californiani di separare le scritture, o di derogare alle procedure elettorali esistenti, basate su liste di sospetti non cittadini. Questi motivi permettono in parte, e in parte rifiutano, la richiesta di una misura di emergenza. Essi non costituiscono un giudizio finale sui meriti e sono distinti dall’appello alla Corte Suprema.

In un caso separato, DSCC contro Trump, lo stesso giudice ha rifiutato il 2 novembre la misura di emergenza richiesta da organizzazioni e funzionari democratici. I denuncianti non avevano sufficientemente stabilito la loro posizione, per mancanza di danni attuali o imminenti. Il giudice afferma che questa decisione limitata non convalida la legalità delle domande federali. È distinto dalla protezione offerta ai denuncianti in Trujillo/CHIRLA.

Ciò che Washington ha chiesto alla Corte Suprema

L’amministrazione di Donald Trump ha fatto appello alla Corte Suprema degli Stati Uniti il Lunedi, 2 novembre, chiedendo la rimozione delle urne disputate in California, riferisce Reuters. Il processo si è svolto alla vigilia delle elezioni a medio termine del 3 novembre, dopo diversi insuccessi legali. Riguarda i voti di corrispondenza relativi a circa 20.000 elettori la cui cittadinanza è contestata dal governo federale.

Il Dipartimento di Giustizia ha voluto che le schede interessate fossero separate dagli altri e non contate prima di verificare la cittadinanza degli elettori. Secondo Reuters, ha richiesto un intervento temporaneo. I sospetti di Washington non costituiscono una constatazione giudiziaria di frode che coinvolge tutte le persone interessate.

Nella sua domanda, come riportato da Reuters, il governo sostiene che una volta che i voti contestati sono stati mescolati con gli altri, sarebbe impossibile rimediare ai danni che essa sostiene. Le autorità californiane sfidano sia l’affidabilità della lista che la fattibilità di ordinare in un’elezione già impegnata.

Misure di emergenza negate all’appello

Il 30 ottobre, la Corte Federale d’Appello del Ninth Circuit ha respinto la domanda di Washington per un’ingiunzione di due voti a uno. L’Ordine, nel fascicolo 26-7231, spiega che il governo non ha dimostrato che questo intervento eccezionale è stato garantito durante un’elezione già avviata.

La maggioranza ha sottolineato i rischi dei cambiamenti tardivi nelle procedure elettorali. Secondo le prove adottate dai giudici, gli adeguamenti tecnici necessari potrebbero interrompere il trattamento dei voti e privare gli elettori del loro voto. Al contrario, il giudice dissenting Patrick Bumatay difende una separazione temporanea per verificare l’ammissibilità delle persone interessate.

In particolare, la controversia è tra il governo federale e il segretario di Stato della California Shirley Weber e l’ufficiale elettorale della contea di Los Angeles Dean Logan. Il 15 ottobre, il governo ha lanciato la sua azione. Dopo un’udienza del 27 ottobre, il tribunale di prima istanza ha rifiutato l’azione richiesta il giorno successivo.

I voti contestati in California, una lista discussa

Le autorità californiane rifiutano le accuse di Washington. In una dichiarazione sul rifiuto del tribunale di prima istanza, il procuratore generale, Rob Bonta, ritiene che un’amministrazione non può privare migliaia di persone dei loro diritti sulla base di accuse di non cittadinanza che considera inaffidabile.

Il suo ufficio ha anche sottolineato che le stime federali erano cambiate bruscamente: secondo il comunicato stampa, l’amministrazione aveva fatto riferimento a luglio a oltre 190.000 presunti non residenti registrati in California, prima di ridurre la sua lista a circa 20.000. Queste cifre descrivono le accuse successive del governo; Non mostrano così tanti voti illegali.

Il rifiuto della Corte Suprema è stato verificato nel suo registro il 2 novembre al 2341 UTC, o 1841 ore a Washington. Il tempo esatto della decisione non è indicato. Questa procedura non fornisce alcun risultato elettorale: le elezioni del 3 novembre devono determinare le principalizze della Camera dei Rappresentanti e del Senato.

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