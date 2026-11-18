WHO e UNEP hanno presentato una nuova valutazione globale del disgregatore endocrino il 17 novembre 2026, il primo aggiornamento importante dal 2012. La conoscenza dei loro effetti è aumentata, in particolare durante i periodi di sviluppo sensibili. Il rapporto evidenzia anche le limitazioni dei dati e la difficoltà di valutare le miscele. Non prevede la malattia di una persona dall’esposizione. Una sintesi complementare fornisce opzioni politiche per i governi e le imprese.

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L’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Programma Ambientale delle Nazioni Unite hanno presentato una nuova valutazione dei disgregatori endocrini il 17 novembre 2026 a Ginevra. Queste sostanze possono alterare la funzione ormonale e causare effetti nocivi. L’esposizione può iniziare prima della nascita.

La novità non è la scoperta di questo fenomeno. Il documento aggiorna la valutazione globale del 2012, basata sulla ricerca accumulata da allora. Esso amplia le aree studiate ed esamina i modi per ridurre l’esposizione.

Disturbi endocrini: prove da distinguere

La sintesi scientifica è una conoscenza potenziata dello sviluppo del cervello, della riproduzione, della tiroide e del metabolismo. Ha sottolineato l’importanza dei periodi sensibili, tra cui lo sviluppo fetale e la pubertà. Alcuni effetti possono verificarsi molto dopo l’esposizione.

Tuttavia, non tutti gli effetti identificati sono attribuiti a tutte le sostanze. I dati umani su alcuni tumori rimangono eterogenei, nonostante i risultati sperimentali disturbanti. Questa distinzione vieta la trasformazione di un ritrovamento collettivo in una previsione di malattia per una persona.

Il capitolo sanitario si basa su una rassegna di riviste scientifiche. Non pretende di analizzare esaustivamente ogni studio pubblicato dal 2012. Gran parte dei dati proviene da paesi ad alto reddito: le lacune geografiche limitano anche le conclusioni.

Miscele, non solo sostanze isolate

Il comunicato stampa cita oltre 350.000 sostanze e miscele registrate per la produzione e l’utilizzo in tutto il mondo. Questa figura non è un conteggio di disgregatori endocrini provati. Solo una piccola frazione è stata valutata per queste proprietà.

I prodotti e gli usi interessati sono diversi: imballaggi alimentari, cosmetici, tessili, pesticidi o determinati dispositivi medici. La sintesi pratica dell’UNEP descrive diversi percorsi di esposizione attraverso cibo, acqua, aria o contatto con la pelle. Esso evidenzia le differenze tra lavoro, ambiente di vita e fasi di sviluppo.

Gli organismi si incontrano con miscele, mentre le valutazioni normative rimangono spesso concentrate sulla sostanza. Per gli autori, una migliore considerazione di queste mostre combinate è una priorità.

Atti sui prodotti e le loro linee di produzione

Il secondo documento riguarda le autorità pubbliche e le imprese. Esso propone di migliorare le informazioni sulla composizione dei prodotti, sui test e sulla scelta delle alternative. Sostituire una sostanza per un altro non adeguatamente valutato può spostare il problema.

Queste pubblicazioni forniscono una guida, non un nuovo divieto globale. Il loro lancio accompagna la conferenza internazionale sul Global Chemicals Framework, tenutasi a Ginevra dal 16 al 20 novembre.

Documenti: QUI-UNEP Comunicato del 17 novembre 2026;valutazione scientifica 2026(riepilogo esecutivo e metodologia, sezione 2.2);sintesi dell’UNEP sulle azioni settoriali.

Illustrazione:sede dell’OMS, Ginevra, febbraio 2012 archivio. Missione degli Stati Uniti Ginevra,Wikimedia Commons♪,CC BY 2.0. Integer foto conservata, composizione Libnanews, senza implicita approvazione istituzionale.

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