Nvidia: Jensen Huang affronta le indagini

Nvidia apre un’indagine indipendente dopo le rivelazioni riguardanti Jensen Huang e una presunta operazione di intelligence cinese. Il suo leader riconosce l’infedeltà, senza ammettere alcun compromesso di dati. Tre comitati della Camera dei rappresentanti hanno chiesto spiegazioni entro il 18 novembre. Ci sono anche chiamate a indagare nel Senato. Tra negazione cinese, chiarificazione di Singapore e controllo delle esportazioni di pulci, gli elementi confermati devono essere distinti dalle accuse rimanenti.

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Nvidia ha annunciato domenica 8 novembre, un’indagine indipendente sui sospetti di un’operazione di intelligence straniera che si rivolge a Jensen Huang. Il suo leader riconosce infedeltà e promette di collaborare. Nel Congresso, tre comitati del Parlamento chiedono spiegazioni, mentre i senatori chiedono indagini. L’esistenza di spionaggio e compromesso dei segreti del gruppo resta da stabilire pubblicamente.

Il caso ha attraversato una fase ufficiale. Theconsiglio di Amministrazione di Nvidiaaffida i propri audit a un comitato di amministratori indipendenti, assistito da una consulenza legale esterna. Questa decisione risponde alle rivelazioni sul rapporto del suo co-fondatore con Alice Huang, una donna d’affari legata a Megaspeed, una società di data center con sede a Singapore.

Tuttavia, il gruppo distingue l’apertura di un sondaggio dai suoi risultati. Il suo consiglio afferma che non ha motivo di credere che la sicurezza nazionale americana o i segreti di Nvidia siano stati compromessi. Mantiene la sua fiducia in Jensen Huang e nella sua squadra. Quindi non presenta una perdita di dati come acquisito, né il suo leader come colpevole di spionaggio.

Nvidia: un’indagine indipendente senza una conclusione pubblicata

Le informazioni all’origine del caso prestano i servizi di intelligence degli Stati Uniti sospetti su Alice Huang e i suoi legami con il Ministero cinese della Sicurezza di Stato. Le indagini sulla stampa statunitensi e statunitensi si riferiscono a un’operazione che mira a Jensen Huang. Questi crediti si basano in particolare su fonti informate di documenti non pubblici. Non devono essere confusi con una decisione del tribunale o prove rese disponibili.

In unmessaggio ai dipendenti pubblicato il 8 novembresul sito della band, Jensen Huang ammette di aver tradito sua moglie. Si assume la responsabilità delle sue azioni e si scusa con la sua famiglia e i suoi colleghi. Il suo testo non nomina l’interessato. Sostiene le indagini decise dal Consiglio e si impegna a cooperare pienamente.

Questo riconoscimento non costituisce un ammissione di trasmissione di informazioni a un potere straniero. Lei conferma un elemento della sua vita personale, senza risolvere i problemi di sicurezza sollevati dalle rivelazioni. Il leader afferma il suo impegno per Nvidia e la sicurezza nazionale americana. Chiede anche che la sua famiglia, che dice siano aliene alle sue scelte, sia in grado di mantenere la sua privacy.

Una specifica richiesta della Camera dei Rappresentanti

Il calendario parlamentare più concreto viene dalla Camera dei Rappresentanti. In una lettera del 4 novembre, tre presidenti del comitato repubblicano hanno chiesto a Jensen Huang di partecipare ad una riunione congiunta in camera il 18 novembre. Essi attendono, prima dell’11 novembre, l’accettazione di tale data o di una proposta alternativa durante un giorno di sessione.

I firmatari sono Brian Mast, presidente della commissione per gli affari esteri, John Moolenaar, presidente della Commissione speciale per la Cina, e Rick Crawford, presidente della commissione per l’intelligence. Lorocomunicato stampa del 5 novembrespecifica i due argomenti attesi: le interazioni del leader con Alice Huang e le protezioni di Nvidia contro la spia straniera.

I rappresentanti eletti vogliono determinare la misura in cui l’accesso cinese alle tecnologie e alle informazioni americane sensibili ha minacciato la sicurezza nazionale. La loro posta richiede una spiegazione. Non pubblica una conclusione su un compromesso efficace e non conferma che la riunione del 18 novembre è stata accettata.

Nel Senato, il desiderio di indagare per distinguere dall’udito

La pressione viene anche dal Senato. SecondoAxiosChris Coons ha promesso indagini e risposte del Congresso.

Questa chiamata non corrisponde all’annuncio di un’udienza già accettata. È necessario distinguere tra le richieste dei senatori, la nomina alla Camera e l’inchiesta interna indipendente annunciata da Nvidia.

Beijing demented, Singapore corregge la confusione

La Cina rifiuta le accuse.Interrogato il 30 ottobresulle informazioni riguardanti una donna d’affari vicino al capo di Nvidia, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, li ha descritti come non giustificati. Lo vede come una campagna di denigrazione del suo paese. Questa negazione fa parte delle posizioni ufficiali disponibili.

Un’altra precisazione viene da Singapore. Theministero degli Interni indicato il 31 ottobrené il governo né i suoi funzionari avevano fatto le parole attribuite loro su Alice Huang. Egli nega di aver condotto le indagini descritte circa i suoi presunti legami con l’intelligenza cinese o la sua prossimità a Jensen Huang.

Il Ministero pubblica una risposta della polizia del 30 ottobre. Esso conferma che le indagini su Megaspeed stanno continuando, senza dettaglio il contenuto. Due elementi diversi coesistono: un’indagine su una società e la negazione delle indagini personali nella stampa. Mettendoli in atto, avrebbero frainteso le dichiarazioni di Singapore.

Perché chip di intelligenza artificiale sono al centro

Megaspeed è coinvolta nell’infrastruttura informatica, un settore in cui l’accesso ai processori avanzati è un problema commerciale e strategico. Gli acceleratori di Nvidia sono utilizzati per formare e gestire modelli di intelligenza artificiale. I rapporti con un cliente in questo settore sono quindi di interesse per i funzionari eletti oltre il comportamento personale del leader.

Il regime degli Stati Uniti non è un divieto uniforme contro tutte le pulci. Il 13 gennaio 2026Ufficio di Industria e Sicurezza annunciatouna revisione caso per caso delle applicazioni di esportazione in Cina per alcuni modelli, tra cui Nvidia H200 e AMD MI325X, in condizioni di sicurezza. La destinazione, le caratteristiche delle attrezzature e le autorizzazioni applicabili contano.

Questa distinzione evita una scorciatoia: un rapporto di lavoro con un’azienda asiatica da sola non dimostra circonvenzione dei controlli. Le domande riguardano i clienti, l’uso finale delle attrezzature e la protezione delle informazioni sensibili. I documenti pubblici esaminati non stabiliscono che un trasferimento illecito deriva dal rapporto personale menzionato.

Le prossime pietre miliari sono ora identificabili: la risposta richiesta dall’11 novembre, la riunione proposta il 18 e il follow-up dell’indagine indipendente. Nvidia non ha annunciato una data per i suoi risultati. Il suo consiglio ha promesso di fornire nuove informazioni quando necessario.

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