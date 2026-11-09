Crédit Agricole propone una fusione con Banco BPM

Crédit Agricole propone di portare la propria filiale italiana al Banco BPM, di cui diventerà azionista al 45% circa. Il progetto costituirebbe la terza banca del paese, con 6.5 milioni di clienti e oltre 2.300 agenzie. Esso fornisce un dividendo eccezionale e sinergie, ma rimane soggetto a negoziati, voti e autorizzazioni. Dietro l’annuncio, diverse cifre richiedono una lettura precisa: il premio del 20% non è un’offerta in denaro sul prezzo di borsa.

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Crédit Agricole ha proposto, lunedì 9 novembre, di unire la propria filiale italiana con Banco BPM. Il gruppo francese vuole aumentare la sua partecipazione a circa il 45% del nuovo set. Presenta un progetto che costituirebbe la terza banca italiana, con 6,5 milioni di clienti. L’operazione rimane soggetta all’esame di Banco BPM, al voto dei suoi azionisti e delle autorità competenti.

L’annuncio mira ad aprire negoziati sulla riconciliazione di due reti già stabilite nel paese. Banco BPM rimarrà al centro del gruppo fuso e manterrà la sua valutazione a Milano. Crédit Agricole intende anche contribuire alle sue attività assicurative italiane. Il calendario previsto porta alla seconda metà del 2027, se le condizioni sono soddisfatte.

Crédit Agricole e Banco BPM: una riconciliazione per contributi

La proposta riguarda Banco BPM e Crédit Agricole Italia, non una fusione dell’intero gruppo francese con la banca italiana. Crédit Agricole S.A. porterebbe attività al nuovo set e riceverà in cambio una quota maggiore nel suo capitale. Il comunicato stampa del 9 novembre indica una partecipazione attuale del 29,6%, che aumenterà di circa il 45%.

Banco BPM ha ancora pubblicato 29.30% sulla sua pagina di partecipazione aggiornata il 15 ottobre. La cifra annunciata il lunedì è quindi più recente. La quota del 45% è un obiettivo dopo che i contributi sono stati fatti. Non descrive la partecipazione tenuta oggi.

L’assemblea lascia un posto importante per gli altri azionisti di Banco BPM. Con meno della metà del capitale, Crédit Agricole da solo non avrebbe la maggioranza assoluta delle azioni. Gli accordi di governance annunciati prevedono la maggioranza dei direttori indipendenti. L’attuale amministratore delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, guiderebbe il gruppo risultante dal riavvicinamento.

Una rete italiana di oltre 2.300 agenzie

Il perimetro annunciato riunirebbe più di 2.300 agenzie. Il gruppo francese promette di mantenere l’identità italiana e l’autonomia operativa del nuovo set. Questa organizzazione avrebbe associato la banca di quartiere con l’assicurazione sulla vita e le imprese di assicurazione danni fornite da Crédit Agricole.

Per i clienti, il problema concreto sarebbe l’integrazione di una rete di distribuzione bancaria e una vasta gamma di servizi finanziari. Per gli stabilimenti, l’interesse economico risiede nella possibilità di offrire diversi prodotti alla stessa clientela. Un cliente bancario può acquistare l’assicurazione o accedere a un’offerta di gestione del risparmio nello stesso gruppo.

Queste prospettive di business non informano ancora sui cambiamenti in ogni agenzia. L’annuncio non dettaglia un programma di migrazione conto o nuovi prezzi per gli individui. Né elenca chiusure. Di conseguenza, i clienti non hanno un programma di trasformazione operativa in questa fase.

800 milioni di euro sinergie annunciate

Crédit Agricole stima le sinergie annuali a 800 milioni di euro prima delle imposte. Si stima che la transazione potrebbe aumentare il profitto di Banco BPM per azione di circa il 24% nel 2027. Questa stima implica l’effetto completo delle sinergie: non è un risultato già raggiunto.

Synergy si riferisce ad un guadagno atteso nella riconciliazione, ad esempio attraverso costi condivisi o ricavi aggiuntivi. Deve quindi essere ottenuto nei conti. Le spese necessarie per l’integrazione e il ritmo di attuazione influenzano il risultato effettivo.

La banca francese offre anche un dividendo eccezionale di 1 miliardo di euro agli attuali azionisti del Banco BPM. La relazione di scambio prevista include un premio del 20%. Questo premio si basa su un confronto di più vantaggi attesi per 2027 utilizzati per il valore dei contributi. Non corrisponde automaticamente ad un’offerta di cassa superiore del 20% all’ultimo prezzo di borsa.

I voti e le autorizzazioni degli azionisti rimangono decisivi

Il progetto deve fare diversi passi. Il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM deve prima valutare la proposta. La precisa struttura giuridica resta da definire tra le parti. Crédit Agricole prevede quindi l’approvazione della straordinaria assemblea della banca italiana.

L’assemblea prevista comprende una deroga al requisito di presentare un’offerta pubblica, secondo una procedura di « lavaggio bianco ». Il comunicato stabilisce un doppio blocco: la maggioranza richiesta per la fusione e la protezione di altri azionisti durante la votazione sulla deroga. Pertanto, il contributo delle attività da sole non sarà sufficiente a portare la partecipazione francese al livello di destinazione.

Crédit Agricole cita infine l’autorizzazione della Banca Centrale Europea e l’applicazione del regime italiano per il controllo degli investimenti strategici, denominata « potere d’oro ». Questi passaggi possono influenzare le condizioni di attuazione e la tempistica. La seconda metà del 2027 è la scadenza proposta dal gruppo francese. La prossima decisione prevista riguarda la risposta del Banco BPM all’apertura delle discussioni.

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