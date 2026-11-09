Investigare Trump: La battaglia dopo il medio termine

Dopo le elezioni del 3 novembre, i Democratici stanno preparando le indagini sull’amministrazione Trump. Tuttavia, un’iniziativa rivolta a Pete Hegseth potrebbe tornare al Congresso in uscita questa settimana. Questo file distingue le risoluzioni già presentate, le indagini annunciate e i passi necessari per una rimozione. Esso esamina gli affari familiari, i contratti, i file Epstein e i dati federali, così come le obiezioni del esecutivo. Una maggioranza elettorale non è sufficiente per stabilire le accuse o garantire una condanna nel Senato.

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Le indagini contro Trump stanno entrando in una nuova fase dopo le elezioni americane il 3 novembre. I Democratici stanno preparando un controllo più forte della sua amministrazione, mentre un’iniziativa repubblicana sta già puntando su Pete Hegseth. L’8 novembre, Hakeem Jeffries annunciò il suo sostegno all’accusa del Segretario della Difesa. Ma né questa dichiarazione né la vittoria elettorale democratica sono una destituzione. A Washington, diverse procedure, diversi funzionari e due calendari si sovrappongono.

Il primo calendario è immediato. Thomas Massie vuole spostare la sua risoluzione contro Hegseth non appena i rappresentanti tornano a Washington. Il secondo inizia nel gennaio 2027, quando i nuovi funzionari eletti prendono la carica e riorganizzano le commissioni. Tra queste due scadenze, i repubblicani mantengono i poteri legati al Congresso in uscita. Le indagini annunciate dai futuri democratici devono quindi essere distinte da quelle già svolte.

Hegseth, primo evento parlamentare dopo l’elezione

Il cambiamento politico più preciso ha avuto luogo domenica 8 novembre. In un’intervista televisiva, Jeffries ha detto che avrebbe votato per la risoluzione Hegseth. Essa prevede una discussione con i rappresentanti democratici martedì, senza pretendere di avere un impegno da parte di tutti. Massie, eletto repubblicano del Kentucky, sta progettando di rilanciare il suo approccio già da lunedì 9 novembre. Questa è un’intenzione annunciata, non il risultato di un voto.

Questa iniziativa non è appena nata con i medi. Il 15 settembre Massie aveva presentato otto leader contro il Segretario della Difesa. Il suo comunicato stampa ufficiale e il suo intervento al Congressional Record permettono di verificarne il contenuto. Il nucleo del testo è la guerra contro l’Iran e le limitazioni imposte all’esecutivo dalla Risoluzione dei Poteri del 1973.

Tre capi contestano chiaramente lo scoppio delle ostilità, la loro continuazione nonostante una richiesta di ritiro dal Congresso e la loro continuazione oltre i termini legali invocato. Gli altri riguardano la protezione dei civili, gli scioperi sulle presunte navi da traffico di droga, presunte rappresaglie contro il senatore Mark Kelly, l’operazione in Venezuela e le operazioni nello Yemen. Queste sono le accuse fatte da Massie, non le conclusioni di un tribunale.

L’amministrazione contesta l’approccio. Donald Trump difese Hegseth e disse che voleva tenerlo. Il segretario denuncia un’impresa di distruzione politica. Questa risposta non affronta le questioni di diritto sollevate dai rappresentanti eletti. Tuttavia, conferma che i procedimenti sono contrari all’esecutivo, non una rinuncia annunciata o il riconoscimento dei fatti.

Il dibattito sui poteri di guerra ha un’ulteriore difficoltà giuridica. Una risoluzione comune adottata da entrambe le camere non è presentata al Presidente per la firma. SentenzaINS v. Chadhadel 1983 ha indebolito i meccanismi per il Congresso di modificare l’azione esecutiva senza questo passo. Il Servizio di Ricerca Congressuale analizza questa difficoltà per la Sezione 5(c) della Risoluzione dei Poteri di Guerra. La portata vincolante del meccanismo rimane contestata.

Sarebbe quindi errato ripetere l’argomento di Massie come diritto definitivo. La sfida a questa sezione non risolve di per sé altri problemi: autorizzazione iniziale, tempo di recesso o condotta delle operazioni. Ogni capo si basa su una giustificazione separata. I rappresentanti possono discuterne separatamente e non sono tenuti a trattare le otto accuse come blocco indivisibile.

Un voto procedurale non sarebbe ancora una rimozione

Massie utilizza una procedura privilegiata per costringere la gestione della casa a trattare con la sua risoluzione. La posta in gioco è evitare che rimanga semplicemente senza esame. Ma provocare una votazione non significa ottenere un voto favorevole sulle accuse. In particolare, la sezione può decidere di rimuovere il testo o di rinviarlo in commissione. L’esatta formulazione della questione dinanzi ai rappresentanti eletti sarà quindi decisiva.

Un esempio recente invita questa chiarificazione. Il 15 settembre, la Camera ha adottato una proposta che respinge la risoluzione di Trump H.Res.1486. Il record repubblicano di voti indica 232 voti a favore, 147 contrari e 47 voti contro. Questa elezione non era né una condanna presidenziale né un processo del Senato. Contare indistintamente tutti i voti relativi a una rimozione produce una lettura fuorviante dell’attività parlamentare.

Per Hegseth, la prima domanda sarà sapere che cosa fa Massie quando il Congresso ritorna. La decisione della direzione del Parlamento, il contenuto del voto e il sostegno raccolto verranno poi. Il raduno pubblico di Jeffries rafforza l’iniziativa politicamente. Non permette di annunciare in anticipo l’esito di queste fasi, soprattutto in un’assemblea la cui composizione rimane preelezione.

Contro Trump esistono già risoluzioni

La formula « nuova procedura di rimozione » può anche mascherare i testi di preelezione. In particolare, il registro governativo mantiene H.Res.1575, presentato il 24 settembre da Steve Cohen e riferito alla commissione giudiziaria. Si propone di caricare Trump con diversi set di fatti. La sua esistenza è certa. Non è valido per l’adozione da parte dell’Assemblea.

Questa distinzione è visibile fino alla presentazione del documento. Il testo pubblicato contiene la formulazione che il Presidente è accusato perché descrive la decisione che l’autore chiede ai rappresentanti di prendere. Questa formulazione normativa non attesta che questa decisione è stata votata. La dichiarazione ufficiale « Introduced in House » identifica una versione tabellata, non una risoluzione adottata.

I testi di Cohen e D’Al Green mostrano che la pressione parlamentare precede la nuova maggioranza. Non dimostrano l’esistenza di una decisione democratica collettiva per avviare immediatamente un terzo processo presidenziale. In un’intervista del 5 novembre, Robert Garcia ha distinto le indagini che vuole condurre dalla prospettiva di una nuova accusa di Trump. Ha insistito sui mezzi di controllo utilizzabili e sulla barriera del Senato.

Tre livelli devono quindi essere separati: un rappresentante propone conti, una maggioranza decide infine di adottarli, e il Senato considera l’accusa. Una dichiarazione di sostegno, un testo presentato e una procedura completa non sono tre modi equivalenti di descrivere la stessa situazione. I documenti consultati stabiliscono iniziative e preparativi, senza permettere una rimozione presidenziale commessa alla sua fine.

Non tutte le indagini Trump iniziano a gennaio

Robert Garcia ha definito le sue priorità il 3 novembre: gli interessi finanziari della famiglia presidenziale, le pratiche delle grandi aziende, le operazioni del Dipartimento di Sicurezza Interna e ICE, e il trattamento dei file Epstein. Il suo comunicato stampa usa il vocabolario avversario. Questo vocabolario esprime la sua posizione politica; non sostituisce la dimostrazione prevista di un’indagine.

Soprattutto, il cambiamento di maggioranza potrebbe fornire più risorse per i passi già intrapresi. L’opposizione dei rappresentanti eletti può scrivere alle amministrazioni, richiedere documenti e pubblicare rapporti. Dirigere una commissione aggiunge il controllo del suo programma, udienze e strumenti di vincolo, entro i limiti delle sue competenze e regole. Il cambiamento da un’applicazione volontaria a un’ingiunzione formale può alterare l’equilibrio del potere.

La differenza è misurata nel documento ricercato. Una lettera può chiedere perché un contratto è stato assegnato. Un’udienza può mettere in discussione i responsabili della decisione. Le parti interne possono confrontare la loro risposta con la cronologia reale. Nessuno di questi atti si dimostra solo favorevole. Tuttavia, la loro articolazione ci permette di andare oltre un confronto di dichiarazioni pubbliche.

Affari familiari e contratti, un progetto documentato

Il fascicolo di interesse privato contiene già richieste formali. Il 6 ottobre, Garcia ha chiesto a Jared Kushner di informarsi sugli investimenti di Affinity Partners e sul loro rapporto con il suo ruolo diplomatico in Medio Oriente. La lettera affronta un possibile conflitto di interessi. Non consente di concludere che ogni investimento costituisce una controparte di una decisione degli Stati Uniti.

Questa domanda è concreta: chi beneficia di un’operazione finanziaria, quando e durante quale responsabilità pubblica? Per stabilire un collegamento problematico, devono essere esaminati gli interventi, le decisioni amministrative, gli scambi e le norme applicabili. La vicinanza della famiglia può giustificare un maggiore controllo. Non esonera le persone interessate dall’accertamento dei fatti o dall’ottenimento di spiegazioni.

Un altro caso riguarda accordi tra Trump e studi legali. Il 16 ottobre, Jamie Raskin, Richard Blumenthal e Adam Schiff sfidarono il rifiuto di Kirkland & Ellis di fornire chiarimenti su un impegno di servizio legale. Il loro approccio coinvolge la Camera e il Senato anche prima che vengano installate le nuove major. Esso illustra il tipo di richieste che potrebbero essere replicate con risorse aggiuntive.

Queste indagini possono raggiungere aziende private senza caricarle automaticamente con un crimine. Una società può detenere contratti, e-mail o elementi contabili pertinenti al controllo di una decisione pubblica. L’esame distingue tra i documenti richiesti, il ruolo del titolare e le eventuali conclusioni. Ricevere una richiesta dal Congresso non ammonta a un costo.

Epstein, immigrazione e dati federali

La gestione dei casi di Epstein è tra le priorità annunciate da Garcia. Voleva udienze pubbliche e altri documenti. L’argomento ha due diverse domande: gli atti di coloro che sono coinvolti nei crimini di Epstein e come le autorità hanno gestito le informazioni disponibili. Un’indagine del secondo non assegna automaticamente il primo a qualsiasi persona citata negli archivi.

La pubblicazione dei documenti dovrà anche trattare la tutela delle vittime e dei requisiti giudiziari. Un nome in una rubrica, una testimonianza, una carica e una decisione del tribunale hanno valori probativi distinti. Per il Congresso, la sfida è verificare ciò che è stato mantenuto, comunicato o mantenuto, e poi spiegare su quale base. L’accumulo di documenti non è sufficiente senza la loro contestualizzazione.

In materia di immigrazione, c’è anche un chiaro background parlamentare. Il 14 gennaio Robin Kelly presentò la risoluzione H.Res.996 contro Kristi Noem. Ha citato, tra l’altro, ostacoli al controllo dei luoghi di detenzione. Questo testo costituisce una data precedente. Non deve essere presentata come iniziativa a medio termine, né deve essere confusa con il vecchio obiettivo ministeriale con i funzionari attuali.

Garcia vuole anche guardare le attività DOGE e l’accesso ai dati federali. Nella sua intervista il 5 novembre, ha fatto domande sulle informazioni consultate e sulle persone che hanno avuto accesso ad esso. Queste domande richiedono registri di accesso, autorizzazioni e risposte amministrative. Essi non permettono, nello stato, di affermare che un furto di dati è stabilito.

La battaglia degli archivi può precedere quella dei testimoni

Il 29 ottobre, Garcia e Raskin hanno chiesto alla Casa Bianca di preservare le conversazioni presidenziali con strumenti di intelligenza artificiale. La loro lettera seguì le informazioni sull’uso di Grok di un’operazione in Venezuela. Hanno anche chiesto un briefing sulle regole di conservazione. L’atto verificabile è questa richiesta di conservazione; le narrazioni sulle decisioni militari rimangono da esaminare.

Ciò dimostra perché un’indagine a volte inizia bene prima di un’udienza spettacolare. Se i mestieri ricercati non sono conservati, la loro ricostruzione diventa più difficile. I rappresentanti eletti possono quindi chiedere di conservare gli archivi senza aver ancora stabilito tutti i fatti. Tale domanda protegge la possibilità di un controllo successivo. Non pregiudica il contenuto dei documenti o ciò che dimostreranno.

Dipartimento di Giustizia prepara la risposta

Il 7 novembre Trump ha chiesto al Dipartimento di Giustizia di guardare i democratici che minacciano la sua amministrazione di indagini o rimozione. Ha descritto la loro condotta come criminale senza fornire prove di un reato. Il giorno dopo, il ministro Todd Blanche riprese questa critica. Queste dichiarazioni aggiungono conflitti istituzionali alle indagini annunciate.

La domanda non è solo chi terrà l’udienza. Il Ministero della Giustizia interviene anche in controversie riguardanti alcune richieste del Congresso. Quando i funzionari eletti sono alla ricerca di documenti sull’azione del Ministero, le posizioni delle due istituzioni possono differire. Una minaccia di indagine contro i parlamentari, tuttavia, non assolve i poteri di controllo costituzionale del Congresso.

L’esecutivo può invocare il privilegio esecutivo per proteggere determinate comunicazioni. Questo meccanismo non è nato con il secondo mandato di Trump. Un parere dell’ufficio legale del Ministero, datato 20 dicembre 2024, difende già la protezione contro alcune sanzioni parlamentari contro un funzionario che rispetta un’invocazione presidenziale di questo privilegio. Questa è la posizione giuridica dell’esecutivo, non un’autorizzazione generale a rifiutare qualsiasi cooperazione.

In particolare, le commissioni hanno rimedi civili per chiedere ai tribunali di far rispettare un’ingiunzione. Queste procedure sollevano questioni di giurisdizione, finalità legislativa e privilegio. Possono durare. Mentre il successo elettorale è una leva, non garantisce il rilascio immediato dei casi o un calendario giudiziario allineato alle aspettative politiche.

La Camera accusa, il Senato può licenziare

La Costituzione divide i ruoli. La Camera ha il potere di accusa, di solito esercitato da un voto di maggioranza. Il Senato ha il potere di giudicare. Una condanna richiede l’accordo di due terzi dei senatori presenti. Se i 100 senatori partecipano, 67 voti sono richiesti. Questa soglia è diversa da quella sufficiente per controllare l’assemblaggio.

La procedura può essere indirizzata al Presidente, al Vicepresidente e ad altri funzionari civili federali. Non invertisce collettivamente un’amministrazione come una mozione di censura parlamentare. Ogni obiettivo, leader e voto deve essere identificato. L’accusa di Hegseth non sarebbe quindi legalmente di Trump, anche se avrebbe conseguenze politiche per il Presidente.

Il Senato non emette una sentenza di prigione in questo contesto. Le conseguenze costituzionali riguardano la funzione ed eventualmente l’accesso futuro a determinate responsabilità. La responsabilità penale è un altro modo. Al contrario, un’inchiesta parlamentare può informare una riforma o una decisione di bilancio senza portare ad un’accusa. La sanzione istituzionale non è il solo risultato possibile.

Le scadenze da monitorare

Il primo appuntamento è l’effettiva ripresa dell’approccio Massie. Il testo presentato, la procedura scelta e la votazione dovranno essere verificate. Il prossimo riguarda l’organizzazione della maggioranza democratica, dei suoi leader e delle presidenziali del comitato. I nuovi mandati inizieranno il 3 gennaio 2027: gli annunci di novembre non trasferiscono immediatamente i poteri del Congresso in uscita.

Le prime richieste di documenti, convocazioni e risposte esecutive saranno poi utilizzate per misurare la reale portata del controllo annunciato. Per la rimozione, il punto di riferimento decisivo rimarrà la transizione da un’intenzione individuale ad un atto adottato. Sulle indagini, saranno i documenti ottenuti e il loro esame contraddittorio. Il dibattito democratico annunciato martedì su Hegseth è il prossimo passo politico identificato, non ancora il suo risultato.

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