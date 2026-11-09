Iran: Trump negozia senza rinunciare alla forza · Global Voices

Donald Trump lascia la strada aperta per un accordo con l’Iran, senza escludere ulteriori scioperi. Le operazioni intorno a Qeshm, la creazione della Iron Gate Task Force e l’offerta condizionale di Abbas Araghchi in due giorni illuminano questa negoziazione sotto pressione. Il Qatar sta cercando di colmare le posizioni, mentre le elezioni degli Stati Uniti aumentano il costo politico del conflitto. Questa analisi distingue fatti consolidati da minacce, mezzi annunciati dai loro risultati, e prospettive diplomatiche da presunte intenzioni.

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Donald Trump lascia una porta aperta ad un accordo con l’Iran, pur mantenendo l’opportunità di colpire. Le dichiarazioni dell’8 novembre, le operazioni intorno a Qeshm e la creazione di Iron Gate mostrano la stessa logica: negoziare senza rilasciare immediatamente la pressione. Teheran risponde con un’offerta condizionale in due giorni, sostenuta dalla sua leva su Ormuz. Dopo le elezioni americane, ciascuno cerca di trasformare i vincoli dell’altro in concessioni.

L’appuntamento previsto per lunedì 9 novembre presso la Casa Bianca con il Primo Ministro del Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani dà un termine concreto per questo confronto diplomatico. Il Qatar continua a mediare tra Washington e Teheran. Ma una riunione del vertice non è sufficiente a dimostrare che un compromesso è pronto. Le posizioni pubbliche lasciano ancora aperte alcune questioni centrali: l’ordine degli impegni, il loro controllo e la portata di una possibile cessazione delle ostilità.

Iran: Trump mantiene l’opzione militare condizionale · Voci globali

Domenica 8 novembre Donald Trump ha ritenuto la necessità di ulteriori attacchi « altamente improbabili », soggetti al progresso diplomatico e ad un solido accordo. Allo stesso tempo, ha menzionato 38 ponti iraniani tra le infrastrutture che potrebbero essere mirati. La sua dichiarazione ha quindi associato una preferenza per la negoziazione con una minaccia esplicita. Non costituisce una rinuncia generale alla forza o l’annuncio di un ulteriore cessate il fuoco.

Questa formulazione lascia al Presidente degli Stati Uniti molta discrezione. Nessun criterio pubblico specificatamente definisce i progressi sufficienti per evitare uno sciopero. Washington può considerare una proposta seria e poi considerarla insufficiente. Teheran deve quindi valutare le parole che dipendono ancora da una decisione americana, piuttosto che da un meccanismo concordato tra le due parti.

Marco Rubio ha usato un tono meno ottimista prima di partire per Parigi la domenica. Il Segretario di Stato ha respinto l’idea di una svolta imminente e ha denunciato le richieste iraniane che considerava irrealistiche. Ha anche mantenuto la possibilità di azioni americane contro le minacce contro le loro forze o la navigazione. Queste dichiarazioni esprimono una giustificazione americana per le operazioni, non una validazione indipendente di ogni obiettivo.

La differenza di tono non dimostra un disaccordo all’interno dell’amministrazione. Può corrispondere a ruoli separati nella stessa negoziazione. Trump sottolinea che una soluzione rimane possibile; Rubio afferma che le attuali condizioni non soddisfano Washington. Il risultato pratico rimane lo stesso per i mediatori: trasformare un’apertura politica generale in impegni sufficientemente precisi da attuare.

Qeshm impedisce di confondere la negoziazione e fermare gli scioperi

L’isola iraniana di Qeshm, all’ingresso dello Stretto di Ormuz, illustra la persistenza dell’attività militare. I funzionari degli Stati Uniti hanno confermato un’operazione del 2 novembre come misura difensiva contro i mezzi antiaereo. Donald Trump ha confermato anche il 6 novembre scioperi limitati contro le difese iraniana. Gli annunci pubblici, tuttavia, non forniscono una cronologia esaustiva di tutte le operazioni.

Allo stesso tempo, le esplosioni sono state riportate nel sud dell’Iran durante il fine settimana. La loro attribuzione, natura ed effetti non sono tutti stabiliti. Sarebbe quindi abusivo trasformare ogni rumore segnalato in uno sciopero americano confermato. La distinzione conta: una transazione rivendicata consente l’analisi di una decisione; un incidente non firmato richiede diverse spiegazioni possibili.

Qeshm mostra soprattutto che Washington può distinguere una campagna militare estesa di azioni ad hoc presentate come difensive. Una dichiarazione che precluda temporaneamente il ritorno ad una guerra più intensa può così coesistere con scioperi limitati. È in questo periodo che rimane il rischio di escalation: un’azione ritenuta circoscritta dal suo autore può essere interpretata diversamente dal suo avversario.

Il rischio di sorpresa esiste quindi senza la necessità di annunciare un imminente attacco. È il risultato dell’assenza di un’impresa pubblica che esclude qualsiasi operazione e di criteri di intervento ancora valutati unilateralmente. Tuttavia, le informazioni pubbliche disponibili non forniscono una data, un’ora o un piano di sciopero futuro. Una capacità militare disponibile non è la prova che un ordine è stato emesso.

Il cancello di ferro mira la terra e le forniture di Caspian

Il 7 novembre, il Comando del Medio Oriente degli Stati Uniti annunciò la creazione della Task Force Iron Gate. L’ammiraglio Brad Cooper ha messo questa squadra di circa venti civili e militari a Tampa, in Florida. La sua missione è quella di coordinare i servizi statunitensi contro il passaggio di armi avanzate, tecnologie a doppio uso, materiali sanzionati e entrate illegali qualificate attraverso Washington, attraverso i confini terrestri iraniani e il Mar Caspio.

La misura amplia la portata della pressione degli Stati Uniti oltre i porti. Solo non dimostra l’esistenza di un blocco di terra materiale dell’Iran. Il comunicato descrive una struttura di coordinamento. Non annuncia l’occupazione dei confini, né annuncia una forza americana che controlla il Caspio, né annuncia una fermata verificata a tutto il commercio iraniano.

Questa differenza determina i mezzi necessari. In mare, l’intercettazione può fisicamente immobilizzare una nave. Su una catena di approvvigionamento di terra, i punti di controllo possono essere vettori, pagamenti, intermediari o attraversamenti di frontiera. La loro efficacia dipende dalle informazioni disponibili e dalle decisioni prese dalle autorità interessate. La creazione di uno staff non rivela ancora quali di queste possibilità saranno utilizzate.

Il riferimento Caspio aggiunge una difficoltà geografica. Questo mare chiuso si apre agli scambi iraniani con altri stati ripariani. Assaporare questi flussi richiede qualcosa di diverso da una presenza navale americana nel Golfo. La pressione sulle transazioni o le aziende non produce gli stessi effetti dell’intercettazione. Il consolidamento di questi strumenti sembrerebbe aver acquisito una capacità che l’annuncio non dimostra.

L’obiettivo dichiarato è quello di limitare il riarmo iraniano e le risorse. Il risultato è misurato dal carico effettivamente interrotto e dai canali interessati. Sarà anche necessario distinguere tra beni militari, beni a duplice uso e commercio civile. Senza questa distinzione, un annuncio di trasferimenti vietati potrebbe essere erroneamente rappresentato come una chiusura totale delle frontiere.

I due giorni di Araghchi rimangono una proposta

Abbas Araghchi ha ribadito domenica 8 novembre che la proposta iraniana in due giorni è rimasta valida. Il ministro degli affari esteri è stato legato all’osservanza delle richieste di Teheran, in particolare alla fine delle ostilità su tutti i fronti. Ha accompagnato questa apertura da una minaccia di risposta in caso di rinnovati attacchi. Il suo messaggio combina anche la possibilità di accordo e la pressione militare.

Questo calendario non significa che la guerra terminerà entro 48 ore dalla dichiarazione. Descrive un’offerta condizionale. Il meccanismo ha discusso le preoccupazioni in particolare Ormuz e le condizioni di de-escalation. Le richieste dell’Iran includono l’allontanamento degli Stati Uniti, le misure relative alle sanzioni petrolifere e alle attività congelate. La loro accettazione e attuazione non sono stabiliti.

Il disaccordo riguarda quindi sia l’ordine degli atti che il loro contenuto. Teheran vuole cambiamenti concreti nella pressione economica e militare. Washington attende gli impegni che può presentare in modo sufficientemente robusto, in particolare sul nucleare. Se ciascuno richiede l’altro di iniziare, un calendario molto breve può rimanere per molto tempo senza applicazione.

La formula « su tutti i fronti » complica ulteriormente l’accordo. Essa solleva il problema degli attori e delle operazioni coperte da un impegno. Gli Stati Uniti e l’Iran possono impegnarsi a proprie decisioni, ma la cessazione delle ostilità regionali richiede la chiarificazione del luogo di altri belligeranti. Questa difficoltà non condanna la negoziazione. Rende necessario definire il suo perimetro.

Qatar Seeks Impegni eseguibili

Il 6 novembre, Emir Tamim ben Hamad Al-Thani ha scambiato con Donald Trump sulla de-escalation. Il record ufficiale del Qatar cita il sostegno ai negoziati, la libertà di navigazione e la sicurezza delle forniture energetiche. Doha ha poi negato che il suo Primo Ministro aveva annunciato il fallimento delle discussioni. La mediazione continua, senza che venga annunciato un accordo finale.

Il ruolo del Qatar non è limitato a fornire messaggi. La sfida è riconciliare gli impegni che devono essere soddisfatti in modo compatibile. Un aumento delle restrizioni economiche, una garanzia marittima e una misura di controllo nucleare comportano diverse autorità e procedure. Metterli nella stessa dichiarazione politica non è sufficiente a renderli simultanei.

Un accordo graduale esaminerebbe gli impegni limitati prima di un accordo più ampio. Sarebbe anche un rischio: ogni partito potrebbe considerare il suo primo gesto irreversibile e quello dell’altro insufficiente. La credibilità di un accordo dipenderebbe poi dalle modalità di verifica, dalla gestione degli incidenti e dalle conseguenze di una violazione.

L’appuntamento annunciato a Washington deve essere letto su questa scala. Esso può consentire la chiarificazione di requisiti americani o arbitrato politico. Non dimostra che l’Iran abbia accettato una formula o che le difficoltà tecniche siano risolte. L’annuncio utile sarebbe quello di obblighi identificabili, con responsabilità e calendario.

Ormuz mantiene un costo umano ed economico

Il confronto marittimo non è solo una leva diplomatica. Dal 6 novembre, l’Organizzazione marittima internazionale ha registrato 130 incidenti confermati nel suo follow-up regionale e 25 marinai morti. Il suo grafico include una morte sul Velos Sapphire, che è stato danneggiato dal Qatar il 4 novembre. Queste cifre sono datate: non costituiscono un aggiornamento di ogni incidente segnalato da allora.

La minaccia alla navigazione dà all’Iran un mezzo per influenzare il commercio regionale. Il blocco americano, da parte sua, mira le risorse che Teheran deriva dal suo commercio. Queste pressioni possono aumentare l’interesse di un compromesso. Essi possono anche rafforzare le condizioni politiche di quest’ultimo, se ogni governo presenta una concessione come ricompensa per l’opposizione alla coercizione.

Una riapertura annunciata non sarebbe necessariamente sufficiente per ripristinare immediatamente i flussi. I Crews e gli operatori devono essere in grado di valutare la sicurezza dei passaggi. regole comprensibili e applicate contano quindi tanto quanto una dichiarazione. De-escalation si verificherebbe nel movimento effettivo delle navi, il declino degli incidenti e l’adempimento degli impegni marittimi.

Dopo i midterms, maggiore costrizione politica

Le elezioni americane del 3 novembre indebolirono i repubblicani e misero il costo della guerra nel dibattito politico. Donald Trump ha riconosciuto che il conflitto aveva contribuito alla loro sconfitta. Questo riconoscimento non consente all’Iran di attribuire l’intero risultato elettorale. Tuttavia, stabilisce che la Casa Bianca non può trattare la guerra come un problema esterno senza conseguenze interne.

Il cambiamento di maggioranza non toglie immediatamente i poteri del Presidente. I nuovi mandati parlamentari iniziano il 3 gennaio conformemente al calendario costituzionale. Il Congresso aveva poteri legislativi, di bilancio e di controllo, ma i loro effetti dipendevano dai testi adottati. Il voto di novembre non è di per sé un ordine di fermare le operazioni militari.

Questa situazione può spingere Trump a cercare un accordo presentabile come risultato. Può anche incoraggiare la dimostrazione che la sconfitta elettorale non indebolisce la sua capacità di agire. Nessuno di questi comportamenti può essere dedotto meccanicamente dal voto. Per Teheran, sovrastimare l’impossibilità americana di colpire sarebbe così rischioso come trascurare il nuovo costo politico di escalation.

Una possibile eredità diplomatica, non un risultato acquisito

Donald Trump potrebbe cercare di includere un accordo iraniano tra i risultati duraturi del suo secondo mandato. Sarebbe una lettura plausibile del suo interesse politico, non una motivazione dimostrata dalle sue dichiarazioni. Tale ambizione potrebbe promuovere un compromesso; Potrebbe anche portare a richieste di una scena di vittoria che è difficile da accettare per Teheran.

Il valore di un accordo sarebbe tuttavia misurato da elementi meno spettacolari: sicurezza stradale marittima, impegni nucleari controllabili e riduzione duratura degli attacchi. Un testo firmato senza applicazione offrirà un fragile successo di comunicazione. Al contrario, le misure reali passo-passo potrebbero cambiare la situazione anche prima di un regolamento generale.

Washington e Teheran mantengono quindi due mezzi di pressione simultanei: la promessa di un profitto in caso di accordo e la minaccia di un costo aggiuntivo in caso di fallimento. Qeshm, Iron Gate e Ormuz danno a questa negoziazione la sua dimensione concreta. Il prossimo passo decisivo sarà se i contatti del 9 novembre produrranno impegni pubblici verificabili, al di là dell’affermazione che l’altra parte deve ora scegliere.

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