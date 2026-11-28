Dopo le dimissioni del Ministro dell’Istruzione, Seoul esamina le regole di 844 esami pubblici e sta studiando un rafforzamento delle sanzioni per le frodi.

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Il Ministro della Pubblica Istruzione della Corea del Sud, Choi Kyo-jin, ha lasciato l’ufficio domenica 22 novembre, tre giorni dopo l’esame universitario nazionale. Il presidente Lee Jae Myung ha accettato le sue dimissioni, ha detto il portavoce del Presidente, Kang Yu-jung. Il ministro ha riconosciuto che i cambiamenti dell’ultimo minuto per prevenire il tradimento, compresa l’intelligenza artificiale, avevano interrotto i candidati.

Il ministro sudcoreano si dimette dopo Suneung

Choi trovò, in una dichiarazione circolata dal suo ministero, che i preparativi non erano stati sufficienti. Si dimise dopo la fine dell’evento. La presidenza istruì il primo ministro Han Seong-sook a supervisionare l’esito della revisione. Ha indicato che la scelta del successore avrebbe seguito la procedura, senza annunciare un nome.

Il Suneung del 19 novembre corrisponde all’anno accademico 2027. Le autorità avevano rafforzato le istruzioni di supervisione il 17 e 18 novembre, mentre i candidati si preparavano a comporre. L’avviso è stato attivato da un caso separato, collegato ad un esame professionale. Questo caso non dimostra che l’intelligenza artificiale è stata utilizzata durante il Suneung.

Indagini separate sulle riforme

Già il 20 novembre, il primo ministro convocò un gruppo interdipartimentale per verificare i sospetti di frode e prepararsi alle sessioni future. La polizia ha avuto il compito di rivedere i rapporti, compresi quelli pubblicati online. L’apertura di questi controlli non fornisce informazioni sul numero di frodi stabilite durante il test.

Le regole per 844 esami pubblici esaminati

In occasione del Consiglio dei ministri del 24 novembre, Lee Jae Myung ha chiesto di esaminare tutte le relazioni e che le amministrazioni lavorino per prevenire la fotografia non autorizzata e la diffusione dei soggetti. La presidenza ha riferito che il suo Capo di Stato Maggiore, Lim Kwang-hyun, aveva quindi ricevuto una dichiarazione di misure per 844 valutazioni ministeriali. Questa cifra si riferisce agli esami, non ai file di frode.

Lo studio prevedeva un divieto di rappresentanza fino a 10 anni in alcuni casi, nonché un prolungamento quinquennale del periodo di conservazione per le verifiche successive. Queste sono proposte da considerare, non sanzioni adottate o applicate retroattivamente al Sole del 19 novembre. I comunicati consultati non danno una valutazione finale degli avvisi o degli orari di adozione.

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