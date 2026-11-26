4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Rimuovere i nomi di un’intervista non è sempre sufficiente per proteggere l’altoparlante. Un lavoro della Northeastern University, che è stato pubblicato il 4 ottobre e presentato dall’Università il 24 novembre, ha misurato 822 interviste fittizie. Essa rivela difetti nell’anonimizzazione dei testi, ma non consente di calcolare il rischio per qualsiasi account sotto pseudonimo.

Un test sulle interviste realizzate per l’esperimento

Le 822 interviste erano basate su informazioni già pubbliche sulle persone conosciute ai ricercatori. Le interviste sono state simulate: non erano testimonianze private o un campione rappresentativo di utenti Internet anonimi. Il team ha confrontato quindici configurazioni. I sistemi più efficienti hanno identificato l’altoparlante in circa 400 interviste. Senza accesso alla ricerca su Internet, tre modelli sono ancora correttamente identificati tra il 15% e il 28% delle persone in questo corpo.

Circa nove risposte su dieci sono state accurate tra quelle con alta o molto alta fiducia nei sistemi. Questa proporzione non si applica a tutte le risposte o sistemi. Una risposta sicura non è la prova di identità; la falsa riconciliazione può anche esporre una persona a sospetto o molestie.

Quale rilettura di una testimonianza può cambiare

In un secondo test, su 143 interviste selezionate tra quelle i cui diffusori erano già stati identificati, il team ha valutato una scrittura più conservatrice delle trascrizioni. La percentuale media di identificazione è diminuita dal 75,1% al 35,1% su questo sottoinsieme. Il rischio non è scomparso e queste due tariffe non descrivono tutti gli 822 testi.

Per un editoriale che promette di proteggere un testimone, non è sufficiente sostituire il suo nome. Una recensione deve valutare l’intera narrazione e il suo contesto editoriale, compresi i pezzi e i loro metadati. Un team può riformulare o rimuovere dettagli inutili in accordo con il testimone, limitare la circolazione del documento originale e evitare di inviarlo a un servizio di terze parti per testarlo. Se la rivelazione di identità avrebbe conseguenze gravi, è necessario rivalutare con la persona ciò che può essere pubblicato e ciò che è meglio ricordare.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews