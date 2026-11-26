Tre testi, pubblicati nel 1991, 2004 e 2006, hanno fatto luce su tre requisiti della metropolitana: il diritto di ritorno, la libertà di coscienza e le istituzioni comuni.

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Per Georges Khodr, vivere insieme era vero a certe cose: la possibilità di tornare al suo villaggio dopo la guerra, la libertà di coscienza e il diritto di non dipendere da un protettore della comunità. Tre testi del metropolita ortodosso del Monte Libano seguono questo ragionamento dal 1991 al 2006.

1991: tornare a casa oltre i confini della guerra

Il 16 novembre 1991, Khodr scrisse delle famiglie sfollate durante la guerra civile. Non chiede loro di aspettare la riconciliazione astratta. Secondo lui, il ritorno richiede una decisione da parte dello Stato. Difende la libertà di vivere nella regione di sua scelta e la restituzione di ciò che le famiglie hanno perso. Ha anche avvertito che rendere la ricostruzione completa dei villaggi un prerequisito per il loro ritorno sarebbe prolungato esilio da diversi anni.

Il suo punto e’ tanto sui luoghi quanto sulle persone. A suo parere, la comunità di maggioranza in una regione non poteva decidere chi poteva vivere lì da solo. Invoca i diritti umani e le sue credenze religiose, ma distingue la riconciliazione, che richiede lavoro tra gli abitanti, e la decisione pubblica che rende possibile il ritorno.

2004: libertà di coscienza, oltre il dialogo educato

In un testo del 13 marzo 2004, il Metropolitan esamina una dichiarazione di un incontro di organizzazioni e personalità musulmane a Beirut. Prende sul serio l’impegno di rispettare gli altri. Egli allora sente il significato di questo facendo domande concrete: è l’uguaglianza valida tra credenti di religioni diverse, tra donne e uomini, e per una persona che vuole cambiare la religione?

Queste domande partono dal discorso di circostanza. Khodr non sostiene che il testo esaurisca la diversità dell’Islam libanese. Leggendolo da vicino, rende il dialogo un luogo dove i disaccordi possono essere espressi apertamente, senza rinunciare in anticipo pari garanzie per tutti.

2006: uno Stato comune che lascia spazio al disaccordo

16 dicembre 2006, inLibano possibileKhodr va dall’incontro delle confessioni all’esercizio del potere. Esso combina l’uscita dalla clientela con un’amministrazione basata sulla competenza e la convinzione che essa sia effettivamente rappresentata in Parlamento. Non chiese ai libanesi di adottare le stesse scelte politiche. Chiede loro di contestare queste scelte senza minacciare la sicurezza fisica o i diritti degli altri.

I tre testi non propongono quindi la stessa cosa con tre nomi. Nel 1991, l’obiettivo era di rendere possibile un ritorno. Nel 2004, verificare l’entità della libertà. Nel 2006, per far funzionare le istituzioni in disaccordo. Khodr fa così vivere insieme una questione di diritti e di condotta pubblica, non una mera lode per la diversità.

Archivi fotografici: Monastero di Balamand, Libano del Nord. François El Bacha / Libnanews.

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