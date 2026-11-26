La Roadmap affronta i dati, i servizi pubblici e la formazione. Il programma con Oracle ha un obiettivo di 50.000 persone da formare.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In Libano, il progetto di strategia nazionale per l’intelligenza artificiale del 2032 distingue tra i progetti di governance, infrastruttura e formazione. La versione ricercabile è stata presentata per commento fino al 31 ottobre. La sua pubblicazione non significa che ogni progetto abbia già un bilancio o una decisione di esecuzione.

Il 25 novembre, durante un workshop della Camera di Commercio di Beirut e del Monte Libano, Kamal Shehadi ha nuovamente presentato modi per finanziare l’adozione dell’IA da parte delle aziende: fondi di investimento, linee di credito, cofinanziamento per le PMI e accesso ai crediti di cloud computing. Le descrisse come progetti di sviluppo, senza annunciare una finestra aperta o un esborso.

Una roadmap, diversi progetti da distinguere

Il Ministero dello Stato per la Tecnologia e l’Intelligenza Artificiale, in particolare, presenta i lavori sull’identità digitale, l’interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati. Questi mattoni non sono tutte applicazioni di intelligenza artificiale. I registri affidabili e le regole di condivisione possono migliorare un servizio pubblico senza automatizzare la sua decisione. Al contrario, un servizio che elabora i dati sensibili deve fornire garanzie sin dall’inizio del suo design, se utilizza o meno un modello d BehIA.

Il Ministero dà un esempio di lavoro già intrapreso: la conversione dei file cartacei del Ministero delle Persone Sostituite in archivi digitali e lo sviluppo di un portale di applicazione. La conservazione digitale dei record e lo sviluppo del portale sono pietre miliari distinti nell’implementazione su larga scala: la presentazione non fornisce informazioni sul numero di applicazioni elaborate attraverso questo canale.

La roadmap e i progetti di trasformazione digitale da soli non ci permettono di stabilire quali servizi sono già aperti. Per saperlo, è necessario verificare, su base progettuale, l’amministrazione responsabile, la base giuridica del trattamento dei dati, il finanziamento e il calendario di messa in servizio. Gli utenti dovrebbero anche sapere chi può correggere un errore o riconsiderare una decisione.

La formazione è un componente separato

Il Ministero di Kamal Shehadi ha riferito su un protocollo con Oracle per formare 50.000 persone in Libano oltre cinque anni in cloud computing, AI e machine learning. Questo numero è un obiettivo annunciato dai partner. Non misura le persone che sono effettivamente registrati o che hanno completato la formazione.

Il monitoraggio della strategia dovrebbe quindi consentire di distinguere tra tre risultati verificabili: i servizi pubblici effettivamente accessibili, la formazione completa e le norme di protezione applicabili ai progetti impiegati. Il documento presentato per la consultazione da solo non fornisce una valutazione di tali risultati.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews