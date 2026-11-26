In Libano, il progetto di strategia nazionale per l’intelligenza artificiale del 2032 distingue tra i progetti di governance, infrastruttura e formazione. La versione ricercabile è stata presentata per commento fino al 31 ottobre. La sua pubblicazione non significa che ogni progetto abbia già un bilancio o una decisione di esecuzione.
Il 25 novembre, durante un workshop della Camera di Commercio di Beirut e del Monte Libano, Kamal Shehadi ha nuovamente presentato modi per finanziare l’adozione dell’IA da parte delle aziende: fondi di investimento, linee di credito, cofinanziamento per le PMI e accesso ai crediti di cloud computing. Le descrisse come progetti di sviluppo, senza annunciare una finestra aperta o un esborso.
Una roadmap, diversi progetti da distinguere
Il Ministero dello Stato per la Tecnologia e l’Intelligenza Artificiale, in particolare, presenta i lavori sull’identità digitale, l’interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati. Questi mattoni non sono tutte applicazioni di intelligenza artificiale. I registri affidabili e le regole di condivisione possono migliorare un servizio pubblico senza automatizzare la sua decisione. Al contrario, un servizio che elabora i dati sensibili deve fornire garanzie sin dall’inizio del suo design, se utilizza o meno un modello d BehIA.
Il Ministero dà un esempio di lavoro già intrapreso: la conversione dei file cartacei del Ministero delle Persone Sostituite in archivi digitali e lo sviluppo di un portale di applicazione. La conservazione digitale dei record e lo sviluppo del portale sono pietre miliari distinti nell’implementazione su larga scala: la presentazione non fornisce informazioni sul numero di applicazioni elaborate attraverso questo canale.
La roadmap e i progetti di trasformazione digitale da soli non ci permettono di stabilire quali servizi sono già aperti. Per saperlo, è necessario verificare, su base progettuale, l’amministrazione responsabile, la base giuridica del trattamento dei dati, il finanziamento e il calendario di messa in servizio. Gli utenti dovrebbero anche sapere chi può correggere un errore o riconsiderare una decisione.
La formazione è un componente separato
Il Ministero di Kamal Shehadi ha riferito su un protocollo con Oracle per formare 50.000 persone in Libano oltre cinque anni in cloud computing, AI e machine learning. Questo numero è un obiettivo annunciato dai partner. Non misura le persone che sono effettivamente registrati o che hanno completato la formazione.
Il monitoraggio della strategia dovrebbe quindi consentire di distinguere tra tre risultati verificabili: i servizi pubblici effettivamente accessibili, la formazione completa e le norme di protezione applicabili ai progetti impiegati. Il documento presentato per la consultazione da solo non fornisce una valutazione di tali risultati.
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