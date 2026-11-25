Framatome ha inaugurato a Creusot un laboratorio di circa 15.000 mq per strutture che mantengono il combustibile nei reattori. Sono stati investiti quasi 100 milioni di euro. La produzione è iniziata a luglio; le prime consegne per le sei EPR2 francesi sono previste dal 2032.

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Framatome inaugurato martedì 24 novembre, presso il Creusot, un laboratorio dedicato a parti che mantengono il combustibile nel serbatoio del reattore. Il gruppo annuncia quasi 100 milioni di euro di investimenti. La produzione è iniziata a luglio, ma le prime consegne per la EPR2 sono previste solo dal 2032.

Il ministro dell’industria Sébastien Martin ha aperto il sito a Saône-et-Loire. Framatome acquisì circa 15.000 metri quadrati di spazio industriale per installare grandi attrezzature per la lavorazione, la saldatura e il montaggio.

Parti che mantengono il carburante

« Vacuum interns » non sono né il serbatoio stesso né il combustibile. Queste sono strutture meccaniche che, all’interno del serbatoio, mantengono e posizionano i gruppi di carburante. Possono essere rimossi durante le fermate di manutenzione. Secondo Framatome, la loro fabbricazione richiede l’assemblaggio di quasi 7.600 parti con un alto livello di precisione. Il nuovo laboratorio concentra i mezzi necessari per la fabbricazione e l’assemblaggio di queste strutture.

Fabbricazione a partire da 2026, consegna a partire da 2032

Il workshop ha lanciato le sue prime produzioni a luglio per il programma francese di sei reattori EPR2. Il calendario annunciato da Framatome si riferisce ai componenti: 2032 corrisponde all’inizio atteso delle loro consegne, non alla messa in servizio di una centrale elettrica. L’inaugurazione segna così un passo industriale davanti ai cantieri. La produzione di tali parti complesse è stata preparata diversi anni prima dell’installazione nei futuri reattori.

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